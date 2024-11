Thấy cụ ông cầm sổ tiết kiệm gần 500 triệu rồi đi đâu không rõ, người nhà lập tức báo công an, ngăn chặn thành công vụ lừa đảo tinh vi

Cán bộ Công an làm việc với ông T. (Nguồn: CACC)

Từ người nhà ông Phạm Văn T (SN 1952; ngụ TP Thủ Dầu Một) cho biết, sau khi nghe nhiều cuộc gọi điện thoại của người lạ, ông T. đã cầm sổ tiết kiệm có trị giá gần 500 triệu đồng rồi đi đâu không rõ. Gọi điện thoại thì ông T. khóa máy nên gia đình nghi ngờ ông T. bị lừa đảo chiếm đọat tài sản.

Nhận được tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Dương nơi ông T. gửi tiền tiết kiệm để rà soát thông tin rút tiền từ sổ tiết kiệm của ông T.

Đến khoảng 15h cùng ngày, khi ông T. tới ngân hàng rút hết tiền từ sổ tiết kiệm để chuyển qua tài khoản của đối tượng lừa đảo thì Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã kịp thời ngăn chặn.

Làm việc với Cơ quan An ninh, ông T. cho biết đối tượng tự xưng là Công an nói ông có liên quan đến đường dây mua bán ma túy. Nếu ông T. muốn thoát tội thì không được cho ai biết dù là người nhà. Chúng yêu cầu ông T. đi thuê nhà nghỉ để có thể nói chuyện riêng và yêu cầu ông T. phải kê khai tài sản và giao cho đối tượng giữ, khi nào xong vụ việc sẽ hoàn trả lại. Ông T. nghe lời và làm theo...

Trong 9 tháng năm 2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Bình Dương đã tiếp nhận 33 tin báo tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bị thiệt hại hơn 48 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã phối hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng ngăn chặn hơn 30 tài khoản ngân hàng giao dịch có liên quan đến các đối tượng lừa đảo.