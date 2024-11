The Next for Enterprise - bộ giải pháp cùng doanh nghiệp “định hình” mô hình kinh doanh - sản xuất mới

Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên số mới, nơi dữ liệu được coi là tài nguyên quý của quốc gia, cần khai thác, phát huy để trở thành nguồn lực, động lực phát triển trong kỷ nguyên số. "Tuy vậy, bài toán đặt ra với các tổ chức và doanh nghiệp hiện nay là làm sao để khai thác dữ liệu chất lượng, làm sao để ứng dụng dữ liệu vào mọi ngóc ngách vận hành của doanh nghiệp, phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hiệu quả", ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Sản phẩm FPT IS, Tập đoàn FPT chia sẻ tại sự kiện ra mắt bộ giải pháp "The Next for Enterprise".

Trong 10 năm qua, kinh tế số Việt Nam đã phát triển không ngừng về cả nền tảng hạ tầng và thị trường kinh doanh, nền kinh tế đã ghi nhận sự xuất hiện xu hướng số hóa ở nhiều lĩnh vực, các ngành kinh tế, từ ngân hàng, tài chính, thương mại, đến giáo dục, y tế... Đặc biệt trong đó là việc thúc đẩy mô hình giao dịch số, giao dịch xuyên biên giới. Đây được coi là động lực tạo đà tăng tốc cho quy mô nền kinh tế số.

Hiện nay, mỗi năm ghi nhận hơn 10 tỷ thoả thuận/hợp đồng hay giao dịch xảy ra tại Việt Nam. Tuy vậy, quy trình này đang thực hiện thủ công hoặc chỉ số hoá một phần. Theo ông Tuấn Anh, điều này khiến thời gian thực hiện kéo dài, hàng loạt quá trình vận hành khác bị ngắt quãng, chậm trễ ở trong và ngoài doanh nghiệp, dẫn tới sự giảm tốc của nền kinh tế số.

Để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và nâng cao hiệu quả vận hành, các doanh nghiệp cần giải pháp không chỉ đáp ứng tốc độ xử lý mà còn đảm bảo tính chính xác, bảo mật, và khả năng quản lý dữ liệu toàn diện. Trong bối cảnh đó, việc số hóa toàn trình giao kết trở thành chìa khóa giúp tạo ra nguồn dữ liệu chất lượng cao và tối ưu hóa mọi quy trình, không chỉ nội bộ mà còn trong giao dịch với đối tác và khách hàng.

Tháo gỡ bài toán trên, Kyta Platform ra đời như một giải pháp tiên phong giúp doanh nghiệp Việt chuyển đổi hoàn toàn quá trình giao kết, từ định danh, thương thảo, ký kết, đến chứng thực và quản lý hợp đồng, tất cả đều được thực hiện trực tuyến. Với khả năng kết nối dữ liệu trực tiếp từ Bộ Công an, Kyta Platform đảm bảo độ chính xác cao trong xác thực đối tác, đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp lý và bảo mật quốc tế. Nhờ tích hợp giao diện kéo-thả, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh quy trình và tối ưu hóa công việc với sự hỗ trợ từ trợ lý AI thông minh.

Hơn thế, Kyta Platform còn hệ thống hoá dữ liệu, cung cấp thông tin đa chiều để phân tích, dự báo và ra quyết định tức thời trong vận hành và sản xuất mới. Hiệu quả ước tính giúp giảm 80% chi phí vận hành và 90% thời gian xử lý quy trình, mở ra khả năng giao dịch liền mạch, mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng linh hoạt cho các lĩnh vực từ tài chính ngân hàng, bảo hiểm, đến sản xuất và bất động sản…

Hiện tại Kyta Platform đã được triển khai hơn 4500 khách hàng tại các doanh nghiệp lớn hàng đầu như Samsung, Unilever, Sony... Các công ty chứng khoán dùng KytaPlatform làm cửa ngõ onboarding nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng của mình, đồng thời các giao dịch thoả thuận, hợp đồng sẽ được chứng thực qua Bộ Công Thương giúp dịch vụ tăng tính tin cậy và nhanh chóng.

Trong bối cảnh kinh doanh hiện nay, khả năng ứng dụng AI và phân tích dữ liệu không chỉ là yếu tố "tăng thêm", hay làn sóng nhất thời, mà đã thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của nhiều doanh nghiệp khi tận dụng được các công nghệ mới này.

Điều này xuất phát từ thực tế rằng, khi nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, thách thức đối với các doanh nghiệp càng gia tăng khi khách hàng có thể dễ dàng chuyển sang dịch vụ của đối thủ chỉ bằng một cú nhấp chuột. Theo báo cáo của PwC, có tới 67% khách hàng sẵn sàng rời bỏ thương hiệu nếu trải nghiệm không đáp ứng kỳ vọng.

Việc tận dụng được những lợi ích từ AI và việc quản lý, phân tích dữ liệu khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp thấu hiểu và phục vụ khách hàng tốt hơn, tạo dựng lòng trung thành và gia tăng giá trị từ mỗi tương tác.

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm công nghệ FPT Techday 2024, Giám đốc Sản phẩm FPT IS, Tập đoàn FPT giới thiệu giải pháp FPT CX Suite. Đây là nền tảng quản lý trải nghiệm khách hàng ứng dụng AI đột phá, tập trung vào ba trụ cột chính nhằm cung cấp một hành trình khách hàng toàn diện thông qua: hệ thống cá nhân hóa ưu đãi giúp quản lý khuyến mãi và chương trình khách hàng thân thiết, hệ thống chăm sóc khách hàng với dữ liệu 360 độ, và công cụ quản lý vận hành cũng như phân tích dữ liệu thông minh để nâng cao hiệu suất doanh nghiệp và gia tăng giá trị khách hàng.

Lợi thế nổi bật của FPT CX Suite nằm ở khả năng tích hợp linh hoạt, tương thích với các hệ thống hàng đầu như SAP, Salesforce, Adobe, và Odoo, đồng thời đã sẵn sàng trên Microsoft Azure Marketplace. Đặc biệt, giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu cao với chứng nhận ISO 27001 và SOC 2 Type II, FPT CX Suite mang đến sự an tâm tối đa cho doanh nghiệp.

FPT CX Suite đã cho thấy hiệu quả vượt trội qua các nhiều chỉ số ấn tượng. Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), giải pháp đã giúp một thương hiệu hàng đầu cải thiện tương tác đa kênh và cá nhân hóa, mang lại tăng trưởng doanh số 27%. Trong ngành bán lẻ thời trang, FPT CX Suite hỗ trợ một tập đoàn xây dựng hệ sinh thái khách hàng thân thiết, góp phần tăng doanh số 35% trên mỗi thành viên.

Đặc biệt, trong lĩnh vực ngân hàng, giải pháp giúp quản lý chương trình khách hàng thân thiết với 6 triệu giao dịch mỗi ngày và 2 triệu thành viên, tạo dựng sự gắn bó lâu dài. Ngoài ra, FPT CX Suite còn cung cấp giải pháp AI CRM (quản lý quan hệ khách hàng bằng trí tuệ nhân tạo) cho dịch vụ tài chính, giúp giảm 25% thời gian làm việc của đội ngũ bán hàng và nâng tỷ lệ chuyển đổi lên 30%, mang lại lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong thời kỳ số hóa. AI CRM không chỉ là công cụ tự động hóa mà còn là "siêu trợ lý thông minh" giúp các doanh nghiệp nắm bắt và đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh chóng và hiệu quả.

Bên cạnh các lợi ích về kinh doanh, khả năng quản lý và phân tích dữ liệu còn cực kỳ quan trọng cho doanh nghiệp trong việc chuyển đổi xanh, đặc biệt là để kiểm soát các yêu cầu phát thải, duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Hiện nay, Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại COP26, theo đó cộng đồng doanh nghiệp cũng là một phần của cam kết này.

"Tuy nhiên, hiện nay có tới 71% doanh nghiệp thiếu dữ liệu và quy trình kiểm kê khí nhà kính cần thiết, khiến việc báo cáo phát thải chủ yếu dựa vào phương pháp thủ công, tiềm ẩn nhiều sai sót và tiêu tốn nhiều thời gian", ông Tuấn Anh phân tích.

Theo đó, nhằm giải quyết thách thức trong chuyển đổi xanh, FPT nghiên cứu và phát triển giải pháp kiểm kê khí nhà kính đầu tiên tại Việt Nam - VertZéro. Giải pháp cung cấp nền tảng tự động hóa kiểm kê phát thải, đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững như IPCC, GHG Protocol và ISO 14067/14064. VertZéro loại bỏ các bước thủ công phức tạp, giảm tối đa sai sót và tạo báo cáo phát thải minh bạch, chính xác.

Hiện nay, VertZéro cung cấp hơn 90.000 hệ số phát thải, phục vụ doanh nghiệp tại 190 quốc gia, hợp tác cùng hơn 30 đối tác trong hệ sinh thái chuyển đổi xanh toàn cầu, từ các sàn giao dịch tín chỉ carbon đến các công ty giải pháp giảm thải. Giải pháp giúp tối ưu hóa 80% quy trình báo cáo và hơn 120 giải pháp giảm phát thải đạt chuẩn quốc tế như SBTi và MACC, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, nâng cao vị thế cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Thêm vào đó, giải pháp ứng dụng AI và công nghệ OCR (nhận diện ký tự quang học) để phân tích dữ liệu, từ đó đưa ra các kịch bản giảm phát thải tối ưu hóa. Nền tảng này hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình giảm phát thải thông minh, kết hợp giữa lợi ích kinh doanh và trách nhiệm môi trường. Tích hợp dễ dàng với các hệ thống CRM và ERP hiện có, VertZéro mang lại trải nghiệm liền mạch trong quy trình quản lý phát thải của doanh nghiệp.

Trước đó, VertZéro đã có cơ hội được Tập đoàn Gỗ - Nội thất và Xây dựng Trần Đức tin tưởng lựa chọn để triển khai kiểm kê khí nhà kính trên phạm vi toàn doanh nghiệp. Mục tiêu dự án hướng tới: Thứ nhất, đo được hiệu quả tiết kiệm điện của nhà Modulux trên nhiều thị trường khác nhau; thứ hai, đo lường phát thải toàn diện cả ba phạm vi và ứng dụng các giải pháp bù trừ carbon; thứ ba cùng Trần Đức tiên phong đạt được nhà máy NetZero tiên phong trong ngành.

Đây là dấu ấn tiên phong của doanh nghiệp ngành sản xuất - kiến trúc và xây dựng trong việc chuyển đổi xanh nói riêng, đồng thời khẳng định vai trò của công nghệ và dữ liệu trong việc giúp tổ chức, doanh nghiệp mục tiêu phát triển bền vững.

Tại FPT Techday 2024, FPT lần đầu công bố phiên bản thử nghiệm quy trình siêu tự động hóa chăm sóc khách hàng (SmartCare Hyperautomation) dựa trên sự tích hợp giữa công nghệ RPA và GenAI trên cổng thông tin Portal, nhằm tối ưu các tác vụ chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại - Một trong những quy trình thủ công và phức tạp nhất của nhiều doanh nghiệp. Theo đó, giải pháp nâng mức độ tự động hóa lên tới 95% cho tổng quy trình, bao gồm: nhận và phân tích yêu cầu khách hàng, lên phương án giải quyết và gửi phê duyệt tới nhân viên chăm sóc khách hàng, sau đó tự động tiến hành xử lý từng bước đổi - trả đơn hàng, tạo đơn, tra soát và nhập liệu thông tin lên các hệ thống.

Với việc ra mắt bộ giải pháp "The Next for Enterprise", FPT hướng tới cam kết song hành cùng các doanh nghiệp khai phá sức mạnh dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong việc chuyển đổi kép: chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, cùng Việt Nam ‘định hình" mô hình kinh doanh - sản xuất mới để vươn mình phát triển.