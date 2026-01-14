Bất động sản TP.HCM xác lập một kỷ lục mới

Tại Tiêu điểm thị trường bất động sản TP.HCM quý 4/2025 do CBRE Việt Nam vừa công bố, năm 2025, thị trường TP.HCM (cũ) ghi nhận hơn 12.000 sản phẩm nhà ở được chào bán, bao gồm căn hộ chung cư và nhà thấp tầng, trong đó loại hình nhà thấp tầng đạt mức tăng trưởng nguồn cung kỷ lục.

Nếu tính trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập, tổng nguồn cung ghi nhận cải thiện đáng kể nhờ vào đóng góp của khu vực Bình Dương (cũ), với hơn 17.300 căn hộ mở bán mới, chiếm phần lớn trong cơ cấu nguồn cung năm 2025. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các vùng mở rộng trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường, trong bối cảnh khu vực lõi ngày càng hạn chế về quỹ đất, giá liên tục tăng và khó khăn trong các vấn đề pháp lý.

Nhận xét về thị trường nhà ở tại TP.HCM, bà Dương Thuỳ Dung – Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam – cho biết: "Việc sáp nhập các tỉnh, thành phố cùng với đầu tư đồng bộ vào hạ tầng trọng điểm đang trở thành động lực lớn cho thị trường bất động sản, đặc biệt trong bối cảnh thành phố ngày càng khan hiếm quỹ đất.

Ngoài ra, nguồn cung mới đang có dấu hiệu tăng trở lại, dù pháp lý chưa hoàn toàn được tháo gỡ, nhưng những nỗ lực của Chính phủ cho thấy sự quan tâm hàng đầu của Nhà nước đối với lĩnh vực này.

Điển hình là kế hoạch số hoá giao dịch bất động sản, với việc định danh tài sản dự kiến triển khai từ tháng 3/2026. Đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp thị trường minh bạch hơn, hạn chế rủi ro, và tạo nền tảng cho sự phát triển lành mạnh, bền vững, thay vì tình trạng đầu cơ ngắn hạn như trước đây."

Nguồn cung nhà thấp tầng tăng kỷ lục

Quý 4/2025, thị trường nhà thấp tầng tại khu vực TP.HCM (cũ) ghi nhận nguồn cung kỷ lục với khoảng 4.500 sản phẩm mở bán, nâng tổng nguồn cung cả năm lên gần 5.000 căn. Con số này cao gấp 20 lần so với năm 2024, đánh dấu mức tăng mạnh nhất từ trước đến nay tại khu vực này. Đóng góp chủ yếu cho nguồn cung này là dự án siêu đô thị tại Cần Giờ, với quy mô lên đến 2.870ha, dự kiến cung cấp 64.000 sản phẩm nhà liền thổ và căn hộ cho thị trường.

Với nhu cầu nhà ở duy trì ở mức cao, tỷ lệ bán của các dự án mở bán mới trong năm đều đạt trung bình 70% qua các quý. Giá bán sơ cấp toàn thị trường giảm 25% so với quý trước và giảm 28% so với cùng kỳ năm trước, ảnh hưởng từ nguồn cung mới tại Cần Giờ.

Dự án siêu đô thị tại Cần Giờ đóng góp nguồn cung lớn cho thị trường nhà thấp tầng tại khu vực TP.HCM.

Triển vọng những năm tới cho thấy nguồn cung nhà thấp tầng tại TP.HCM sẽ cải thiện nhờ các dự án đô thị mới triển khai ở khu Đông và khu Nam. Năm 2026, nguồn cung mới dự kiến đạt khoảng 5.500 căn, và sẽ tăng dần qua các năm, đạt hơn 15.000 sản phẩm vào năm 2028. Hầu hết nguồn cung này đến từ các dự án đại đô thị do những chủ đầu tư lớn triển khai, như Vingroup, Masterise và GS E&C.

Xu hướng phát triển đô thị xanh kết hợp TOD đang được xem là chìa khóa cho tương lai, khi người mua nhà ngày càng ưu tiên không gian sống thân thiện môi trường và khả năng kết nối giao thông công cộng thuận tiện. Đây không chỉ là giải pháp cho bài toán quỹ đất mà còn tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và thị trường.