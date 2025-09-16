Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thanh Tuyền còn khiến mọi người trầm trồ khi rút hẳn tờ 100 USD lì xì cho trợ lý của Ngọc Huyền.

Mới đây, danh ca Thanh Tuyền đã về nước để thăm gia đình, thực hiện một số công việc.

Thanh Tuyền thăm nhà mặt tiền TP.HCM 50 tỷ của con dâu, rút thẳng 100 USD cho 1 người- Ảnh 1.

Ngọc Huyền và mẹ ruột, mẹ chồng

Việc đầu tiên danh ca Thanh Tuyền làm khi bước ra khỏi sân bay là tới thăm nhà mặt tiền trung tâm quận 5 TP.HCM mới tậu của con dâu là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, khánh thành hồi đầu năm nay.

Theo đạo diễn Khương Dừa, căn nhà này của Ngọc Huyền có giá lên tới 50 tỷ đồng, được cô sửa sang mới toàn bộ, xây 5 tầng hoành tráng, có cả thang máy. Trong đó, Ngọc Huyển sử dụng tầng một để kinh doanh. Nữ nghệ sĩ cũng mới mở một quán trà sữa ngay tại tầng 1 căn nhà cách đây hai tháng.

Bước vào trong nhà con dâu, Thanh Tuyền vô cùng choáng ngợp, trầm trồ trước cơ ngơi kinh doanh, vội thốt lên: "Sao con có tài quá! Làm nhiều thứ vậy thì để đâu cho hết tiền".

Ngồi cạnh Thanh Tuyền là bà sui gia, tức mẹ ruột Ngọc Huyền. Hai người phụ nữ tỏ ra vô cùng thân thiết, hòa thuận. Mẹ ruột Ngọc Huyền cũng định cư tại Mỹ nhưng đợt này cùng đại gia đình về Việt Nam để tham quan, du lịch, đi khắp nơi từ Đà Lạt tới Phú Quốc.

Thanh Tuyền thăm nhà mặt tiền TP.HCM 50 tỷ của con dâu, rút thẳng 100 USD cho 1 người- Ảnh 2.

Ngọc Huyền tâm sự: "Hôm nay là ngày tôi vô cùng hạnh phúc vì được đón tiếp hai người mẹ là mẹ ruột tôi mẹ Liên Hà và mẹ chồng tôi mẹ Thanh Tuyền.

Hai mẹ sẽ cùng nhau thưởng thức trà sữa của con gái Ngọc Huyền. Mẹ chồng Thanh Tuyền thì mê trà sữa".

Trước sự chăm sóc nhiệt tình của con dâu, danh ca Thanh Tuyền cũng vô cùng hào hứng. Dù đã ở tuổi U80 nhưng bà vẫn khỏe mạnh, trẻ trung. Đặc biệt, Thanh Tuyền còn khiến mọi người trầm trồ khi rút tờ 100 USD lì xì cho trợ lý của Ngọc Huyền, cho thấy bà vô cùng hào phóng.

Danh ca Thanh Tuyền từng chia sẻ rằng bà rất yêu quý Ngọc Huyền, coi con dâu như con gái ruột. Bà tiết lộ mình cũng từng được mẹ chồng rất cưng chiều nên khi có con dâu, bà cũng muốn đối xử với Ngọc Huyền như vậy. Bà luôn tự hào và hạnh phúc khi có con dâu cùng làm nghệ thuật.

Về phía Ngọc Huyền, cô cũng rất kính trọng và yêu thương mẹ chồng. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm cúng của gia đình, cho thấy sự hòa hợp và thân thiết giữa mọi người.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

