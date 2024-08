Thế hệ Millennials chọn bất động sản nghỉ dưỡng làm ngôi nhà thứ 2 cho con

Thế hệ chọn ngôi nhà thứ 2 cho con



Thành phần dân số Việt Nam đang dịch chuyển khi các thế hệ thanh niên Millennials (25 - 44 tuổi) năng động trước đây đã trưởng thành (chiếm gần 40% dân số Việt Nam) và là xương sống của xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển. Theo Ngân hàng Thế giới, nhiều năm qua, tốc độ tăng trưởng tầng lớp trung lưu ở Việt Nam thuộc hàng cao nhất châu Á, khoảng 1,4 triệu người/ năm.

Sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu, người giàu tại các đô thị lớn kéo theo nhu cầu sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng tăng. Tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang tăng nhanh. Thế hệ này hiện đang là đối tượng quan trọng trong ngành bất động sản nghỉ dưỡng do sự kết hợp của khả năng và thói quen chi tiêu. Xu hướng này mang đến thử thách cũng như cơ hội cho các chủ đầu tư bất động sản.

Một không gian sống tiện nghi giờ đây là chưa đủ, giới trung lưu thế hệ mới đặt ra yêu cầu cao về một ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng để tái tạo năng lượng, tận hưởng cuộc sống và là nơi cho con cái được tiếp cận tối đa thiên nhiên, phát triển trí thông minh. Nói cách khác, đầu tư cho nhà ở là một khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe và trải nghiệm của cả gia đình. Đó cũng chính là lý do ngày càng nhiều khái niệm như homeliday (ngôi nhà nghỉ dưỡng thứ hai) hay wellness (sự kết hợp giữa sức khỏe thế chất và sức khỏe tinh thần) trở nên thịnh hành.

The Maris Vũng Tàu - nơi phụ huynh nghỉ dưỡng, cân bằng thân - tâm - trí và cho con hòa mình với thiên nhiên ngay trung tâm thành phố biển Vũng Tàu.

Với nhu cầu trên, tổ hợp The Maris Vũng Tàu và căn hộ Vega Alaric trở thành "hiện tượng" mới của thị trường khi theo hướng phát triển xanh, phát huy lợi thế tối đa của thiên nhiên cây xanh và mặt tiền biển dài 600m. Khu căn hộ Vega Alaric nằm trong tổ hợp The Maris Vũng Tàu có quy mô lớn bậc nhất của TP. Vũng Tàu, lên tới 23ha. Quy mô đủ lớn giúp The Maris Vũng Tàu hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng – thương mại – giải trí biển 5 sao "all-in-one" thu hút nhiều nhà đầu tư thế hệ 8 - 9X.

Căn hộ trong tổ hợp nghỉ dưỡng xanh

Phân khu căn hộ "du thuyền" Vega Alaric được thiết kế hiện đại và sang trọng. Đặc biệt, 100% căn đều sở hữu tầm nhìn trực diện biển tuyệt đẹp.

Trong đó, dự án nổi bật với 2 dòng căn hộ Garden Home và Duo Smart "căn hộ sinh đôi". Garden Home sở hữu ban công lớn với tiểu cảnh vườn đồi xanh mát tạo cảm giác thư thái hòa mình vào thiên nhiên đa sắc xanh của " biển - trời - cây cối". Dòng Duo Smart "căn hộ sinh đôi" mang đến không gian tiện nghi và riêng tư thích hợp cho những gia đình đa thế hệ tìm kiếm không gian thoải mái "như ở nhà".

Căn hộ Vega Alaric trong tổ hợp The Maris Vũng Tàu với không gian xanh, tiện nghi và hiện đại ngay bên bờ biển riêng tư.

Chỉ vài bước chân, cư dân và du khách đã có thể vui chơi, tắm biển, cũng như tận hưởng cảm giác được hòa mình với thiên nhiên. Vega Alaric còn thừa hưởng nhiều tiện ích đẳng cấp nội khu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường ngày của mỗi gia đình. Đây cũng là lý do mà nhiều gia đình trẻ lựa chọn để gác lại nhịp sống đô thị bộn bề nhộn nhịp sau mỗi ngày dài.

Thêm một yếu tố quan trọng, căn hộ Vega Alaric được các gia đình Millennials lựa chọn nhờ vị trí ngay trung tâm thành phố Vũng Tàu, chỉ cách TP.HCM hơn 1 giờ lái xe, nhưng sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp và an ninh.

Và dù là nhu cầu nào, du khách đều có thể trải nghiệm đầy đủ các chuỗi tiện ích về sức khỏe - thể thao, vui chơi, giải trí - mua sắm - check in, trung tâm hội nghị sức chứa hơn 1.000 khách, nhà hàng, ẩm thực.

Đi cùng với đó là các tiện ích độc đáo như: cầu tàu 450 m với nhà hàng nổi hai tầng trên biển, hầm rượu vang dưới đáy biển (sức chứa 2.000 chai), rạn san hô tự nhiên, hồ bơi vô cực diện tích 2.225 m2, sân tập golf 8.000 m2, suối nguồn hạnh phúc…

Bên cạnh đó, căn hộ "du thuyền" Vega Alaric còn được bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp với sự góp mặt của loạt thương hiệu châu Âu như Dudoff, Zucchetti, Hafele… trị giá 400 triệu đồng, với căn hộ Duo Smart là 900 triệu đồng. Và bạn chỉ cần về ngôi nhà của mình với một tâm thế thoải mái nhất, nơi con được làm bạn với thiên nhiên biển cả bao la, với cây xanh mát trong khu vườn trẻ thơ.

Mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng, TDG Group đã đưa ra nhiều chính sách bán hàng ưu đãi và hấp dẫn cho khách hàng sở hữu căn hộ Vega Alaric: Thanh toán 145 triệu ký ngay Hợp đồng mua bán; Chiết khấu đến 9%; tặng gói tài lộc 39 triệu...

Cùng với sự đồng hành của ngân hàng Agribank, chỉ cần thanh toán 580 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu ngay một căn hộ view trực diện biển được bàn giao theo tiêu chuẩn 5 sao, ngân hàng Agribank sẽ hỗ trợ đến 60%, thời hạn vay tới 15 năm và lãi suất 0% trong 18%, ân hạn nợ gốc đến 2 năm.

Đăng ký tham dự trải nghiệm The Maris Vũng Tàu tại website: https://themaris.vn