Thanh tra Chính phủ: Dự án nâng cấp QL 6 tăng từ 906 tỉ lên 2.359 tỉ đồng, đến nay vẫn chậm tiến độ

Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành Văn bản số 375 Kết luận về việc thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Xây dựng.

Trong đó, cơ quan thanh tra đã chỉ rõ các tồn tại, hạn chế tại Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo - Lai Châu (Km406+300 - Km501+000, Dự án QL6).

Quốc lộ 6 bắt đầu từ quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội và kết thúc tại tỉnh Điện Biên, nối liền thủ đô với các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc. Ảnh: TTXVN

Dự án này được Bộ Giao thông và Vận tải (cũ) phê duyệt đầu tư vào ngày 31-7-2008 với tổng mức đầu tư là khoảng hơn 2.359 tỉ đồng, dài 91,408 km. Nguồn vốn đầu tư từ vốn trái phiếu chính phủ. Chủ đầu tư là Cục Đường bộ Việt Nam. Thời gian thực hiện từ quý III/2008 đến quý IV/2012.

Kết luận thanh tra nêu rõ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thực hiện chậm 1 năm so với kế hoạch đề ra; chất lượng lập dự án của Bộ Giao thông và Vận tải (cũ) thấp do kết quả khảo sát, lập thiết kế cơ sở chưa sát với thực tế dẫn tới giá trị các gói thầu xây lắp theo thiết kế cơ sở chênh lệch lớn so với dự toán giá các gói thầu theo thiết kế kỹ thuật và giá trị trúng thầu tại các gói thầu.

Tổng mức đầu tư của dự án tăng từ 906 tỉ đồng (theo Báo cáo nghiên cứu khả thi lập năm 2004) lên hơn 2.359 tỉ đồng nhưng Bộ Giao thông và Vận tải (cũ) không làm rõ khả năng bố trí vốn của dự án. Bộ Giao thông vận tải (cũ) cũng không xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) về việc tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Trách nhiệm thuộc Bộ Xây dựng (mới), Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng), Ban QLDA 1 (nay là Ban QLDA Thăng Long), Tư vấn lập dự án đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

TTCP cho biết dự án QL6 khởi công khi chưa có đủ nguồn vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình theo tiến độ dự án đã được phê duyệt là thực hiện không đúng quy định tại khoản 5 Điều 72 Luật Xây dựng năm 2003.

Dự án được khởi công từ tháng 6-2010 nhưng theo kết luận thanh tra, do không được bố trí đủ vốn theo tiến độ nên khi phải dừng giãn tiến độ dẫn đến nguy cơ gây lãng phí. Đến nay, chưa xác định được thời gian khởi động lại dự án.

Kết luận thanh tra nêu rõ Bộ Giao thông và Vận tải (cũ) có trách nhiệm trong việc chậm triển khai thực hiện dự án và không bố trí đủ vốn cho dự án theo quy định; Ban QLDA Thăng Long chưa thu hồi được số tiền tạm ứng là hơn 11 tỉ đồng và chưa thanh toán đầy đủ các khoản công nợ phát sinh của dự án.

Từ kết quả thanh tra, TTCP kiến nghị Bộ Xây dựng (mới) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tính toán giá trị tiềm ẩn nguy cơ lãng phí của dự án QL6; trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án QL6 và bố trí vốn để sớm tái đầu tư dự án theo quy định, nhằm tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư cho dự án.