The Filmore Da Nang đóng góp gì vào diện mạo khu vực ven sông Hàn?

Từ lần đầu công bố dự án, chủ đầu tư của The Filmore Da Nang là Filmore Development đã bày tỏ nguyện vọng "đóng góp vào diện mạo đô thị hiện đại của Đà Nẵng một công trình có giá trị chứ không chỉ là một tòa nhà". Thông điệp này là một trong những lý do giúp The Filmore Da Nang nhanh chóng giành được nhiều thiện cảm, thu hút được sự quan tâm và cả kỳ vọng từ công chúng lẫn người trong nghề.



Ban lãnh đạo của Filmore Development chia sẻ rằng họ đặt mục tiêu kiến tạo "một công trình có giá trị" làm xuất phát điểm bởi nhận thức rất rõ tầm quan trọng về vị trí của dự án trong tương quan với toàn bộ diện mạo của khu vực ven sông Hàn. The Filmore Da Nang tọa lạc trung tâm tuyến phố Bạch Đằng, đoạn giáp với đường Bình Minh 5 và Trần Văn Trứ, cách công viên APEC chỉ khoảng 2 phút đi bộ, nhìn trực diện ra cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và nhiều quan cảnh đẹp nhất ven sông.

Trong chiến lược quy hoạch và phát triển Đà Nẵng tầm nhìn đến 2050, đặc biệt là giai đoạn 2021 – 2030, phân khu sông Hàn và bờ Đông được xác định là quan trọng nhất trong 9 phân khu trọng điểm. Các cơ quan hữu quan của thành phố đã nhiều lần nhấn mạnh điều này.

Kiến trúc ban-công lồi thể hiện hình ảnh vảy rồng và hình tượng rồng vươn mình lên không trung của tòa nhà.

Trên thế giới, có rất nhiều đô thị định hình bản sắc từ diện mạo của khu vực kinh tế - xã hội ven sông. Có thể kể đến sông Hàn của Seoul, sông Thames của Luân Đôn, sông Seine của Paris… Các đô thị láng giềng như Singapore và Bangkok cũng nỗ lực nâng cấp diện mạo ven sông Singapore và Chao Phraya để quảng bá ấn tượng riêng trong kỷ nguyên đề cao bản sắc. Do đó, khu vực ven sông Hàn không chỉ có vai trò về kinh tế - thương mại, mà còn quyết định bản sắc và phần hồn của Đà Nẵng.

Để hiện thực hóa chiến lược phát triển đó, Đà Nẵng rất cần không chỉ sự tuân thủ tiêu chuẩn quy hoạch – kiến trúc, mà còn cần tâm huyết và khát vọng chung của giới doanh nghiệp, giới sáng tạo, các nhà đầu tư – phát triển dự án bất động sản… Mọi công trình và sản phẩm được họ tạo nên đều ảnh hưởng trực tiếp đến diện mạo, chất lượng, giá trị chung cả trước mắt lẫn lâu dài.

Ý thức rất rõ vai trò và vị trí của mình, Filmore Development cho biết rất nhất quán với quyết tâm đầu tư "đến nơi đến chốn", trên tiêu chí chuyên nghiệp và tiêu chuẩn quốc tế, cho The Filmore Da Nang. Chủ đầu tư này đã chọn Mercurio Design Lab – một tên tuổi uy tín từ Ý – đảm nhận phần thiết kế kiến trúc. Theo đó, The Filmore Da Nang phải có diện mạo ấn tượng, giàu tính thẩm mỹ, mang thông điệp mạnh mẽ, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Hình ảnh hài hòa với cảnh quan xung quanh tạo nên một bức tranh đô thị hiện đại, giàu cảm xúc.

Sau rất nhiều nỗ lực, The Filmore Da Nang sở hữu thiết kế gây ấn tượng mạnh với cảm hứng "cá chép hóa rồng", dùng ngôn ngữ kiến trúc đương đại của phương Tây để kiến tạo một hình ảnh giàu bản sắc Á Đông. Trong đó, đặc sắc nhất là kiến trúc ban-công lồi (cantilever balcony) còn hiếm gặp trong các công trình tại Việt Nam. Phương án này không những mang lại cho The Filmore Da Nang các mặt dựng rất đẹp, mà còn tạo nên lợi thế khó cạnh tranh cho từng căn hộ khi sở hữu ban-công lồi với "tầm nhìn triệu đô".

Từ bản vẽ thiết kế, Filmore Development cho biết đã đặt quyết tâm và nỗ lực cao nhất để quá trình thi công đạt đến chất lượng tương ứng. Nhờ vậy, kết quả hoàn thiện của dự án được đánh giá là tối ưu, diện mạo thực tế gần như không sai biệt so với bản vẽ.

Các cư dân đã nhận căn hộ bày tỏ sự hài lòng và hân hoan với không gian sống mới tại The Filmore Da Nang. "Chúng tôi bị thuyết phục bởi lý tưởng và tầm nhìn của chủ đầu tư. Nhưng chúng tôi cũng từng lo ngại rằng có thể thực tế khó đạt được như kỳ vọng. Khi đích thân khảo nghiệm chất lượng hoàn thiện thực tế từ căn hộ của mình đến không gian chung, chúng tôi cảm nhận rõ hơn rằng họ thực sự tâm huyết với công trình của chính họ chứ không chỉ đơn thuần là tuân thủ cam kết với khách hàng" – một gia đình cư dân đã chia sẻ trong lễ bàn giao căn hộ.

View sông – view phố từ nhiều góc độ trong từng căn hộ qua tường kính kịch trần.

Địa thế ven sông – trung tâm đô thị đã mang lại cho The Filmore Da Nang những căn hộ view sông – view phố rất đẹp. Tầm nhìn về hướng Đông nên còn có thể thấy rõ biển Mỹ Khê từ các căn có độ cao tầm trung. Ban-công lồi tạo nên một góc không gian đặc biệt trong các căn hộ, giải phóng tầm nhìn và cảm xúc, mang lại trải nghiệm hiếm gặp ở các dự án căn hộ hiện nay.

Hơn nữa, The Filmore Da Nang sử dụng tường kính kịch trần nên ngoài view từ ban-công, hầu như toàn bộ căn hộ đều có góc ngắm cảnh rất đẹp.

Hệ tiện ích đỉnh cao, có tầm nhìn mãn nhãn làm hoàn thiện không gian và phong cách sống đẳng cấp cho cư dân.

Vị trí trung tâm thành phố, cảnh quan ven sông, tầm nhìn mãn nhãn và phong thủy thịnh vượng tạo nên sức hút đầu tiên cho The Filmore Da Nang. Chất lượng hoàn thiện tối ưu, không gian sống tiện nghi, tinh tế và pháp lý đầy đủ mang đến cho cư dân sự an tâm về giá trị bền vững của gia sản. Ưu điểm từ nhiều phương diện đã giúp The Filmore Da Nang tăng lợi thế là một trong những dự án được săn đón nhất trong làn sóng mới của thị trường bất động sản Đà Nẵng.