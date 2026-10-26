The Collection 688 đón nhận chứng nhận sơ bộ EDGE, tiếp nối dấu ấn phát triển bền vững

Ngày 25/10/2026, sự kiện "Beyond The Visible – Giá trị vượt ngoài tầm mắt" diễn ra với điểm nhấn là nghi thức trao chứng nhận sơ bộ EDGE cho The Collection 688. Chương trình là dịp để dự án chia sẻ về các tiêu chí môi trường được ghi nhận trong quá trình phát triển, đồng thời giới thiệu định hướng sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Cột mốc này tiếp nối dấu ấn của The Collection 688 by DICERA tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026, nơi dự án đạt danh hiệu Best Sustainable Condo Development. Hai dấu mốc thuộc những hệ thống đánh giá khác nhau, nhưng cùng đưa định hướng phát triển bền vững trở thành một khía cạnh đáng chú ý trong câu chuyện của dự án.

Chứng nhận EDGE và những tiêu chí phía sau công trình

EDGE là hệ thống chứng nhận công trình xanh do IFC, thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, phát triển, tập trung đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, nước và vật liệu. Thông qua phương pháp đánh giá và đường cơ sở tương ứng, hệ thống giúp lượng hóa một số tiêu chí môi trường, tạo cơ sở tham chiếu cho quá trình phát triển công trình.

Theo hồ sơ chứng nhận, The Collection 688 ghi nhận ba chỉ số môi trường đáng chú ý: tiết kiệm năng lượng 20,05%, tiết kiệm nước 23,36% và giảm 33,73% lượng carbon hàm chứa trong vật liệu.

Ba chỉ số môi trường trong hồ sơ chứng nhận sơ bộ EDGE của The Collection 688

Mỗi chỉ số phản ánh một khía cạnh riêng trong việc cân nhắc hiệu quả sử dụng tài nguyên. Tiết kiệm năng lượng liên quan đến hiệu quả năng lượng của công trình theo phương pháp đánh giá EDGE; tiết kiệm nước đề cập đến việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiết yếu; trong khi chỉ số carbon hàm chứa trong vật liệu mở rộng góc nhìn sang tác động môi trường liên quan đến vật liệu xây dựng theo phạm vi tính toán của hệ thống.

Đây cũng là tinh thần của thông điệp "Beyond The Visible – Giá trị vượt ngoài tầm mắt". Giá trị của một công trình không chỉ nằm ở những gì có thể quan sát trực tiếp, mà còn ở cách các yếu tố môi trường được cân nhắc trong quá trình phát triển, từ hiệu quả sử dụng tài nguyên đến việc lựa chọn vật liệu.

Các tỷ lệ tiết kiệm và giảm carbon được xác định theo phương pháp, phạm vi và đường cơ sở của EDGE; không đồng nghĩa với mức tiết kiệm chi phí sinh hoạt được bảo đảm trong mọi điều kiện sử dụng. Giá trị của chứng nhận nằm ở việc ghi nhận các tiêu chí theo hệ thống đánh giá, đồng thời tạo cơ sở để tiếp tục theo dõi và duy trì định hướng phát triển phù hợp trong các giai đoạn tiếp theo.

Ms. Mai Nguyễn đại diện IFC phát biểu thông tin về tiêu chuẩn EDGE của dự án The Collection 688

Tiếp nối dấu ấn tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026

Trước sự kiện trao chứng nhận sơ bộ EDGE, The Collection 688 by DICERA đã đạt danh hiệu Best Sustainable Condo Development tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026. Đây là một dấu mốc khác trong hành trình xây dựng định vị phát triển bền vững của dự án.

The Collection 688 được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026

Dù cùng liên quan đến định hướng bền vững, giải thưởng PropertyGuru và chứng nhận EDGE có bản chất khác nhau. Best Sustainable Condo Development là danh hiệu dự án đạt được tại một giải thưởng bất động sản; trong khi EDGE là hệ thống đánh giá công trình theo các tiêu chí cụ thể về hiệu quả tài nguyên và tác động môi trường. Vì vậy, hai dấu mốc không thay thế cho nhau, mà cung cấp những góc nhìn riêng biệt về dự án.

Việc tiếp nối danh hiệu giải thưởng bằng chứng nhận sơ bộ EDGE góp phần làm rõ hơn cách định hướng bền vững được thể hiện qua các tiêu chí có thể tham chiếu. Dù vậy, chứng nhận hay giải thưởng không phải điểm kết thúc của hành trình này. Giá trị dài hạn còn phụ thuộc vào việc các giải pháp được triển khai, theo dõi và duy trì trong thực tế.

Từ chứng nhận sơ bộ EDGE đến danh hiệu Best Sustainable Condo Development tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026, The Collection 688 tiếp nối câu chuyện phát triển bền vững bằng những dấu mốc có tính chất khác nhau. Thông qua sự kiện "Beyond The Visible – Giá trị vượt ngoài tầm mắt", dự án đưa các tiêu chí môi trường trở thành một phần rõ nét hơn trong thông tin công bố.

Phối cảnh tổng thể dự án The Collection 688 by DICERA

Phát triển bền vững, xét đến cùng, không chỉ là câu chuyện về một chứng nhận hay một giải thưởng, mà là định hướng cần được thể hiện qua các tiêu chí, giải pháp và quá trình triển khai cụ thể trong suốt vòng đời công trình.