Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

The Collection 688 đón nhận chứng nhận sơ bộ EDGE, tiếp nối dấu ấn phát triển bền vững

| | Thị trường

The Collection 688 đón nhận chứng nhận sơ bộ EDGE, tiếp nối dấu ấn phát triển bền vững

Tại sự kiện “Beyond The Visible”, The Collection 688 ghi dấu mốc với chứng nhận sơ bộ EDGE được Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) chính thức trao tặng, sau khi đạt danh hiệu Best Sustainable Condo Development tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

Ngày 25/10/2026, sự kiện "Beyond The Visible – Giá trị vượt ngoài tầm mắt" diễn ra với điểm nhấn là nghi thức trao chứng nhận sơ bộ EDGE cho The Collection 688. Chương trình là dịp để dự án chia sẻ về các tiêu chí môi trường được ghi nhận trong quá trình phát triển, đồng thời giới thiệu định hướng sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Cột mốc này tiếp nối dấu ấn của The Collection 688 by DICERA tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026, nơi dự án đạt danh hiệu Best Sustainable Condo Development. Hai dấu mốc thuộc những hệ thống đánh giá khác nhau, nhưng cùng đưa định hướng phát triển bền vững trở thành một khía cạnh đáng chú ý trong câu chuyện của dự án.

Chứng nhận EDGE và những tiêu chí phía sau công trình

EDGE là hệ thống chứng nhận công trình xanh do IFC, thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, phát triển, tập trung đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, nước và vật liệu. Thông qua phương pháp đánh giá và đường cơ sở tương ứng, hệ thống giúp lượng hóa một số tiêu chí môi trường, tạo cơ sở tham chiếu cho quá trình phát triển công trình.

Theo hồ sơ chứng nhận, The Collection 688 ghi nhận ba chỉ số môi trường đáng chú ý: tiết kiệm năng lượng 20,05%, tiết kiệm nước 23,36% và giảm 33,73% lượng carbon hàm chứa trong vật liệu.

The Collection 688 đón nhận chứng nhận sơ bộ EDGE, tiếp nối dấu ấn phát triển bền vững - Ảnh 1.

Ba chỉ số môi trường trong hồ sơ chứng nhận sơ bộ EDGE của The Collection 688

Mỗi chỉ số phản ánh một khía cạnh riêng trong việc cân nhắc hiệu quả sử dụng tài nguyên. Tiết kiệm năng lượng liên quan đến hiệu quả năng lượng của công trình theo phương pháp đánh giá EDGE; tiết kiệm nước đề cập đến việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiết yếu; trong khi chỉ số carbon hàm chứa trong vật liệu mở rộng góc nhìn sang tác động môi trường liên quan đến vật liệu xây dựng theo phạm vi tính toán của hệ thống.

Đây cũng là tinh thần của thông điệp "Beyond The Visible – Giá trị vượt ngoài tầm mắt". Giá trị của một công trình không chỉ nằm ở những gì có thể quan sát trực tiếp, mà còn ở cách các yếu tố môi trường được cân nhắc trong quá trình phát triển, từ hiệu quả sử dụng tài nguyên đến việc lựa chọn vật liệu.

Các tỷ lệ tiết kiệm và giảm carbon được xác định theo phương pháp, phạm vi và đường cơ sở của EDGE; không đồng nghĩa với mức tiết kiệm chi phí sinh hoạt được bảo đảm trong mọi điều kiện sử dụng. Giá trị của chứng nhận nằm ở việc ghi nhận các tiêu chí theo hệ thống đánh giá, đồng thời tạo cơ sở để tiếp tục theo dõi và duy trì định hướng phát triển phù hợp trong các giai đoạn tiếp theo.

The Collection 688 đón nhận chứng nhận sơ bộ EDGE, tiếp nối dấu ấn phát triển bền vững - Ảnh 2.

Ms. Mai Nguyễn đại diện IFC phát biểu thông tin về tiêu chuẩn EDGE của dự án The Collection 688

Tiếp nối dấu ấn tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026

Trước sự kiện trao chứng nhận sơ bộ EDGE, The Collection 688 by DICERA đã đạt danh hiệu Best Sustainable Condo Development tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026. Đây là một dấu mốc khác trong hành trình xây dựng định vị phát triển bền vững của dự án.

The Collection 688 đón nhận chứng nhận sơ bộ EDGE, tiếp nối dấu ấn phát triển bền vững - Ảnh 3.

The Collection 688 được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026

Dù cùng liên quan đến định hướng bền vững, giải thưởng PropertyGuru và chứng nhận EDGE có bản chất khác nhau. Best Sustainable Condo Development là danh hiệu dự án đạt được tại một giải thưởng bất động sản; trong khi EDGE là hệ thống đánh giá công trình theo các tiêu chí cụ thể về hiệu quả tài nguyên và tác động môi trường. Vì vậy, hai dấu mốc không thay thế cho nhau, mà cung cấp những góc nhìn riêng biệt về dự án.

Việc tiếp nối danh hiệu giải thưởng bằng chứng nhận sơ bộ EDGE góp phần làm rõ hơn cách định hướng bền vững được thể hiện qua các tiêu chí có thể tham chiếu. Dù vậy, chứng nhận hay giải thưởng không phải điểm kết thúc của hành trình này. Giá trị dài hạn còn phụ thuộc vào việc các giải pháp được triển khai, theo dõi và duy trì trong thực tế.

Từ chứng nhận sơ bộ EDGE đến danh hiệu Best Sustainable Condo Development tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026, The Collection 688 tiếp nối câu chuyện phát triển bền vững bằng những dấu mốc có tính chất khác nhau. Thông qua sự kiện "Beyond The Visible – Giá trị vượt ngoài tầm mắt", dự án đưa các tiêu chí môi trường trở thành một phần rõ nét hơn trong thông tin công bố.

The Collection 688 đón nhận chứng nhận sơ bộ EDGE, tiếp nối dấu ấn phát triển bền vững - Ảnh 4.

Phối cảnh tổng thể dự án The Collection 688 by DICERA

Phát triển bền vững, xét đến cùng, không chỉ là câu chuyện về một chứng nhận hay một giải thưởng, mà là định hướng cần được thể hiện qua các tiêu chí, giải pháp và quá trình triển khai cụ thể trong suốt vòng đời công trình.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Miếng bánh' cửa hàng tiện lợi 11.100 tỷ đồng tại Việt Nam: Chuỗi ngoại Circle K và GS25 đua sát nút, chờ 'địa chấn' từ gã khổng lồ Masan

'Miếng bánh' cửa hàng tiện lợi 11.100 tỷ đồng tại Việt Nam: Chuỗi ngoại Circle K và GS25 đua sát nút, chờ 'địa chấn' từ gã khổng lồ Masan Nổi bật

Việt Nam có một đại gia sang Lào trồng hàng nghìn ha cà phê: Được đối tác Trung Quốc bắt tay hợp tác, xây thêm nhà máy chế biến công suất 9.470 tấn mỗi năm

Việt Nam có một đại gia sang Lào trồng hàng nghìn ha cà phê: Được đối tác Trung Quốc bắt tay hợp tác, xây thêm nhà máy chế biến công suất 9.470 tấn mỗi năm Nổi bật

Kia Sonet xả kho giảm giá hàng chục triệu tại đại lý, bản cao nhất cũng chỉ nhỉnh hơn 500 triệu đồng

Kia Sonet xả kho giảm giá hàng chục triệu tại đại lý, bản cao nhất cũng chỉ nhỉnh hơn 500 triệu đồng

13:28 , 26/10/2026
Quán cà phê giá 1,5 triệu đồng/lần thưởng thức, khách phải có huấn luyện viên đi kèm nhưng vẫn đông nghịt

Quán cà phê giá 1,5 triệu đồng/lần thưởng thức, khách phải có huấn luyện viên đi kèm nhưng vẫn đông nghịt

11:35 , 26/10/2026
Tin vui cho tất cả người dân mua ô tô điện rẻ nhất của VinFast

Tin vui cho tất cả người dân mua ô tô điện rẻ nhất của VinFast

10:54 , 26/10/2026
Dừng sản xuất máy bay 777 gần 2 tháng: Boeing lao đao vì thiếu 1 linh kiện quan trọng, thiệt hại lên tới hơn 168 tỷ đồng/ngày

Dừng sản xuất máy bay 777 gần 2 tháng: Boeing lao đao vì thiếu 1 linh kiện quan trọng, thiệt hại lên tới hơn 168 tỷ đồng/ngày

10:36 , 26/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên