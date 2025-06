The Charm An Hưng - điểm sáng nổi bật tăng trưởng giá căn hộ chung cư

The Charm An Hưng là một trong những dự án đang thu hút sự quan tâm từ cả người mua để ở và giới đầu tư khi hội tụ các yếu tố hiếm hoi đắt giá đó.

Căn hộ chung cư liên tục tăng giá

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2025 của CBRE, thị trường căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đã tăng giá liên tục trong 8 quý liên tiếp, từ quý II/2023 đến hết quý IV/2024. Tính đến quý 1/2025, giá bán trung bình đạt khoảng 72 triệu đồng/m² (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), tăng 12% so với quý trước và tăng tới 36% so với cùng kỳ năm trước – mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong gần một thập kỷ qua.

Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định xu hướng tăng giá này không phải là hiện tượng nhất thời mà mang tính lâu dài và sẽ tiếp tục trong tương lai. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định: "Giá chung cư rất khó có khả năng giảm trong ngắn và trung hạn. Thị trường có thể tạm thời chững lại sau giai đoạn phát triển nóng, nhưng việc giảm giá sâu gần như là điều không thể, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, nơi nhu cầu nhà ở thực luôn duy trì ở mức cao."

The Charm An Hưng là một trong những dự án đang thu hút sự quan tâm từ cả người mua để ở và giới đầu tư

Nguyên nhân cốt lõi khiến giá căn hộ liên tục tăng được ông Đính chỉ ra là mật độ dân số tại Hà Nội năm 2023 đã gấp 8 lần bình quân toàn quốc và vẫn duy trì đà tăng trong 5 năm trở lại đây. Trong khi đó, quỹ đất để phát triển nhà ở tại thủ đô ngày càng hạn hẹp. Điều này dẫn đến tình trạng nguồn cung không thể theo kịp lực cầu rất lớn trên thị trường, dẫn đến áp lực tăng giá là không tránh khỏi.

Ngoài ra, sự thay đổi của Luật Đất đai năm 2023, thay vì điều chỉnh bảng giá đất 5 năm một lần như trước mà chuyển sang cập nhật hàng năm, khiến giá đất đầu vào được nâng lên. Chi phí đầu vào tăng kéo theo chi phí phát triển dự án gia tăng, khiến giá bán nhà ở khó có thể giảm.

Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu xây dựng như sắt thép, cát vàng, xi măng… liên tục leo thang, cùng với chi phí nhân công tăng cao buộc các chủ đầu tư phải điều chỉnh giá bán để bảo đảm lợi nhuận và tiến độ dự án.

"Rõ ràng, mặt bằng giá căn hộ tại Hà Nội đang chịu tác động từ nhiều yếu tố nền tảng cấu thành. Do đó, việc giá căn hộ chung cư giảm sâu trong thời gian tới gần như là điều không khả thi, thậm chí xu hướng tăng giá sẽ vẫn tiếp diễn trong trung và dài hạn", ông Đính nhấn mạnh.

Với các dữ liệu trên, đà tăng giá của căn hộ chung cư sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai. Tốc độ tăng như thế nào sẽ phụ thuộc vào diễn biến thực tế của các yếu tố cấu thành nên giá căn hộ khi đó.

The Charm An Hưng hút người mua thực nhờ mức giá hợp lý

Trong bối cảnh các dự án mới tại phía Tây Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 90–150 triệu đồng/m², The Charm An Hưng trở thành lựa chọn hấp dẫn nhờ mức giá hợp lý với giá trung bình chỉ 79 triệu đồng/m². Đây là con số hiếm hoi trên thị trường hiện nay với một dự án pháp lý đầy đủ và minh bạch, hệ thống tiện ích, nội thất cao cấp.

Giá nguyên vật liệu và chi phí nhân công liên tục leo thang, thay vì cắt giảm tiêu chuẩn, The Charm An Hưng tiếp tục được đầu tư chỉn chu cho từng chi tiết bàn giao. Không gian bếp, khu vệ sinh được trang bị các thiết bị từ những thương hiệu uy tín như Hafele hoặc tương đương; mặt bếp lát đá thạch anh Vicostone, đi kèm bếp từ, máy hút mùi, máy rửa bát... tạo không gian sống tinh tế, tiện nghi và hiện đại.

Các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 54–96m², được thiết kế theo phong cách Boutique Hotel

Các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 54–96m², được thiết kế theo phong cách Boutique Hotel – mô hình đề cao sự riêng tư, cá nhân hóa và cảm xúc sống đẳng cấp. Mỗi đường nét đều được chăm chút để mang đến không gian như trong khách sạn 5 sao. Đặc biệt, dự án được triển khai bởi những đơn vị uy tín hàng đầu, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật – mỹ thuật cao cùng tiến độ thi công nghiêm ngặt.

Không chỉ chú trọng không gian sống bên trong, The Charm An Hưng còn kiến tạo hệ tiện ích nội khu đúng chuẩn "resort thu nhỏ". Cư dân có thể tận hưởng phòng gym hiện đại, khu yoga – spa thư giãn, vườn thượng uyển xanh mát nằm trên tầng 4 kết nối giữa hai toà nhà A-B cùng trường mầm non nội khu thuận tiện cho các gia đình trẻ. Toàn bộ tiện ích được vận hành khép kín, bảo đảm sự riêng tư, an ninh và môi trường sống chất lượng cao.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa cửa ngõ phía Tây, The Charm An Hưng thuận tiện kết nối vào trung tâm Hà Nội qua các trục đường lớn như Lê Văn Lương, Tố Hữu, Vạn Phúc và Lê Trọng Tấn. Mới đây, đường Lê Quang Đạo kéo dài đã hoàn thiện, tạo điều kiện cho cư dân The Charm An Hưng tới sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chỉ 15 phút.

Không chỉ chú trọng không gian sống bên trong, The Charm An Hưng còn kiến tạo hệ tiện ích nội khu đúng chuẩn "resort thu nhỏ"

Hạ tầng khu vực đã được phát triển đồng bộ, xung quanh là hệ thống trường học, bệnh viện, công viên Thiên Văn Học rộng lớn, cùng các trung tâm thương mại hiện hữu như Aeon Mall Hà Đông và Metro Hà Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống hàng ngày.

Trong làn sóng tăng trưởng giá căn hộ chung cư, The Charm An Hưng nổi lên như một điểm sáng khác biệt với chất lượng vượt trội, tiến độ đảm đảo, mức giá hợp lý, concept độc đáo, pháp lý đầy đủ và minh bạch. Đặc biệt, The Charm An Hưng nằm trong số ít các dự án sẽ được bàn giao vào quý 2/2026, nhờ đó, trở thành lựa chọn được ưu tiên hàng đầu của người mua để ở và cả nhà đầu tư trung - dài hạn.