Thanh tra Chính phủ muốn thanh tra 20 dự án, TPHCM 'bác' 15 dự án

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ vừa ký báo cáo số 62 gửi Thanh tra Chính phủ kiến nghị không thanh tra một số dự án theo kế hoạch số 1505 của Thanh tra Chính phủ.

Chi tiết 20 dự án mà Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp thanh tra ở TPHCM.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, tại khoản 1, phần II của kế hoạch 1505 có nêu: không tiến hành thanh tra đối với các công trình, dự án là các công trình, dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, bản án; các công trình, dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư hoặc chưa tiến hành đầu tư xây dựng; các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do cơ chế, chính sách pháp luật thay đổi; các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục và có quy mô nhỏ.

Căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở các báo cáo, hồ sơ, tài liệu của các sở, ngành, các báo cáo, cam kết, kiến nghị của chủ đầu tư… UBND TPHCM nhận thấy có 11 dự án, công trình không thuộc phạm vi thanh tra theo khoản 1 phần II của kế hoạch 1505; có 1 công trình chuẩn bị đầu tư và 4 dự án, công trình đã được cấp thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hiện đang tập trung triển khai.

Trong số 15 dự án mà UBND TPHCM kiến nghị không thanh tra theo kế hoạch 1505 của Thanh tra Chính phủ, có một số dự án, công trình đáng chú ý như dự án cầu Thủ Thiêm 2 và dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (đều theo hình thức hợp đồng BT), dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án BOT cầu Phú Mỹ, dự án Khu dân cư Investco Khu đô thị Nam TPHCM.

Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến sẽ do Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra theo kế hoạch nhưng hiện TPHCM kiến nghị không thanh tra .

Trước đó, Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch số 1505 về thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Theo đó, cả nước có gần 900 dự án, công trình sẽ được thanh tra. Trong đó Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra 145 dự án của các bộ, ngành trung ương, các tập đoàn, tổng công ty có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng và thanh tra một số dự án lớn của các tỉnh, thành có tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Riêng TPHCM có 20 dự án do Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra.