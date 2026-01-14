Gia Lai nâng tầm chuẩn sống bằng đô thị lấy con người trung tâm

Sự xuất hiện của các khu đô thị kiểu mẫu được quy hoạch bài bản đang trở thành lời giải cho khát vọng của thế hệ cư dân trẻ về một môi trường phát triển toàn diện, bền vững ngay tại quê hương.

Gia Lai mới, diện tích rộng, dân số lớn, dư địa phát triển đô thị

Không gian phát triển mở rộng đang thúc đẩy Gia Lai chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu dân cư, hạ tầng và định hướng phát triển đô thị. Sau điều chỉnh địa giới, Gia Lai trở thành tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước với hơn 21.550 km². Dân số toàn tỉnh theo thống kê gần nhất vượt mốc 3,5 triệu người, tạo áp lực đáng kể lên hệ thống nhà ở, dịch vụ công, giao thông và hạ tầng xã hội.

Sau sáp nhập, nhu cầu dịch chuyển về khu vực có hạ tầng tốt và chất lượng sống cao ngày càng rõ nét.

Quy mô lớn đem lại dư địa phát triển, đồng thời đặt ra xu hướng chuyển dịch từ mô hình phát triển phân tán sang cấu trúc đô thị được tổ chức khoa học và bài bản hơn. Ở góc độ này, đô thị tiện ích all-in-one với pháp lý minh bạch, phân khu chức năng rõ ràng và hạ tầng được đầu tư từ đầu trở thành chìa khóa giúp Gia Lai bước vào chu kỳ phát triển bền vững.

Nhu cầu dịch chuyển dân cư & phát triển đô thị

Sau sáp nhập, xu hướng dịch chuyển dân cư đang diễn ra rõ nét. Người dân từ các vùng xa có xu hướng tìm đến những khu vực trung tâm hành chính mới, nơi hạ tầng đồng bộ hơn, khả năng tiếp cận trường học – y tế – dịch vụ thuận tiện hơn. Nhu cầu về nơi ở hiện nay không chỉ dừng ở "nơi để ở" mà đã nâng lên thành yêu cầu về chất lượng sống: không gian xanh, mặt nước, môi trường trong lành, mật độ xây dựng hợp lý và tiện ích cao cấp tích hợp trong phạm vi gần.

Đô thị kiểu mẫu là lời giải cho quy hoạch và chất lượng sống Gia Lai.

Đây chính là khoảng trống mà mô hình đô thị kiểu mẫu có thể đáp ứng. Với ưu thế quy hoạch đồng bộ, giao thông mạch lạc, tiện ích nội khu đầy đủ và không gian mở rộng, mô hình này phù hợp với đặc trưng lối sống của cư dân Gia Lai vốn đề cao sự thoáng đãng, gần thiên nhiên và nhịp sống hài hòa.

Đô thị kiểu mẫu "chìa khóa" cho phát triển bền vững & quy hoạch thông minh

Ở góc độ quy hoạch, Gia Lai đang từng bước hình thành khung phát triển đô thị mới. Theo công bố mời gọi đầu tư tháng 7/2025, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai 5 khu đô thị với tổng diện tích hơn 900 ha và vốn đầu tư 32.877 tỷ đồng, với tiến độ thực hiện kéo dài đến các năm 2031–2032 và một số dự án đến 2040.

Những con số này cho thấy phát triển đô thị đã trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Thay vì dồn nén vào khu vực trung tâm, một số chủ đầu tư đang dịch chuyển ra các quỹ đất lớn cách lõi đô thị 5–10 km để phát triển đô thị kiểu mẫu, qua đó giảm áp lực hạ tầng và tổ chức lại không gian đô thị một cách bài bản hơn.

Đầu tư cho thế hệ tương lai

Một yếu tố quan trọng khiến đô thị kiểu mẫu phù hợp với Gia Lai là bài toán phát triển thế hệ tương lai. Cơ cấu dân số trẻ đang thúc đẩy nhu cầu về môi trường sống chất lượng cho các gia đình trẻ, nơi không chỉ có chỗ ở mà còn đầy đủ trường học, không gian xanh, hồ bơi, khu vui chơi và môi trường trong lành. Mô hình đô thị kiểu mẫu cho phép quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu, qua đó nâng cao chất lượng sống và tăng khả năng thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao tại địa phương.

Gia tăng giá trị tài sản & ổn định lâu dài

Ở khía cạnh tài sản, mô hình đô thị được quy hoạch bài bản cũng đang được nhìn nhận như một kênh tích lũy giá trị ổn định. Trong bối cảnh Gia Lai định vị vai trò ngày càng rõ nét trên bản đồ kinh tế khu vực Tây Nguyên – Nam Trung Bộ, những khu đô thị có quy hoạch rõ ràng, pháp lý minh bạch và hạ tầng đồng bộ thường sở hữu thanh khoản tốt, thu hút cư dân thực và có xu hướng tăng trưởng giá trị theo thời gian khi hạ tầng khu vực hoàn thiện.

Quan trọng hơn, mô hình này giúp địa phương kiểm soát quá trình đô thị hóa một cách khoa học, tránh tình trạng "trung tâm quá tải – vùng ven phát triển manh mún", đồng thời đặt nền tảng cho một cấu trúc đô thị cân bằng, bền vững.

Các đô thị tích hợp xây dựng phố thương mại, thu hút cả khách an cư lẫn đầu tư. Ảnh: Đô thị Quy Nhơn Iconic mặt tiền quốc lộ 19

Không gian địa lý mở rộng buộc tư duy phát triển đô thị của Gia Lai phải thay đổi. Đô thị kiểu mẫu vì vậy đang trở thành nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn, nơi tăng trưởng kinh tế phải song hành với chất lượng sống của cư dân.

Trên hành lang kết nối Gia Lai – Duyên hải, quá trình phát triển đô thị đang cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong cách tổ chức không gian sống: từ mở rộng đơn thuần sang quy hoạch bài bản, chú trọng yếu tố môi trường, hài hòa với thiên nhiên và lấy con người làm trung tâm. Những khu đô thị kiểu mẫu được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân định hình diện mạo đô thị Gia Lai trong thập kỷ tới.