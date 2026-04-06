Thế giới đón tin vui từ cảng biển công suất 35 triệu tấn dầu/năm của Nga

Hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Ust-Luga, một trong những cửa ngõ xuất khẩu năng lượng quan trọng nhất của Nga ở vùng Baltic, đã dần được nối lại sau nhiều ngày gián đoạn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Theo phân tích ảnh vệ tinh ngày 1/4, khu vực bến dầu thô do Transneft vận hành dường như không bị hư hại nghiêm trọng. Hình ảnh mới gần như trùng khớp với dữ liệu trước các cuộc tấn công. Tuy nhiên, một số cơ sở năng lượng lân cận, bao gồm tổ hợp xử lý khí của Novatek và kho nhiên liệu Ust-Luga Oil, lại xuất hiện dấu vết cháy nổ, cho thấy mức độ thiệt hại không đồng đều.

Dù vậy, độ phân giải ảnh vệ tinh chưa đủ chi tiết để xác định liệu hệ thống đường ống nối giữa các bể chứa và cầu cảng có bị ảnh hưởng hay không. Đây là yếu tố then chốt, bởi chỉ cần gián đoạn ở các tuyến kết nối này cũng có thể khiến toàn bộ hoạt động bốc xếp bị đình trệ.

Trên thực tế, việc xuất khẩu dầu tại Ust-Luga đã tạm dừng vào cuối tháng 3, khi Ukraine tăng cường tấn công vào hạ tầng năng lượng dọc bờ biển Baltic. Các cuộc tấn công này không chỉ ảnh hưởng tới cảng biển mà còn tác động tới các nhà máy lọc dầu lớn, làm suy giảm khả năng tận dụng giá dầu tăng cao của Nga trong bối cảnh xung đột Trung Đông.

Hiện tại, theo dữ liệu theo dõi tàu, nhiều tàu chở dầu đã phải neo đậu ngoài khơi Baltic, chờ đợi hoạt động bốc hàng được khôi phục. Đến cuối tuần, tàu Jewel, thuộc nhóm Aframax, đã bắt đầu nhận hàng, đánh dấu tín hiệu nối lại hoạt động tại cảng.

Về quy mô, Ust-Luga là một trong những trung tâm năng lượng lớn nhất của Nga. Tổng công suất hàng hóa của cảng này đạt khoảng 120-130 triệu tấn/năm, trong đó riêng dầu thô và sản phẩm dầu chiếm tỷ trọng đáng kể. Riêng khu vực bến dầu thô do Transneft vận hành có khả năng xử lý khoảng 30-35 triệu tấn dầu/năm (tương đương gần 600.000-700.000 thùng/ngày).

Cảng này, cùng với Primorsk, đóng vai trò then chốt trong hệ thống xuất khẩu dầu của Nga qua đường biển, đặc biệt sang châu Âu, châu Á và các thị trường trung gian. Theo ước tính, các cảng Baltic chiếm tới 45% tổng lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga, khiến khu vực này trở thành mục tiêu chiến lược trong các đòn tấn công của Ukraine.

Các cuộc tấn công gần đây cho thấy mức độ dễ tổn thương của hạ tầng năng lượng Nga. Việc gián đoạn chỉ trong vài ngày cũng đủ gây xáo trộn thị trường, nhất là khi nguồn cung toàn cầu vốn đang căng thẳng do Iran kiểm soát chặt tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh đó, việc Ust-Luga nhanh chóng khôi phục hoạt động được xem là yếu tố quan trọng giúp ổn định nguồn cung. Nếu dòng chảy dầu từ cảng này duy trì ổn định, thị trường toàn cầu có thể phần nào giảm bớt áp lực giá trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng nguy cơ gián đoạn vẫn còn hiện hữu. Ukraine tiếp tục duy trì các cuộc tấn công vào hạ tầng dầu khí Nga, trong khi các biện pháp phòng thủ của Moscow chưa thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những mục tiêu chiến lược như Ust-Luga.

