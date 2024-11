The Albion by Kirk Westaway đưa ẩm thực Anh đương đại lên tầm cao mới

Đội ngũ lãnh đạo khách sạn Hôtel des Arts Saigon và Nhà hàng The Albion by Kirk Westaway,ảnh từ bên trái sang phải: Samuel Ashworth – Phó Tổng Quản lý Khách sạn; Kirk Westaway - Đầu bếp hai sao Michelin, cố vấn nhà hàng The Albion ; Christopher Clarke - Bếp trưởng trực tiếp điều hành nhà hàng The Albion; Philippe Lebourhis - Tổng Quản lý Khách sạn

Theo đó, MGallery Collection tổ chức sự kiện khai trương nhà hàng The Albion by Kirk Westaway vào ngày 04/11/2024 vừa qua, hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho nền ẩm thực của Thành phố Hồ Chí Minh và những trải nghiệm độc đáo cho thực khách. Sự kiện cũng đánh dấu sự ra mắt của Kirk Westaway, Bếp trưởng tài hoa hai sao Michelin người Anh tại Việt Nam.

Nhà hàng The Albion by Kirk Westaway tọa lạc tại tầng 23 của Hôtel des Arts Saigon - MGallery Collection. Với tầm nhìn toàn cảnh và thiết kế lấy cảm hứng từ những năm 1930, nhà hàng tái hiện ẩm thực Anh đương đại một cách tinh tế. Được đặt theo tên của thuật ngữ cổ dành cho nước Anh - "Albion", điểm đến ẩm thực này là nơi giao thoa giữa nét văn hóa truyền thống và ẩm thực Anh hiện đại.

Hành trình về với phong cách thiết kế Anh cổ điển

Tọa lạc trên tầng 23, thực khách sẽ được chào đón tại quầy bar kiểu Anh cổ điển khi đến với The Albion by Kirk Westaway

Hôtel des Arts Saigon - MGallery Collection sở hữu thiết kế tinh tế, nội thất mang phong cách nghệ thuật, góp phần tạo nên không gian sống động và đầy cảm hứng. Nhà hàng The Albion by Kirk Westaway với phong cách Anh cổ điển, sẽ là điểm nhấn mới lạ, mang đến trải nghiệm ấn tượng cho thực khách. Quầy bar ốp gỗ sang trọng gợi nhớ đến các câu lạc bộ dành riêng cho giới tinh hoa tại London thời xưa. Không gian ẩm thực với sức chứa 60 thực khách, là sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại với những chi tiết tinh xảo cùng bàn mặt đá cẩm thạch, sẽ là điểm đến lý tưởng để thưởng thức ẩm thực Anh đương đại mang nhiều cảm xúc.

"Từ lâu, tôi đã rất mến mộ tài năng và tầm nhìn của Bếp trưởng Kirk. Sự đóng góp của ông trong việc đưa ẩm thực Anh lên một tầm cao mới trên toàn cầu là điều không thể phủ nhận. The Albion by Kirk Westaway không chỉ là một điểm đến độc đáo dành cho những vị khách sành ăn tại khách sạn mà còn là một biểu tượng ẩm thực mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tin rằng nơi đây sẽ trở thành nhà hàng được ưa chuộng. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu Albion by Kirk Westaway tới Việt Nam và thế giới", ông Philippe Le Bourhis, Tổng Quản lý, Hôtel des Arts Saigon - MGallery Collection, chia sẻ.

Kỷ nguyên mới của ẩm thực Anh đương đại

Một trong những món yêu thích của Bếp trưởng Kirk sử dụng các nguyên liệu tươi ngon từ Đà Lạt: The Albion Tomato

Bếp trưởng Kirk Westaway nổi danh thế giới với nhà hàng JAAN by Kirk Westaway tại Singapore đạt hai sao MICHELIN trong bốn năm liên tiếp. Kể từ khi đảm nhiệm vai trò Bếp trưởng điều hành vào năm 2015, anh luôn tiên phong trong việc quảng bá ẩm thực Anh đương đại trên trường quốc tế. Cùng với anh, Bếp trưởng trực tiếp điều hành Christopher Clarke, một cộng sự lâu năm và chuyên gia ẩm thực dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm làm việc tại các nhà hàng hàng đầu của Anh, sẽ tạo nên những trải nghiệm ẩm thực khó quên.

Bếp trưởng Kirk và Chris đã cùng nhau tạo nên một thực đơn tôn vinh tinh hoa ẩm thực Anh qua lăng kính đương đại. Bằng sự kết hợp vừa tinh tế vừa sống động, họ đã thổi làn gió mới vào hương vị cổ điển, mang đến trải nghiệm ẩm thực mới lạ. Thực khách sẽ vô cùng bất ngờ với cách chế biến sáng tạo, sự biến tấu từ các món ăn cổ điển như dâu tây & kem, gà nướng & húng tây, và tất nhiên là cả món "fish & chips" vốn nổi tiếng của nước Anh.

Bếp trưởng hai sao Michelin Kirk Westaway (trái) và Bếp trưởng trực tiếp điều hành Christopher Clarke (phải) tại The Albion by Kirk Westaway

"Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi yêu mến sự thân thiện của người Việt Nam, sự phong phú của văn hóa Việt và đặc biệt là nền ẩm thực sôi động nơi đây. Thật bất ngờ khi khẩu vị của người Việt có nhiều điểm tương đồng với ẩm thực đương đại của Anh. Cả hai nền ẩm thực đều đề cao sự tinh tế trong hương vị, đơn giản trong cách chế biến - những điều ảnh hưởng sâu sắc tới phong cách cá nhân của tôi. Những nốt hương vị ngọt ngào trong ẩm thực Việt, kết hợp cùng các nguyên liệu và kỹ thuật chế biến mà tôi yêu thích sẽ tạo nên hành trình ẩm thực đáng nhớ cho thực khách. Tôi rất mong được chia sẻ tình yêu ẩm thực này với người Việt Nam thông qua nhà hàng The Albion", Kirk Westaway chia sẻ.

Để biết thêm thông tin và khám phá hành trình mới đầy thú vị của nền ẩm thực Anh đương đại tại The Albion by Kirk Westaway, vui lòng truy cập : https://www.hoteldesartssaigon.com/restaurants-bars/the-albion-restaurant/.

Để đặt phòng tại Hôtel des Arts Saigon - MGallery Collection, khách sạn boutique lấy cảm hứng từ nghệ thuật tọa lạc tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng truy cập www.hoteldesartssaigon.com.