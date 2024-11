Thấy vợ sau khi nghe điện thoại thì vội vàng đến ngân hàng rút 100 triệu, người chồng liền trình báo ngay với công an

Chị Hoa tại cơ quan công an

Vào lúc 16 giờ, ngày 08/11/2024, Công an xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận thông tin của anh Dương Đức Khánh, sinh năm 1969 trú tại Thôn 2, xã Phúc Trạch về việc vợ anh là chị Lê Thị Hoa, sinh năm 1966 có biểu hiện kỳ lạ: thường ra chỗ vắng người, trong phòng kín nghe điện thoại, biểu biện tâm lý bất ổn, hoang mang, lo sợ. Anh Khánh có hỏi nhưng chị Hoa không nói nguyên nhân.

Đến khoảng 15h30, anh Khánh phát hiện chị Hoa không có ở nhà, không thể liên lạc nên đã trình báo với Công an xã. Sau khi nhận được thông tin, nghi vấn chị Hoa đã bị các đối tượng lừa đảo, Công an xã đã liên hệ Ngân hàng Agribank chi nhánh Hương Trà để xác minh thì biết được: chiều ngày 08/11/2024, chị Hoa đã đến ngân hàng Agribank chi nhánh Hương Trà để rút 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) và rời đi.

Công an xã đã nhanh chóng liên hệ với các đơn vị có thể chuyển, nhận tiền trên địa bàn huyện như: các ngân hàng, bưu điện, Viettelpost và các dịch vụ chuyển tiền cá nhân và Công an huyện để kịp thời ngăn chặn chị Hoa chuyển tiền cho các đối tượng cũng như triển khai tìm kiếm chị Hoa.

Sau khi rút tiền, chị Hoa đã đến công an huyện để tìm hiểu thông tin liên quan, tại đây trực ban Công an huyện đã tiếp nhận vụ việc: Chiều ngày 08/11/2024 bà Lê Thị Hoa, sinh năm 1966, trú tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nhận được cuộc gọi từ người lạ với số thuê bao là 0362985908 giả danh là Công an thành phố Đà Nẵng, gọi với nội dung: "Hiện nay bà Hoa đang có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy”, đồng thời sử dụng tài khoản zalo "Lê Thanh Hai" kết bạn, gọi điện bằng hình thức sử dụng Công nghệ IA để lấy hình ảnh người mặc quân phục Công an , gửi hình ảnh lệnh bắt tạm giam của VKS nhân dân tối cáo TP đã nẵng đối với bà Hoa. Đối tường yêu cầu bà hoa cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng, yêu cầu bà Hoa chuyển số tiền 100 triệu cho đối tượng qua ngân hàng Vietcombank.

Công an huyện đã trao đổi thông tin tiếp nhận vụ việc với Công an xã Phúc Trạch và chỉ rõ đây là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng và không thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng.