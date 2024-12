The Sonata - “tâm điểm hội nhập” tại đô thị biển quốc tế Đà Nẵng

Mô hình "hội nhập" semi-compound thời thượng

Sun Symphony Residence là quần thể semi-compound tiên phong tại Đà Nẵng, gồm 2 phân khu: cao tầng The Symphony và thấp tầng The Sonata, chắt lọc và hòa quyện những trải nghiệm sống - giải trí - nghỉ dưỡng thời thượng theo xu hướng thế giới. Trong đó, phân khu thấp tầng The Sonata với 2 dòng sản phẩm townhouse và villa mang phong cách Hội An đương đại được quy hoạch thông minh, vừa đảm bảo tọa độ thương mại, dịch vụ sôi động, vừa mang đến "đặc quyền" sống riêng tư, an yên dành cho các chủ nhân đẳng cấp.

Là trục thương mại sầm uất, năng động bậc nhất quần thể, các townhouse 3-5 tầng đều có mặt tiền dao động 6-10m - rộng hơn đa số nhà phố thông thường, kết hợp cửa kính lớn, mặt sàn rộng để chủ nhân thỏa sức tùy biến thành cửa tiệm thời trang, nhà hàng, spa hay mini hotel cao cấp… Với vị trí kề sông Hàn - trung tâm du lịch, dịch vụ, mua sắm, giải trí giữa Đà thành, cộng hưởng ưu điểm từ mô hình semi-compound, The Sonata không chỉ là tâm điểm thu hút hàng triệu khách du lịch hàng năm tới Đà Nẵng, mà còn hấp dẫn dòng khách thường xuyên là chuyên gia, giới công sở, người thành đạt, và dòng khách chất lượng, cao cấp an cư tại các tòa tháp The Symphony.

Theo nhà phát triển Sun Property (thành viên Sun Group), The Sonata được thiết kế đa công năng để vừa ngập tràn sức sống giao thương - giải trí nhưng vẫn đủ an yên, tĩnh tại, đáp ứng nhu cầu kinh doanh hoặc biến hóa thành tổ ấm sang trọng "một bước đến sông Hàn".

Trong không gian mở, không barrier ngăn cách, nhưng chủ nhân townhouse và villa The Sonata hoàn toàn yên tâm với hệ thống chốt bảo vệ, tuần tra, camera giám sát 24/7, đảm bảo an ninh ở tiêu chuẩn cao. Nhờ đó, cư dân The Sonata thỏa sức kinh doanh và tận hưởng nhịp sống phồn hoa "trên bến dưới thuyền" giữa trung tâm Đà Nẵng.

Cộng đồng cư dân "hội nhập" - nơi tinh hoa hội tụ

Theo "Báo cáo Horizon khu vực châu Á - Thái Bình Dương phần 4" vừa phát hành của Knight Frank (Anh), Việt Nam đang là thị trường bất động sản hạng sang trọng điểm châu Á - Thái Bình Dương, với tiềm năng tăng trưởng vượt bậc. Theo đó, các địa điểm như Đà Nẵng có sức hút đặc biệt đối với dòng khách thích phong cách sống ven biển. Ngoài người siêu giàu nội địa, khách hàng chủ yếu là người nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và kiều bào,…

Báo cáo cũng chỉ ra, giới tinh hoa chú ý đến thành phố nghỉ dưỡng này nhờ tiềm năng thu nhập từ cho thuê và cảnh quan đẹp. Những bất động sản đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe, dù đắt đỏ đến mấy cũng vẫn "đắt khách".

The Sonata nằm soi bóng xuống mặt nước sông Hàn, là tâm điểm quần thể semi-compound Sun Symphony Residence

Là dự án hiếm hoi cung cấp ra thị trường quỹ căn townhouse, villa ven sông Hàn sở hữu lâu dài tại Đà Nẵng, The Sonata - với số lượng giới hạn đang là mục tiêu được giới tinh hoa khát khao sở hữu. Tương lai khi khu thương mại tự do tiên phong của Việt Nam, trung tâm tài chính khu vực được hình thành tại Đà Nẵng, nhóm chuyên gia, người nước ngoài thành đạt sẽ tiếp tục đổ về đây, mở dư địa, tạo dòng tiền cho các bất động sản đa công năng, vừa ở vừa kinh doanh như tại The Sonata.

Tọa lạc ngay tâm điểm quần thể semi-compound Sun Symphony Residence, The Sonata có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng cho mọi tệp khách hàng cao cấp đang tìm kiếm bất động sản với mục đích đầu tư, kinh doanh, để ở hay làm ngôi nhà nghỉ dưỡng. Sự khan hiếm không chỉ đảm bảo tiềm năng tăng giá, tính thanh khoản mà còn khẳng định đẳng cấp chủ nhân tinh hoa, và là tài sản truyền đời sinh lời nhiều thế hệ.

The Sonata hấp dẫn người nước ngoài tới tận hưởng chất sống thượng lưu bên sông Hàn

Đặc biệt, là một trong số những dự án hiếm hoi được cấp phép bán cho người nước ngoài, chẳng bao lâu nữa Sun Symphony Residence sẽ quy tụ cộng đồng tinh hoa với giới doanh nhân, nghệ sỹ, người nổi tiếng, đội ngũ chuyên gia quốc tế… cùng an cư, nghỉ dưỡng, tận hưởng chất sống thượng lưu bên sông Hàn huyền thoại.

Tiện ích "hội nhập" đa trải nghiệm đẳng cấp

Cuộc sống tại The Sonata chỉ có thể nói là thiên đường khi ra đến cửa đã "chạm" sông Hàn - biểu tượng phồn hoa vĩnh cửu của Đà thành, hít thở bầu không khí trong lành mỗi ngày với hương biển, gió sông, tận hưởng không gian xanh mướt của công viên Central Park 5.000m2 ngay nội khu.

Không chỉ vậy, hệ tiện ích cao cấp, tiện nghi từ quần thể semi-compound với khu thể thao ngoài trời, câu lạc bộ trẻ em (kids clubs), bể bơi vô cực 450 m2 tầm nhìn sông Hàn, phòng gym, spa, vườn nướng BBQ, đường dạo bộ ven sông thơ mộng… là những điểm cộng tạo nên cộng đồng hạnh phúc Sun Symphony Residence. Cư dân The Sonata còn được thỏa sức mua sắm, trải nghiệm dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, F&B… ngay tại chính khu nhà mình. Đặc quyền của cư dân The Sonata là cận kề 3 bến thủy, vừa thỏa mãn thú chơi du thuyền, vừa trở thành tâm điểm đón trọn dòng khách hạng sang ưa thích thú chơi xa xỉ.

Bến du thuyền là một trong số tiện ích cao cấp dành cho cư dân The Sonata

Mô hình đô thị "hội nhập" với không gian mở, lại tọa lạc tại vị trí đắt giá trên trục đường Trần Hưng Đạo sôi động, cư dân Sonata dễ dàng di chuyển đến mọi nơi trong thành phố chỉ trong vài phút, từ hệ thống giáo dục, y tế, chợ, trung tâm hành chính, sân bay quốc tế đến bãi biển Mỹ Khê được mệnh danh đẹp bậc nhất hành tinh…

Sở hữu mô hình tiên phong với nhiều ưu điểm vượt trội, quần thể Sun Symphony Residence hứa hẹn kiến tạo phong cách sống – giải trí – nghỉ dưỡng mới đẳng cấp ngay trung tâm Đà Nẵng – nơi giao hòa của sông, của biển, nơi lý tưởng để thưởng thức pháo hoa mỗi mùa lễ hội. Theo đó, phân khu The Sonata không chỉ là tài sản truyền đời, mà còn sở hữu giá trị thương mại nổi bật, sinh lời bền vững, xứng đáng là "tâm điểm hội nhập" trong kỷ nguyên phát triển mới của Đà thành.