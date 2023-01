The Menco - Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho quý ông hiện đại

The Menco là thương hiệu mỹ phẩm xuất phát từ sự quan tâm đến nhu cầu cần có các sản phẩm làm đẹp dành riêng phù hợp với làn da nam giới. Những sản phẩm của The Menco được phát triển nhằm hướng tới sự đơn giản, tiện lợi, tiết kiệm thời gian khi không phải qua nhiều bước chăm sóc. The Menco ra đời với sứ mệnh giúp nam giới cải thiện vẻ ngoài mang lại sự tự tin trong cuộc sống bằng các sản phẩm chăm sóc da và cơ thể toàn diện.



Có thể nói, The Menco là một trong những thương hiệu mỹ phẩm dành riêng cho nam giới Việt. Sau nhiều năm nghiên cứu về đặc điểm của làn da nam giới Việt Nam, The Menco quyết định tiếp cận khách hàng với các dòng sản phẩm đặc biệt lành tính từ thiên nhiên. Với tinh thần mạnh mẽ, phóng khoáng, The Menco là người bạn đồng hành cùng các bạn nam trong quá trình chăm sóc và hoàn thiện vẻ đẹp "độc nhất" của bản thân.

Chăm sóc da chuẩn "men" với The Menco

Để có được sự hài lòng và an toàn của khách hàng, The Menco đặt những tiêu chí tiện lợi, hiệu quả, lành tính lên hàng đầu. The Menco đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu mỗi sản phẩm của mình. Nhằm mang đến sự tiện lợi trong thiết kế bao bì và nhiều công dụng tích hợp trong 1 sản phẩm. Sản phẩm được nghiên cứu dựa trên làn da, cơ địa của Nam giới nhằm mang đến hiệu quả tối ưu nhất. Bên cạnh đó, các thành phần được lựa chọn từ các thành phần thiên nhiên lành tính tuyệt đối. 100% nguyên liệu được nhập khẩu từ Nhật Bản, Châu Âu và được sản xuất trên công nghệ hiện đại nhất.



Mua hàng cực yên tâm với chính sách cực uy tín

Đặc biệt, The Menco luôn cam kết đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Khách hàng đến với The Menco sẽ được tư vấn để lựa chọn những sản phẩm phù hợp với đặc điểm cơ địa của mình. Đội ngũ nhân viên tại The Menco có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực chăm sóc và làm đẹp. Có thể nói The Menco không chỉ sở hữu cho mình đầy đủ các sản phẩm chăm sóc da đến chăm sóc cơ thể Nam giới từ cơ bản đến chuyên sâu. Mà đội ngũ The Menco còn giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc làm đẹp của nam giới.

The Menco hiểu được rằng, những quý ông luôn có khá nhiều vấn đề phải quan tâm từ công việc cho đến cuộc sống. Chính vì thế, The Menco sẽ trở thành người trợ thủ uy tín để cùng phái mạnh chăm sóc bản thân mình kịp thời. Mục đích của The Menco là giúp đàn ông hiện đại không đánh mất sự nam tính, mạnh mẽ với các bước chăm sóc da đơn giản và tối ưu.



Nhận thấy được tài năng, bản lĩnh của những người đàn ông Việt, nhưng bên cạnh đó The Menco nhận thấy việc chăm chút cho vẻ ngoài của các đấng mày râu còn khá hạn chế. Chính vì thế giấc mơ mà The Menco xây dựng chính là góp phần tạo nên sự hoàn hảo cả về bản lĩnh, trí tuệ và vẻ đẹp bên ngoài cho phái mạnh Việt. The Menco kỳ vọng sẽ hoàn thành sứ mệnh giúp nam giới lấy lại vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ đầy tự tin để chinh phục những thử thách lớn hơn.

Công Ty Cổ Phần Oriskin

Hotline: 0901.30.36.98 (Zalo,Viber)

Email: cskh@themenco.vn

Website: Www.themenco.vn

Facebook: https://www.facebook.com/themenco.vn

Địa chỉ: 40 Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.