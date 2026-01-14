The An Heritage ký kết hợp tác chiến lược với Liên minh Four Diamonds và Crystal Bay

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của The An Heritage, đồng thời mở ra một chương mới cho mô hình hợp lực chiến lược trên thị trường bất động sản giai đoạn hậu sàng lọc.

Hợp tác chiến lược trong bối cảnh thị trường tái cấu trúc

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, khi tiêu chuẩn về pháp lý, năng lực triển khai và hiệu quả khai thác dài hạn ngày càng được đặt lên hàng đầu, việc The An Heritage ký kết hợp tác chiến lược với Liên minh Four Diamonds và Tập đoàn Crystal Bay được giới chuyên môn đánh giá là một trong những dấu mốc đáng chú ý của thị trường đầu năm 2026.

Không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận hợp tác, đây được xem như cú bắt tay mang tính định hướng, phản ánh xu thế liên kết thực chất giữa các chủ thể có năng lực nhằm kiến tạo giá trị bền vững thay vì theo đuổi tăng trưởng ngắn hạn.

Liên minh Four Diamonds quy tụ bốn đại lý phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam gồm Đất Xanh Miền Bắc, AHS Property, MSH Group và Trung Thực Land - những tên tuổi đã khẳng định vị thế trên thị trường thông qua kinh nghiệm triển khai, năng lực tư vấn và hệ thống phân phối quy mô lớn.

Việc The An Heritage trở thành một trong những dự án đầu tiên được Liên minh đảm nhiệm vai trò tư vấn chiến lược và phân phối không chỉ cho thấy sự đồng điệu về tầm nhìn phát triển, mà còn khẳng định sức hút của dự án trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản và định hướng phát triển dài hạn.

The An Heritage kiến tạo giá trị bền vững tại Hội An

Song song với việc ký kết hợp tác chiến lược với Liên minh bất động sản hàng đầu Việt Nam, The An Heritage cũng ký kết hợp tác vận hành dài hạn 20 năm với Tập đoàn Du lịch Crystal Bay. Trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng gặp thách thức ở giai đoạn khai thác sau bán hàng, mô hình hợp tác với đơn vị vận hành chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần đảm bảo chất lượng vận hành đồng bộ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo nền tảng cho dòng tiền ổn định trong trung và dài hạn.

The An Heritage ký kết hợp tác vận hành dài hạn cùng Crystal Bay, hướng tới chuẩn vận hành đồng bộ và giá trị khai thác bền vững.

The An Heritage do Công ty TNHH Phát triển Đô thị Bắc Hội An, thành viên thuộc hệ sinh thái Fanaé Group, phát triển với quy mô khoảng 50ha. Dự án sở hữu vị trí đắt giá khi tọa lạc trên trục đường ven biển tỷ đô Lạc Long Quân, tại khu vực An Bàng, nơi hội tụ trọn vẹn ba giá trị hiếm có: biển trong xanh, dòng sông Cổ Cò thơ mộng và liền kề phố cổ Hội An. Nằm trên hành lang kết nối chiến lược Hội An - Đà Nẵng, The An Heritage không chỉ thừa hưởng lợi thế giao thông và du lịch vượt trội, mà còn ghi dấu ấn khác biệt khi là một trong số ít dự án ven biển tại khu vực sở hữu pháp lý lâu dài, yếu tố then chốt tạo nên giá trị bền vững trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm.

Trước những chuyển động mới của thị trường bất động sản Hội An - Đà Nẵng, khu vực ven biển này đang dần bước vào chu kỳ hồi phục với nhiều tín hiệu tích cực từ cả kinh tế lẫn du lịch. GRDP của Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đồng thời nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và sở hữu bất động sản ven biển có dấu hiệu cải thiện cùng sự trở lại của dòng khách du lịch. Trong khi đó, quỹ đất ven biển ngày càng thu hẹp đã kéo theo việc thị trường ngày càng ưu tiên những dự án có pháp lý rõ ràng và định hướng phát triển dài hạn.

Định vị theo tinh thần "di sản", The An Heritage được phát triển với mật độ xây dựng thấp, chú trọng không gian xanh và hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng đồng bộ. Cách tiếp cận này không chỉ hướng tới nhu cầu lưu trú và đầu tư, mà còn phản ánh xu hướng phát triển bất động sản gắn với giá trị văn hóa, trải nghiệm sống và khả năng khai thác bền vững.

Toàn cảnh The An Heritage mang tinh thần di sản, kiến tạo không gian sống hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và giá trị bền vững tại Hội An.

Sự kiện ký kết hợp tác giữa The An Heritage, Liên minh Four Diamonds và Crystal Bay được đánh giá là minh chứng rõ nét cho xu hướng chuyên nghiệp hóa của thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn mới. Khi niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư trở thành yếu tố then chốt, những dự án có chiến lược phát triển rõ ràng, pháp lý minh bạch và mô hình vận hành bài bản được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt, góp phần thúc đẩy sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của thị trường thời gian tới.