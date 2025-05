The Privé – Biểu tượng sống thượng lưu đồng hành cùng các thương hiệu quốc tế

Không chỉ đơn thuần là một dự án căn hộ hạng sang, The Privé còn là sự giao thoa của tầm nhìn chiến lược, tư duy thiết kế đỉnh cao và tinh hoa toàn cầu, nhằm kiến tạo không gian sống xứng tầm giới thượng lưu quốc tế.

Định vị đẳng cấp bằng những tên tuổi hàng đầu thế giới

Đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của cộng đồng tinh hoa, Đất Xanh lựa chọn đồng hành cùng các đối tác uy tín – những tên tuổi đã góp phần tạo nên các công trình biểu tượng toàn cầu.

Sân bay Changi – một trong những công trình tiêu biểu tạo nên tên tuổi của CPG từng đạt giải Thiết kế Kiến trúc xuất sắc từ Viện Kiến trúc sư Singapore (SIA) năm 2008

Ở lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc và cảnh quan, Đất Xanh hợp tác cùng CPG International – tên tuổi hàng đầu đến từ Singapore, đứng sau những công trình mang tầm biểu tượng như Sân bay quốc tế Changi, Gardens by the Bay và Bảo tàng Quốc gia Singapore. Chất lượng từ các dự án này đã giúp CPG ghi dấu ấn tên tuổi qua loạt giải thưởng danh giá như Giải Thiết kế của Năm do Tổng thống Singapore trao tặng, Giải Công trình của Năm tại Liên hoan Kiến trúc Thế giới, cùng nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín như BCA, SIA, URA hay Viện Kiến trúc sư Úc. Những công trình này không chỉ khẳng định đẳng cấp thiết kế, mà còn là biểu tượng cho xu hướng phát triển đô thị bền vững thế kỷ 21.

Về thiết kế nội thất, Ong&Ong – một trong những studio danh tiếng hàng đầu châu Á – sẽ mang đến cho The Privé không gian sống hài hòa, tinh tế và đậm chất nghệ thuật. Những dự án mang dấu ấn Ong&Ong như Solaire Resort & Casino (Philippines) hay Oakwood Suites Chongli (Trung Quốc) đều đã chinh phục nhiều giải thưởng uy tín như Asia Pacific Property Awards hay BCA Green Mark Award.

Thiết kế nội thất tại khu căn hộ hạng sang Oakwood Suites Chongli (Trung Quốc) do Ong&Ong thực hiện, là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tinh tế, tiện nghi và tính thẩm mỹ cao.

Đại diện Ong&Ong chia sẻ: "The Privé là một dự án đặc biệt, hội tụ cả vị trí chiến lược lẫn tầm nhìn kiến tạo khác biệt. Chúng tôi tự hào đồng hành để kiến tạo một không gian sống đích thực dành cho tầng lớp tinh hoa Việt Nam và quốc tế." Được biết, Ong&Ong đảm nhiệm thiết kế toàn bộ định hướng nội thất và tham gia đóng góp ý tưởng mặt bằng căn hộ của dự án.

Tại Việt Nam, Ong&Ong từng ghi dấu ấn qua loạt dự án giành giải thưởng thiết kế nội thất danh giá như Mắm Concept – Giải Vietnam Leisure Interior tại Asia Pacific Property Awards; Bệnh viện Quốc tế Mỹ – Giải Vietnam Public Service Interior tại Asia Pacific Property Awards; dự án Sycamore – Giải Residential Design tại VMARK Vietnam Design Week,…

Tinh hoa trong từng chi tiết hoàn thiện

Không gian sống tại The Privé được nâng tầm bởi những thương hiệu danh tiếng trong ngành vật liệu và thiết bị nội thất, được sắp xếp cung cấp cho từng giai đoạn. Grohe – thương hiệu thuộc tập đoàn Lixil, với gần 500 giải thưởng quốc tế – sẽ mang đến giải pháp phòng tắm thông minh, sang trọng và tiện nghi chuẩn châu Âu; Kohler – biểu tượng của nghệ thuật trong thiết kế nhà bếp và phòng tắm, hiện diện trong hàng loạt khách sạn 5 sao từ châu Âu đến Trung Đông – sẽ mang đến những trải nghiệm sống đỉnh cao, nơi mỗi chi tiết đều là một tác phẩm nghệ thuật.

Tại thị trường trong nước, các thương hiệu này đã được nhiều dự án hạng sang tin dùng và thị trường đón nhận như JW Marriot (Hà Nội, Cam Ranh, Đà Nẵng), Four Seasons Hồ Gươm (Hà Nội), Eco Park (Hưng Yên), Intercontinental (Đà Nẵng), Hyatt Regency (Nha Trang), Ana Mandara (Nha Trang), Pullman (Hà Nội), Novotel (Hà Nội), Mercure (Đà Nẵng); Khách sạn Rex, Grand Hotel (TP.HCM); Khu nghỉ dưỡng Grand Hồ Tràm (Vũng Tàu), Vinpearl (Phú Quốc, Hội An),...

Khách sạn Crown Towers Perth (Úc), một trong những dự án tiêu biểu của Kohler

Tham gia ngay từ phần móng hầm của dự án là Tập đoàn Hòa Bình – nhà thầu Việt hiếm hoi đã khẳng định năng lực thi công tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Australia và khu vực Đông Nam Á… Sự góp mặt của Hòa Bình đảm bảo cho công trình một nền tảng kỹ thuật vững chắc và chuẩn mực quốc tế.

The Privé – Kiến tạo chuẩn mực sống thượng lưu mới tại TP.HCM

Với sự quy tụ của những tên tuổi lẫy lừng toàn cầu, The Privé không chỉ là nơi ở – mà là biểu tượng sống mang tính sưu tầm, tiệm cận tiêu chuẩn căn hộ A++ tại Singapore, Dubai hay Beverly Hills. Dự án gồm 3.175 sản phẩm đa dạng từ căn hộ hạng sang đến penthouse và duplex villa, tất cả được thiết kế theo phong cách resort đô thị với mật độ xây dựng tối ưu và hệ tiện ích nội khu khép kín.

Hồ bơi điện phân muối liên hoàn, một tiện ích đẳng cấp của dự án Privé

Tọa lạc ven sông, The Privé (Khu chung cư cao cấp CC1 và Khu chung cư cao cấp CC5 thuộc Khu dân cư Nam Rạch Chiếc) khai thác tối đa lợi thế phong thủy và cảnh quan thiên nhiên, tạo nên sự giao hòa độc đáo giữa kiến trúc, con người và thiên nhiên – đúng chuẩn của những đô thị nhân văn hàng đầu thế giới.

The Privé – nơi hội tụ của những chuẩn mực sống đỉnh cao, dành riêng cho cộng đồng dẫn dắt xu hướng sống tương lai.