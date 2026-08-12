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Thay đổi mới về sử dụng biển số xe khi tham gia giao thông có hiệu lực từ 15/8, người dân cần chú ý

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ 15/8/2026, lái xe cố ý làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ có thể bị xử phạt đến 26 triệu đồng.

Từ ngày 15/8/2026, Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CР quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Nghị định 238/2026 siết chặt quản lý đối với hành vi cố tình can thiệp, dán, che lấp hoặc làm thay đổi khả năng nhận dạng biển số của phương tiện cũng như thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đối với xe ô tô (bao gồm rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo theo; xe chở người/hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự), mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng (sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 168/2024) cho các vi phạm bao gồm: lái xe không gắn đủ biển số, gắn biển số không đúng vị trí hoặc không đúng quy cách; gắn biển số không rõ chữ, số; sơn, dán thêm lên chữ, số của biển số; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp; làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số), hình dạng, kích thước của biển số; sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (áp dụng cho cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Đối với xe mô tô, xe gắn máy (và các loại xe tương tự) quy định mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng (sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định 168/2024) khi có các hành vi vi phạm bao gồm: gắn biển số không đúng vị trí/quy cách; biển số không rõ chữ, số; sơn, dán lên chữ, số; bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước biển số hoặc dùng thiết bị/vật liệu làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số.

So với Nghị định 168/2024/NĐ-CP hiện hành, có thể thấy quy định mới mở rộng phạm vi xử lý. Trước đây, quy định chỉ đề cập các hành vi tác động trực tiếp lên biển số như sơn, dán lên chữ, số hoặc làm biển số bị bẻ cong, che lấp, thay đổi màu sắc, hình dạng, kích thước.

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Ngọc Khánh

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