Thấy khách hàng mới mở tài khoản được 4 ngày đã nhận hơn 752 triệu đồng rồi rút ngay 225 triệu, nhân viên lập tức báo công an

Sáng ngày 2/4/2025, vào khoảng 9h, tại phòng giao dịch Hoàng Hà thuộc chi nhánh Thẩm Dương, Liêu Ninh, của Ngân hàng Quảng Phát, một khách hàng họ Lý mang theo giấy tờ tùy thân được cấp tại địa phương khác đến yêu cầu rút 49.000 NDT tiền mặt (hơn 184 triệu đồng). Trong quá trình thực hiện giao dịch, nhân viên ngân hàng phát hiện tài khoản của khách hàng này xuất hiện cảnh báo bất thường từ hệ thống kiểm soát rủi ro nội bộ.

Theo dữ liệu ghi nhận, tài khoản này được mở vào ngày 28/3/2025. Trong vòng 4 ngày, từ 28/3 đến 1/4/2025, tài khoản đã phát sinh liên tiếp 4 giao dịch chuyển tiền với các giá trị khác nhau. Đáng chú ý, riêng trong ngày 1/4/2025, tài khoản bất ngờ nhận khoản chuyển 200.000 NDT (hơn 752 triệu đồng) từ một tài khoản khác và ngay sau đó chủ tài khoản đã rút 60.000 NDT tiền mặt (hơn 225 triệu đồng).

Nhân viên ngân hàng nhận thấy chuỗi giao dịch này mang đặc điểm trùng khớp với mô hình rửa tiền thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo viễn thông, cụ thể là thủ đoạn “giao dịch nhỏ thăm dò – chuyển tiền lớn – rút tiền nhanh chóng” đã nhiều lần được cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo. Ngoài ra, thông tin trên giấy tờ tùy thân cho thấy khách hàng không có hộ khẩu tại Thẩm Dương và có dấu hiệu di chuyển liên vùng thường xuyên, khiến mức độ nghi vấn càng gia tăng.

Trước tình hình này, nhân viên phòng giao dịch Hoàng Hà đã lập tức kích hoạt cơ chế phối hợp giữa ngân hàng và công an, đồng thời gửi yêu cầu xác minh tới Trung tâm phòng chống lừa đảo quận Hoàng Cô. Nhân viên ngân hàng đã sử dụng lý do “hệ thống cần kiểm tra thêm” để trì hoãn giao dịch nhằm kéo dài thời gian chờ lực lượng chức năng tiếp cận. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, khách hàng đã rời khỏi điểm giao dịch.

Ngay sau đó, chi nhánh Thẩm Dương của Ngân hàng Quảng Phát triển khai cơ chế “phòng thủ toàn thành phố”, chia sẻ thông tin về khách hàng đáng ngờ tới các phòng giao dịch lân cận thông qua hệ thống liên lạc nội bộ.

Khoảng 10h cùng ngày, khách hàng nói trên xuất hiện tại phòng giao dịch chi nhánh Thiết Tây và tiếp tục yêu cầu rút tiền. Do đã nhận được cảnh báo trước đó, nhân sự tại đây lập tức liên hệ với Trung tâm phòng chống lừa đảo.

Trong thời gian chờ kết nối, thông tin được chuyển tiếp tới phòng giao dịch Hoàng Hà để tiến hành báo cáo lần hai với phía công an địa phương. Tuy nhiên, do cảnh giác, khách hàng tiếp tục rời khỏi địa điểm này trong thời gian ngắn.

Đến khoảng 11h, người này di chuyển tới phòng giao dịch chi nhánh Kiến Đại để thực hiện giao dịch rút tiền. Sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo, nhân viên tại đây đã viện dẫn quy trình “rút tiền số lượng lớn cần được cấp trên phê duyệt” nhằm kéo dài thời gian xử lý, đồng thời thông báo tới Trung tâm phòng chống lừa đảo.

Nhờ đó, lực lượng chứng năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành trao đổi và đưa khách hàng rời khỏi phòng giao dịch để phục vụ công tác xác minh.

Chiều cùng ngày, bộ phận vận hành của chi nhánh Thẩm Dương nhận được thông báo từ Trung tâm phòng chống lừa đảo về việc 2 cảnh sát sẽ đưa khách hàng họ Lý quay lại phòng giao dịch Hoàng Hà để rút số tiền còn lại trong tài khoản là 140.000 NDT (hơn 526 triệu đồng).

Khoảng 14h, dưới sự giám sát của lực lượng chức năng Trung Quốc, giao dịch rút tiền được tiến hành theo đúng quy định. Ngay sau đó, toàn bộ 140.000 NDT còn lại trong tài khoản được xác định là có liên quan đến hành vi lừa đảo đã bị phong tỏa thành công, qua đó ngăn chặn kịp thời nguy cơ thất thoát tài sản của nạn nhân.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Trung Quốc, ngày 1/4/2025, nạn nhân tại tỉnh Hà Bắc đã nhận được thông báo về việc số tiền bị lừa đã được thu hồi. Ban đầu, người này không tin tưởng và thậm chí nghi ngờ đây là một hình thức lừa đảo khác. Chỉ khi toàn bộ số tiền được hoàn trả, nạn nhân mới xác nhận sự việc là có thật.

Đại diện chi nhánh Thẩm Dương của Ngân hàng Quảng Phát cho biết, thành công của vụ việc đến từ cơ chế chia sẻ thông tin theo thời gian thực giữa các phòng giao dịch, giúp hình thành mạng lưới cảnh báo “một điểm phát hiện – toàn hệ thống phản ứng”.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các khoản chuyển tiền từ người lạ. Trong trường hợp nghi ngờ lừa đảo, mọi người cần lập tức liên hệ với cơ quan công an hoặc ngân hàng gần nhất để phong tỏa tài khoản nhằm hạn chế tối đa thiệt hại tài chính.

