Thất nghiệp, thạc sĩ trường top đầu, cựu lãnh đạo cấp cao đi làm shipper giao đồ ăn

Jay Mandel (Mỹ), chuyên gia marketing từng giữ chức Phó chủ tịch phụ trách mạng xã hội toàn cầu của Mastercard và từng làm việc cho nhiều tập đoàn lớn như IBM, đã buộc phải trở thành một "slashie" - người làm nhiều công việc cùng lúc. Hiện ông vừa làm tư vấn marketing, giảng viên đại học bán thời gian, đồng thời là tài xế giao đồ ăn Uber Eats tại thành phố New York .

Theo Business Insider, Mandel năm nay 48 tuổi và đã có 8 năm làm việc tại Mastercard . Sở hữu bằng thạc sĩ của Đại học Columbia , ông từng được xem là hình mẫu của tầng lớp tinh hoa New York cả về học vấn lẫn kinh nghiệm nghề nghiệp.

Jay Mandel. (Ảnh: The Standard)

Tuy nhiên, thu nhập của Mandel đã sụt giảm nghiêm trọng sau khi rơi vào tình trạng thất nghiệp trong những năm gần đây, đẩy ông vào hoàn cảnh tài chính khó khăn chưa từng có. "Khoản thu nhập này không đủ để trang trải cuộc sống, bởi tôi còn đang phải xoay vốn để khởi nghiệp", Mandel thẳng thắn thừa nhận.

Điều đáng nói là ý tưởng đi giao đồ ăn xuất phát từ chính chuyên gia trị liệu tâm lý của ông khi người này đã khuyên ông thử làm công việc này. "Nhà trị liệu cho rằng việc tiếp xúc với cuộc sống của những tầng lớp xã hội khác nhau có thể giúp tôi nhiều hơn", Mandel chia sẻ.

Ông bắt đầu chạy ship giao đồ ăn trên các con phố New York từ tháng 10 năm ngoái và công việc này dần trở thành phao cứu sinh giúp ông vượt qua giai đoạn tài chính bấp bênh. Hiện tại, Mandel kiếm được vài trăm USD mỗi tuần từ việc giao đồ ăn - số tiền đủ để ông có thể dành cho các con một cuối tuần tử tế, chẳng hạn như cùng nhau đi ăn một bữa ngon.

Áp lực từ thị trường lao động khắc nghiệt tại Mỹ buộc cựu lãnh đạo cấp cao của Mastercard phải làm tài xế giao hàng cho Uber Eats. (Ảnh minh hoạ: Uber Eats)

Việc rời khỏi những tòa nhà văn phòng hạng sang để trở thành tài xế giao đồ ăn là lựa chọn không hề đơn giản với người từng quen ra quyết định ở quy mô toàn cầu. Mandel cho biết ông đã trải qua quãng thời gian dài đấu tranh nội tâm, đối mặt với cú sốc tâm lý lớn cùng sự lo lắng, ngăn cản từ người thân trước khi chấp nhận khoác lên mình bộ đồng phục Uber Eats.

Theo ông, biến cố sự nghiệp không xuất phát từ thất bại cá nhân, mà phản ánh rõ sự mong manh của thị trường lao động hiện đại, nơi ngay cả những lao động trình độ cao cũng có thể bị đẩy ra ngoài lề chỉ sau một vài biến động. Câu chuyện của Mandel cho thấy khoảng cách giữa tầng lớp trung lưu tri thức và nguy cơ rơi vào bất ổn tài chính đang bị thu hẹp nhanh chóng.

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh những chuyến giao hàng rong ruổi trên đường phố New York, Mandel vẫn âm thầm tìm kiếm nguồn vốn để khởi động dự án kinh doanh riêng, với hy vọng một ngày có thể quay lại lĩnh vực chuyên môn của mình. Tuy vậy, quãng thời gian làm tài xế công nghệ đã trở thành dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời ông, không chỉ là câu chuyện mưu sinh, mà còn là hành trình gìn giữ phẩm giá giữa cơn xoáy khắc nghiệt của thời cuộc.

Tổng hợp