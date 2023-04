Thay vì mua Kia K5, chiếc Mercedes đời 2016 này rất đáng cân nhắc vì cùng giá tiền nhưng thiết kế lâu lỗi mốt và lái hay hơn

Thời điểm đó, C 250 Exclusive là phiên bản giữa của dòng Mercedes-Benz C-Class tại Việt Nam, giá bán đề xuất 1,679 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số). Phiên bản tiêu chuẩn là C 200, trong khi bản cao cấp nhất là C 250 AMG. Sau 7 năm, xe đã lăn bánh 58.000 km.