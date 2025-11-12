Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thấy con trai cấp 2 tự nhiên gửi hơn 7 triệu đồng vào tài khoản mình, ông bố tức tốc tra hỏi rồi lặng người khi biết lý do

12-11-2025 - 15:20 PM | Sống

Hành động của cậu bé khiến người cha vô cùng bất ngờ.

Người lớn thường nghĩ rằng con trẻ chỉ biết chơi, vô tư và chưa đủ sâu sắc để hiểu chuyện. Nhưng thực tế, có những đứa trẻ lại khiến cha mẹ phải "sững người" vì sự tinh tế và tình cảm vượt xa tuổi của mình.

Mới đây, câu chuyện của một cậu bé học sinh cấp hai ở Cát Lâm (Trung Quốc) đã khiến MXH chia sẻ rần rần. Theo đó, để giúp cha vượt qua giai đoạn khó khăn, cậu bé đã bí mật bán chiếc máy chơi game yêu quý của mình - món đồ mà cậu từng nâng niu như báu vật và chuyển cho cha 2.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 7 triệu đồng).

Thấy con trai cấp 2 tự nhiên gửi hơn 7 triệu đồng vào tài khoản mình, ông bố tức tốc tra hỏi rồi lặng người khi biết lý do- Ảnh 1.

Cậu bé bán máy chơi game để kiếm tiền giúp cha trả nợ.

Người cha kể lại, hôm đó ông đang nghỉ ở nhà thì bất ngờ nhận được tin nhắn chuyển tiền từ con trai. Vừa ngạc nhiên vừa bối rối, ông vội gọi điện hỏi: "Sao con lại có tiền gửi cho bố?". Lúc đầu, ông nghi ngờ con mình bị lừa hoặc làm gì sai, vì bình thường vẫn là ông cho con tiền tiêu vặt chứ chưa bao giờ ngược lại.

Thế rồi cậu bé trả lời rất nhẹ nhàng: "Con bán máy chơi game rồi ạ. Hôm trước con nghe bố gọi điện hỏi vay tiền, lại thấy tờ giấy nợ dán ở cửa. Con biết bố đang khó khăn nên muốn giúp bố một chút".

Câu nói hồn nhiên mà khiến người cha lặng người. Ông không ngờ đứa con nhỏ lại tinh tế đến vậy: lặng lẽ quan sát, rồi âm thầm hành động vì lo cho cha.

Người cha vô cùng xúc động, nói: "Cả đời bố vất vả là để con được sống tốt hơn, chứ không phải để con bán đồ giúp bố. Con chỉ cần học hành chăm chỉ thôi, còn lại cứ để bố lo".

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người rưng rưng. Bởi điều đáng quý nhất không nằm ở số tiền 2.000 tệ, mà là tấm lòng trong sáng và tình yêu thương chân thành giữa hai cha con.

Trẻ con không phải lúc nào cũng hiểu hết về tiền bạc, trách nhiệm hay hệ quả của hành động, nhưng chính những lúc còn bỡ ngỡ ấy lại là cơ hội để chúng học hỏi và trưởng thành. Con trẻ thường quan sát, lắng nghe và cảm nhận thế giới theo cách của riêng mình, và đôi khi, cách mà chúng muốn giúp đỡ người khác, dù vụng về hay chưa hoàn hảo, lại chứa đựng một sự chân thành đáng trân trọng.

Tình yêu thương không chỉ đến từ việc dạy dỗ hay chỉ dẫn, mà còn là nhìn nhận và trân trọng những tấm lòng nhỏ bé, chân thành của con trẻ. Các bậc cha mẹ cần lắng nghe, thấu hiểu và khích lệ, để trẻ biết rằng quan tâm và chia sẻ là giá trị quan trọng trong cuộc sống, và rằng yêu thương gia đình bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ nhất.

Nghe chuyện nhà chị đồng nghiệp mà tôi sốc: Nếu là con trai chị, tôi sẽ không bao giờ kể điều gì với mẹ nữa!

Theo Trang Vũ

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
con trai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngay 8h sáng, người phụ nữ 47 tuổi đã đến HDBank chuyển khoản để mua thùng hàng: Công an được báo tin, yêu cầu dừng giao dịch gấp

Ngay 8h sáng, người phụ nữ 47 tuổi đã đến HDBank chuyển khoản để mua thùng hàng: Công an được báo tin, yêu cầu dừng giao dịch gấp Nổi bật

4 con giáp tài lộc khủng trong 5 năm tới

4 con giáp tài lộc khủng trong 5 năm tới Nổi bật

Người giàu nhất buổi họp lớp

Người giàu nhất buổi họp lớp

15:16 , 12/11/2025
60 tuổi tôi mới nhận ra: 3 cái bẫy âm thầm này khiến người trung niên nghèo nhanh hơn cả khủng hoảng kinh tế

60 tuổi tôi mới nhận ra: 3 cái bẫy âm thầm này khiến người trung niên nghèo nhanh hơn cả khủng hoảng kinh tế

15:10 , 12/11/2025
Salad của người giàu: Công thức giảm cân đang gây bão, kết hợp măng tây cùng "kho báu đen" đắt đỏ, ăn hoài không chán!

Salad của người giàu: Công thức giảm cân đang gây bão, kết hợp măng tây cùng "kho báu đen" đắt đỏ, ăn hoài không chán!

15:07 , 12/11/2025
Chị gái Quang Linh Vlogs lên tiếng trước ngày em trai hầu tòa: Nếu biết có chất cấm trong kẹo Kera sẽ không bao giờ làm

Chị gái Quang Linh Vlogs lên tiếng trước ngày em trai hầu tòa: Nếu biết có chất cấm trong kẹo Kera sẽ không bao giờ làm

14:54 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên