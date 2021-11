The Sol City ‘hút’ khách ngày công bố phân khu đẹp nhất

Bùng nổ giao dịch online và offline

Với chủ đề "Be SOL’S Be INFINITY", sự kiện "Công bố phân khu đẹp nhất The Sol City" quy tụ hơn 600 khách hàng trực tiếp tham dự tại đầu cầu dự án The Sol City (Huyện Cần Giuộc, Long An), văn phòng 51 Kinh Dương Vương – Q.6 (TP.HCM), và đầu cầu trực tuyến qua Hội trường Zoom Online cùng hàng ngàn chuyên viên tư vấn. Đây là sự kiện lần đầu tiên xuất hiện hình thức bán hàng trực tiếp thông qua cả hai kênh online và offline cùng gần 10 đầu cầu trực tuyến tại các tiện ích hàng đầu tại dự án và TP.HCM.

Chị Lan Chi (Đồng Nai) – khách hàng tham dự sự kiện trực tiếp tại dự án The Sol City cho biết, đây là lần đầu tiên chị chứng kiến một sự kiện đặc biệt và cảm xúc đến vậy.

"Thật sự quá hấp dẫn và nhiều cảm xúc. Mặc dù ở trong hội trường nhưng vẫn có thể kết nối đầu cầu tại các tiện ích một cách trực quan và xem trực tuyến. Từ lúc tìm hiểu dự án cho đến quyết định mua hàng, tôi chưa bao giờ phải thất vọng bởi tiến độ dự án luôn đáp ứng, các sự kiện luôn hoành tráng với nội dung thay đổi mới lạ, nhiều cảm xúc", chị Chi nói thêm.

Với mục tiêu mang đến cho cư dân The Sol City một cuộc sống trọn vẹn, yên tâm tận hưởng, ông Phạm Đăng Quang – Phó Tổng Giám đốc Vận hành Tập đoàn Thắng Lợi đã công bố quyền lợi "xanh" với 4 yếu tố: Khép kín; Kết nối; Bền vững và Truyền đời. Theo đó, dự án tọa lạc tại vị trí kết nối 360, liền kề Phú Mỹ Hưng, dễ dàng di chuyển và được xây dựng theo mô hình bán compound giúp cư dân sống an toàn trong vùng "Xanh – Sạch – An toàn, có sự bảo vệ của đội PUN, an ninh 24/7. Song song đó là pháp lý hoàn chỉnh với 100% nhà liền thổ giá trị sở hữu truyền đời.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đã tiến hành ký kết hợp tác với Học viên Yourlife – chuyên đào tạo, huấn luyện và phát hiện các tài năng bóng rổ từ cấp độ tiểu học và bổ sung vận động viên chất lượng cao cho đội tuyển TPHCM và đội tuyển Quốc gia từ U16 trở lên. Đây cũng là đơn vị đang hợp tác để đào tạo các tài năng nhí tại khu dân cư Thắng Lợi Central Hill, dự án The Sol City.

Ông Phạm Đăng Quang – Phó Tổng Giám đốc Vận hành Tập đoàn Thắng Lợi chia sẻ tại sự kiện.

"Với chuỗi tiện ích hiện đại, đi cùng xu thế phát triển hướng đến đô thị vệ tinh xanh và thông minh, The Sol City trở thành khu bán compound chuẩn mực với tiêu chí sống cao cho cộng đồng cư dân khi đưa vào vận hành, trở thành dự án điểm trong khu vực", ông Quang chia sẻ thêm.

Tại sự kiện, Tập đoàn cũng chính thức bàn giao sản phẩm cho khách hàng ngay tại dự án và chính thức công bố những phân khu đẹp nhất tại The Sol City với sự bùng nổ giao dịch từ các đối tác chiến lược. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút bắt đầu khung giờ giao dịch, đã có hơn 100 khách hàng đã booking, chính thức chọn sản phẩm thành công và chuyển sang cọc.

Anh Nguyễn Hữu Cường – một những khách hàng của The Sol City đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM chia sẻ The Sol City là nơi đầu tiên anh "xuống tiền" tại Long An vì nhận thấy được tiềm năng của dự án trong tương lai. Điều anh hài lòng nhất là dự án được xây dựng gần khu công nghiệp, giao thông thuận tiện, di chuyển dễ dàng chỉ trong vòng chưa đến 30 phút. "Anh biết được The Sol City qua các kênh truyền thông, thấy được tiềm năng của dự án cũng như BĐS Long An trong tương lai khá là tốt, giao thông rất thuận lợi, gần khu công nghiệp cộng với tìm hiểu về Tập đoàn Thắng Lợi cũng uy tín nên đã quyết định đầu tư", anh Cường nói.

Ngoài ra, anh Cường cho biết nền nhà phố anh dự định sẽ đầu tư còn sản phẩm nhà phố trong tương lai anh kỳ vọng mọi việc thuận lợi hết sẽ chuyển cả nhà về đây sinh sống vì di chuyển về TP.HCM rất nhanh.

Anh Cường (thứ 2 từ bên phải sang) đang nhận bàn giao dự án tại sự kiện "Công bố phân khu đẹp nhất The Sol City".

Với mục tiêu giúp khách hàng tối ưu hóa dòng tiền đầu tư hậu giãn cách vì Covid-19, Tập đoàn cùng tung ra hàng loạt chính sách bán hàng khác nhau với tổng giá trị giải thưởng trong sự kiện lên đến 4,5 tỷ đồng. Điển hình là trong khung giờ vàng của sự kiện, khách hàng có cơ hội rút thăm trúng thưởng với mức chiết khấu lên đến 20%. Ngoài ra, chương trình còn có các mức chiết khấu 10%, 5%, 3% cùng chiết khấu 50 triệu hoặc 3 chỉ vàng dành cho khách hàng mua sản phẩm The Sol City. Giỏ hàng được giới thiệu trong đợt này thu hút đông đảo sự quan tâm của nhà đầu tư và lần lượt chuyển sang màu đỏ - đã được giao dịch – chỉ trong vòng 2 tiếng diễn ra sự kiện.