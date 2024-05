The Coffee House tiết lộ số tiền dự định hỗ trợ ban đầu cho nữ bác sĩ bị kính rơi trúng người

Những ngày qua sự việc bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê ở Nghệ An) bị thương nặng do kính cường lực ở quán The Coffee House (Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) rơi vào người đã nhận được sự theo dõi sát sao của dư luận. Một câu hỏi được mọi người bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội đó là phía The Coffee House (TCH) sẽ chịu trách nhiệm ra sao trong tai nạn này?



Được biết sau khi sự việc xảy ra, vào ngày 25/4, phía TCH có gửi văn bản cho gia đình Lý, đề nghị mức hỗ trợ ban đầu là 117 triệu đồng. Gia đình Lý chưa có phản hồi về văn bản này do muốn tập trung cứu chữa cho con. Mọi thủ tục bồi thường sẽ làm việc sau và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Phía TCH cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình bác sĩ Lý.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, đại diện của TCH nói số tiền 117 triệu đồng là chi phí đề xuất từ ngày 25/4. Khi báo chí đưa tin rằng bác sĩ tại bệnh viện cho biết chi phí điều trị của Lý là khoảng nửa tỷ đồng, TCH sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình.

Lý đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trải qua 2 ca phẫu thuật. Hiện Lý có thể giao tiếp được nhưng khó khăn, liệt hoàn toàn 2 chi dưới, mất cảm giác từ ngực trở xuống, mất tự chủ đại tiểu tiện. Về tương lai, việc chăm sóc và phục hồi của Lý sẽ rất gian khó. Đến hiện tại, chi phí điều trị cho nữ bác sĩ là khoảng nửa tỷ đồng.

Quá trình phục hồi của Lý sẽ rất gian khó. (Ảnh: Vtc.vn)

Trước đó, cư dân mạng đã tràn vào Fanpage của TCH để yêu cầu đơn vị này lên tiếng về sự việc của Lý. Dư luận mong mỏi TCH sẽ đồng hành, san sẻ, cùng gia đình nạn nhân vượt qua giai đoạn khó khăn.