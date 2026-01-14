MIK Group được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản có tốc độ bán hàng tốt nhất năm”

FChoice là bảng vinh danh uy tín do CafeF khởi xướng và tổ chức thường niên trong nhiều năm qua, nhằm ghi nhận các nhân vật, tổ chức và doanh nghiệp tiêu biểu của nền kinh tế Việt Nam. Kết quả bình chọn được xây dựng trên cơ sở đánh giá khách quan của hội đồng chuyên môn, dữ liệu thị trường và phản hồi từ cộng đồng đầu tư, doanh nghiệp.

Tại mùa giải năm nay, việc MIK Group được vinh danh ở hạng mục "Nhà phát triển bất động sản có tốc độ bán hàng tốt nhất năm" tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Theo đánh giá của giới chuyên môn, trong năm 2025, MIK Group ghi dấu ấn rõ nét với kết quả thanh khoản tích cực tại nhiều dự án nhà ở thương mại, tiêu biểu như Imperia Signature Cổ Loa và The Matrix One Premium. Việc các sản phẩm nhanh chóng được thị trường đón nhận không chỉ phản ánh nhu cầu ở thực, mà còn cho thấy chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp, bám sát diễn biến và kỳ vọng của thị trường.

Đơn cử như Imperia Signature Cổ Loa, dự án tạo ấn tượng khi ra mắt nhờ định hướng phát triển khu nhà ở cao tầng trong tổng thể quy hoạch đô thị bài bản, chú trọng không gian sống xanh, hệ tiện ích đồng bộ và trải nghiệm cư dân. Dự án được định vị mang đến chuẩn căn hộ gắn với phong cách sống hiện đại của thế hệ cư dân toàn cầu - những người đề cao tính linh hoạt, đa trải nghiệm và giá trị cộng đồng, qua đó thể hiện rõ sự nâng cấp toàn diện về thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao và chất lượng sống.

Trong khi đó, The Matrix One Premium tiếp tục khẳng định sức hút ở phân khúc hạng sang nhờ vị trí trung tâm cùng tiêu chuẩn phát triển khắt khe, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong chất lượng thiết kế và vận hành. Cả hai dự án đều phản ánh rõ triết lý phát triển nhất quán của MIK Group: không chạy theo số lượng, mà tập trung kiến tạo giá trị sống bền vững và giá trị lâu dài cho thị trường.

Imperia Signature Cổ Loa - một trong những dự án ghi nhận thanh khoản tốt nhất của MIK Group năm 2025

Thành công này được xem là kết quả của chiến lược phát triển kiên định mà MIK Group theo đuổi suốt nhiều năm qua, dựa trên "kiềng ba chân": vị trí - giá trị thực - thương hiệu bền vững. Trong bối cảnh thị trường vận hành thận trọng sau giai đoạn biến động, chiến lược này đã giúp MIK Group duy trì nhịp phát triển ổn định, đồng thời tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng và đối tác.

Có thể nói, giải thưởng tại FChoice 2025 tiếp tục làm nổi bật bản lĩnh của MIK Group trong việc lựa chọn quỹ đất, tổ chức quy hoạch đồng bộ và kết hợp hài hòa giữa không gian sống hiện đại với yếu tố cộng đồng. Nhiều dự án do MIK Group phát triển không chỉ đạt hiệu quả bán hàng tích cực mà còn góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực, nâng cao chất lượng sống và hình thành các cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết.

Năm 2026 MIK Group tiếp tục chinh phục thị trường với kế hoạch phát triển các dự án quy mô lớn, quy hoạch đồng bộ

Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, MIK Group cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới trong năm 2026, với trọng tâm là các dự án cao tầng quy mô lớn, tích hợp hệ sinh thái tiện ích đa dạng, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam và mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng cư dân.