Tháo dỡ 'tổ hợp từng là khu vui chơi Zone 9' để mở rộng Nhà tang lễ quốc gia
Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) được thực hiện trên khu đất của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 - nơi từng là "tổ hợp vui chơi của giới trẻ" Hà Nội một thời.
Những ngày gần đây, cơ quan chức năng đang tháo dỡ các công trình tại khu nhà cũ của Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2, nằm trên 2 mặt đường Trần Thánh Tông và Nguyễn Huy Tự (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Thời điểm năm 2013, cả khu vực được coi là "tổ hợp vui chơi của giới trẻ" mang tên Zone 9. Zone 9 tập trung nhiều hàng quán từ café, bar, quán ăn, shop thời trang, studio, phòng triển lãm, lớp học Yoga, nghệ thuật… cho khách tới vui chơi, mua sắm, thư giãn.
Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông có tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm chủ đầu tư.
Các tòa nhà cũ được xây dựng từ những năm 1960 đang được khẩn trương phá dỡ
Theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2035, tổng diện tích đất lập quy hoạch là 20.570 m2, trong đó diện tích đất quy hoạch Nhà tang lễ chiếm 19.401 m2 và 1.169 m2 dành cho tái định cư. Toàn bộ khu tập thể số 7 Trần Thánh Tông được tái định cư tại chỗ.
Khu tập thể số 7 Trần Thánh Tông nhìn từ trên cao
Thông tin từ UBND phường Hai Bà Trưng cho biết, tổng diện tích dự kiến thu hồi phục vụ dự án khoảng 10.086 m2, liên quan đến 11 hộ dân và 2 tổ chức. Tổng kinh phí GPMB được phê duyệt là hơn 625,14 tỷ đồng, bao gồm các khoản bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chi phí dự phòng
Với 11 hộ gia đình và cá nhân, UBND phường Hai Bà Trưng sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất K=1 theo quy định mới nhất năm 2026 của thành phố. Các hộ dân sẽ được bố trí tái định cư bằng đất tại vị trí đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt
Nhà tang lễ quốc gia hiện nay và khu vực đang được mở rộng
Hiện UBND phường Hai Bà Trưng đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tập trung phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân ngay trong tháng 4/2026. Công tác phá dỡ công trình và vận chuyển phế thải đang được tiến hành khẩn trương nhằm sớm tạo quỹ đất "sạch".
Mục tiêu của địa phương là hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 5/2026, đảm bảo đúng tiến độ
Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông là nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội nhằm đồng bộ hóa hạ tầng khu vực.
Theo Trần Hoàng
Tiền Phong
