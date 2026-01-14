Chu kỳ mới của BĐS phía Nam Hà Nội: Vị trí nào đang ở vùng khởi điểm tăng giá?

Từ "vùng trũng giá" đến tâm điểm mới đón sóng dịch chuyển đầu tư

Trong nhiều năm khi nhắc đến bản đồ BĐS Hà Nội, giới đầu tư thường ưu tiên phía Đông và phía Tây – nơi ghi nhận tốc độ đô thị hóa nhanh, nguồn cung lớn và sự hiện diện của các đại đô thị quy mô hàng trăm, hàng nghìn hecta. Trái lại, khu vực phía Nam Hà Nội như Thường Tín, Thanh Trì, Phú Xuyên… thường được xem là phát triển chậm, kém hấp dẫn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, chính sự "chậm nhịp" này lại đang tạo ra một nghịch lý hấp dẫn. Trong khi quỹ đất ngày càng khan hiếm, chi phí đầu vào tăng cao khiến dư địa tăng giá tại các khu vực phát triển sớm dần thu hẹp, Thường Tín vẫn đang duy trì nền giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Nhờ sở hữu lợi thế lớn về quỹ đất và khả năng mở rộng đô thị, Thường Tín đang trong giai đoạn tích lũy đầu chu kỳ – khi giá chưa tăng mạnh nhưng các động lực tăng trưởng đã dần hình thành.

Thường Tín hội tụ một loạt hạ tầng giao thông "chiến lược" quốc gia

Thực tế vài năm trở lại đây cho thấy thị trường khu Nam đã bắt đầu "nóng" dần khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đồng loạt được triển khai. Có thể kể đến tuyến Vành đai 4 – Vùng Thủ đô với tổng vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành giai đoạn cơ bản trong năm sau; tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ được mở rộng; Quốc lộ 1A nâng cấp; đặc biệt là siêu ga Ngọc Hồi – đầu mối đường sắt quốc gia và đường sắt cao tốc Bắc – Nam.

Theo các chuyên gia quy hoạch, đây là giai đoạn hội tụ đầy đủ của mô hình TOD (Transit Oriented Development) và TOC (Transit Oriented Corridor). Nếu TOD tập trung phát triển không gian đô thị trong quanh các điểm trung chuyển, nhằm khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, thì TOC được xem là một bước tiến trong tư duy quy hoạch. TOC không chỉ quan tâm đến hạ tầng giao thông mà đặt trọng tâm vào việc hình thành những cộng đồng dân cư sống động, gắn kết, đa chức năng và có bản sắc văn hoá địa phương.

Lựa chọn dự án: Bài toán vị trí và khả năng tạo dòng tiền

Trong cùng một chu kỳ tăng trưởng, không phải dự án nào cũng mang lại biên độ tăng giá như nhau. Thực tế cho thấy, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở khu vực, mà còn ở vị trí lõi, mức độ kết nối hạ tầng và khả năng hình thành một đô thị sống thực – nơi có dân cư, thương mại và dòng tiền vận hành bền vững.

Nổi bật trong bức tranh đó là Him Lam Thượng Phúc Legend, dự án được giới chuyên môn đánh giá là một trong những điểm sáng hiếm hoi nằm trong lõi khu B của Đại đô thị thể thao Vinhomes Olympic - quần thể với quy mô khoảng 16.000 ha. Việc nằm trong hệ sinh thái đại đô thị quy mô lớn giúp dự án thừa hưởng trực tiếp dòng dân cư, tiện ích và các hoạt động kinh tế – thương mại hình thành theo thời gian. Theo quy hoạch được phê duyệt, khu B có tổng diện tích khoảng 4.560 ha với quy mô dân số khoảng 285.000 người. Đây là khu vực trọng tâm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn liền với Khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Him Lam Thượng Phúc Legend nằm trong lõi khu B – phân khu rộng nhất của đại đô thị thể thao Olympic

Về hạ tầng, dự án sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm trên giao điểm của các trục phát triển chiến lược phía Nam Thủ đô: Vành đai 4 – Quốc lộ 1A – cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Đặc biệt, dự án chỉ cách siêu ga Ngọc Hồi khoảng 2 km. Vị trí này hứa hẹn mang lại tiềm năng lớn về trung chuyển, logistics, thương mại và dịch vụ. Theo nghiên cứu của Savills và JLL tại các thị trường phát triển, BĐS nằm trong bán kính 3 km quanh các đầu mối giao thông lớn như ga metro, ga đường sắt cao tốc thường ghi nhận mức tăng giá cao hơn 20–40% so với khu vực lân cận khi hạ tầng đi vào vận hành. Đây là quy luật đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Phối cảnh dự án Him Lam Thượng Phúc Legend

Ở giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới, vị trí luôn là yếu tố mang tính quyết định. Nằm trên giao điểm của các trục phát triển chiến lược, Him Lam Thượng Phúc Legend sở hữu lợi thế hiếm có về kết nối, hệ sinh thái và khả năng hình thành đô thị sống thực. Trục đại lộ Lý Tử Tấn – Nguyễn Vĩnh Tích cũng đang dần hình thành mạng lưới kết nối hoàn chỉnh, mở ra dư địa lớn cho các hoạt động kinh doanh, cho thuê và dịch vụ.

Khi các công trình hạ tầng quốc gia và khu vực hoàn thiện, tiềm năng tăng giá trong trung và dài hạn của dự án Him Lam Thượng Phúc Legend càng trở nên rõ ràng. Với nhà đầu tư có tầm nhìn, việc tham gia sớm có thể mang lại lợi thế lớn so với việc chờ đợi thị trường vào giai đoạn tăng nóng, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của cả dân tộc.

