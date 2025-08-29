Thẻ MSB Mastercard Family được vinh danh tại London Design Awards 2025

Vừa qua, Thẻ MSB Mastercard Family chính thức được vinh danh là Design Platinum tại London Design Awards 2025 – một trong những giải thưởng thiết kế danh giá toàn cầu. Thành công này khẳng định cam kết của MSB trong việc đổi mới sản phẩm tài chính theo hướng gần gũi, nhân văn, gia tăng trải nghiệm và phù hợp với lối sống hiện đại của gia đình Việt.

Thiết kế khác biệt

Tại Việt Nam, gia đình luôn là giá trị cốt lõi được gìn giữ và đề cao. Dù vậy, trong thế giới thẻ tín dụng – nơi thiết kế thường xoay quanh phong cách tối giản hoặc sang trọng – thì các yếu tố về cảm xúc gia đình hiếm khi có cơ hội xuất hiện. Với mong muốn tạo ra một sản phẩm tài chính "chạm" đến đời sống tinh thần của khách hàng, MSB đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới với việc dùng thiết kế để kể câu chuyện gắn kết giữa các thành viên trong gia đình...

Thiết kế thẻ MSB Mastercard Family là sự kết hợp hình ảnh về khoảnh khắc gia đình hạnh phúc ở trung tâm cùng những biểu tượng về lĩnh vực sức khỏe - tri thức - tinh thần xoay xung quanh. Tấm thẻ gợi lên sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình cũng như mục tiêu, ước mơ và những giá trị cốt lõi mà mỗi gia đình đều hướng tới. Dòng chữ "family" được thiết kế đơn giản nhưng nổi bật ở góc thẻ như một thông điệp ý nghĩa được nhắn nhủ: "Gia đình là điều quan trọng nhất".

Lấy cảm hứng từ những bộ đồ chơi lắp ráp quen thuộc thời thơ ấu, thiết kế thẻ là sự lồng ghép hình ảnh của những khoảnh khắc đời thường – như cha mẹ dìu con bước đi đầu tiên, những chuyến đi chơi chung, hay sự quan tâm giữa các thế hệ – thành một "tác phẩm" thu nhỏ, giàu ý nghĩa. Bên cạnh đó, bốn trụ cột giá trị của gia đình Việt gồm Trưởng thành, Chia sẻ, Nuôi dưỡng và Biết ơn là xương sống tạo nên bản sắc độc đáo cho sản phẩm.

Ban giám khảo của London Design Awards đánh giá cao tính văn hóa, cảm xúc và tính ứng dụng cao của thiết kế, coi đây là một bước tiến mới trong việc nhân bản hóa các sản phẩm tài chính.

Ưu đãi thiết thực cho cuộc sống gia đình

Ra mắt từ năm 2024, MSB Mastercard Family là sản phẩm thẻ tín dụng được MSB phát triển riêng cho các hộ gia đình trẻ tại Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng bằng thiết kế đầy cảm xúc, thẻ MSB Mastercard Family còn sở hữu loạt tính năng và ưu đãi nổi bật, được thiết kế riêng để phục vụ nhu cầu chi tiêu của các gia đình hiện đại. Sở hữu Thẻ MSB Mastercard Family, khách hàng được hoàn tiền lên đến 30% cho các chi tiêu thiết yếu như Giáo dục (học phí, trung tâm ngoại ngữ, học online...); Rèn luyện sức khỏe (Gym, Yoga, Fitness, Spa); 5% khi mua sắm tại siêu thị, cửa hàng mẹ và bé cùng hạn mức tín dụng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu tài chính của mỗi gia đình.

Cùng với đó, thẻ MSB Mastercard Family tối ưu trải nghiệm cho các bậc phụ huynh khi thanh toán chỉ với một chạm qua tích hợp thẻ vào ví Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay.

Bên cạnh ưu đãi hoàn tiền để tối ưu chi tiêu và trải nghiệm thanh toán, thẻ đồng hành gia tăng thêm giá trị cho gia đình khi sử dụng kèm tài khoản thanh toán MSB. Chủ thẻ có thể trải nghiệm tính năng sinh lời không ngừng trên tài khoản thanh toán với lợi suất gấp bảy lần tài khoản thông thường cùng kỳ hạn nắm giữ linh hoạt.

Bằng cách kết hợp giữa thiết kế đầy ý nghĩa, giá trị văn hóa gần gũi và những lợi ích thực tế cho gia đình, MSB Mastercard Family không chỉ là công cụ tài chính – mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, hỗ trợ và gắn bó. "MSB tin rằng, sản phẩm này thực sự là một trợ thủ đắc lực cho các bậc cha mẹ trong việc quản lý tài chính, tích lũy và chi tiêu thông minh mỗi ngày" đại diện MSB khẳng định.

