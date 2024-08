Thấy cụ ông có biểu hiện lạ khi rút tiền tiết kiệm, nhân viên ngân hàng lập tức báo công an, ngăn chặn thành công vụ lừa đảo

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 6/8, Công an huyện Tân Yên đã phối hợp với ngân hàng Agribank - chi nhánh huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang kịp thời ngăn chặn thành công 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 14h30’ ngày 6/8, ông N.N.P (SN 1938), có HKTT tại xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên, Bắc Giang đến làm thủ tục rút tiền tiết kiệm để chuyển tiền tại ngân hàng Agribank - chi nhánh huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Công an huyện Tân Yên phối hợp với cán bộ ngân hàng tuyên truyền, giải thích cho ông P. (Nguồn: Công an Bắc Giang)

Quá trình tiếp nhận, nhận thấy ông P có nhiều biểu hiện bất thường nên giao dịch viên đã đề nghị tạm dừng giao dịch, nắm bắt thông tin, tuyên truyền, giải thích, đồng thời liên hệ ngay với Công an huyện Tân Yên để phối hợp giải quyết vụ việc.

Quá trình làm việc với lực lượng Công an, ông P cho biết mình bị 1 số thuê bao lạ gọi đến tự xưng là cán bộ Công an, cho biết ông P liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý, yêu cầu ông P chuyển tiền số tiền 55 triệu đồng từ sổ tiết kiệm cá nhân đến tài khoản 1777633962, ngân hàng Quân đội (MB), chủ tài khoản: Triệu Vy Thanh để phục vụ điều tra. Do lo lắng và sự thiếu hiểu biết, ông P đã đến ngân hàng Agribank - chi nhánh huyện Tân Yên thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

Sau khi được giải thích cụ thể, ông P đã nhận ra mình bị lừa đảo nên đã dừng chuyển tiền.