The Tropic đón đầu xu hướng bất động sản wellness nhờ kiến trúc nhiệt đới hiện đại

Bất động sản chăm sóc sức khỏe lên ngôi

Theo báo cáo của Viện Sức khỏe Toàn cầu (Global Wellness Institute), bất động sản wellness (chăm sóc sức khỏe) là một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất thế giới và được dự báo sẽ sớm tiến tới quy mô gần 1.000 tỷ USD. Trong khi đó, khảo sát của Knight Frank cho thấy hơn 80% giới giàu, siêu giàu ưu tiên lựa chọn những không gian sống có mật độ cây xanh cao, gần mặt nước và mang lại cảm giác thư thái mỗi ngày.

Điều đó phản ánh một sự thay đổi rõ rệt trong tư duy của nhóm khách hàng thượng lưu. Ngôi nhà không còn đơn thuần là tài sản để sở hữu mà trở thành nơi tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần và thể hiện gu sống của chủ nhân.

Để hiện thực hóa chuẩn sống đó, các nhà phát triển bất động sản trên thế giới ngày càng ưu tiên những kiến trúc có khả năng đưa thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm sống. Trong số đó, Tropical Modern được xem là một trong những xu hướng nổi bật nhất.

Từng là dấu ấn quen thuộc tại những khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Bali hay Maldives, Tropical Modern ngày nay được đưa vào các khu đô thị cao cấp nhằm mang đến đặc quyền nghỉ dưỡng ngay trong cuộc sống thường nhật. The Tropic tại Vinhomes Royal Island là một trong số ít những dự án được phát triển theo phong cách này.

Dưới góc nhìn của một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực kiến trúc và thi công, anh Tiến Anh đến từ Công ty Cổ phần Astra Home nhận định: "Kiến trúc nhiệt đới hiện đại với hệ thống cây xanh đa tầng, mái hiên sâu và các mảng kính lớn không chỉ tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn giúp công trình tự điều hòa nhiệt độ, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên, từ đó nâng cao chất lượng sống và bảo vệ sức khỏe lâu dài."

The Tropic hiện thực hóa chuẩn sống Tropical Modern giữa đảo Hoàng Gia

Tại The Tropic, chuẩn sống Tropical Modern được hiện thực hóa đồng bộ từ quy hoạch tổng thể, kiến trúc chi tiết đến hệ sinh thái tiện ích, biến mỗi ngôi nhà thành một resort hạng sang, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia chủ.

Kiến trúc nhiệt đới hiện đại tại The Tropic ưu tiên ánh sáng tự nhiên, mặt thoáng rộng và hệ ban công lớn

Sức hút của The Tropic trước hết nằm ở tư duy quy hoạch vi khí hậu. Địa thế độc bản của đảo biệt lập Vũ Yên mang lại cho The Tropic những luồng gió mát lành từ 3 dòng sông tự nhiên bao quanh. Các dãy biệt thự tại đây được sắp xếp có tính toán để hình thành những "hành lang gió" thông suốt.

"Chính việc ưu tiên khoảng mở và sự lưu thông không khí tự nhiên này giúp toàn khu duy trì được sự trong lành, khoáng đạt, loại bỏ hoàn toàn cảm giác ngột ngạt của đô thị hiện đại" anh Tiến Anh nhận định.

Các biệt thự bốn tầng sở hữu mảng kính tràn lớn xóa nhòa ranh giới giữa bên trong và bên ngoài, giúp tối đa hóa tầm nhìn và đón trọn ánh sáng tự nhiên, giúp gia chủ tái tạo năng lượng, phục hồi tinh thần mỗi ngày.

Hệ mái hiên sâu, hành lang rộng và ban công lớn phủ xanh đóng vai trò như một lớp đệm thông minh, ngăn bức xạ mặt trời chiếu trực tiếp vào nhà, giữ không gian bên trong luôn mát mẻ, thông thoáng. Kết hợp cùng vật liệu thân thiện và gam màu trung tính dịu mát, mỗi căn nhà vận hành nhịp nhàng như một resort thu nhỏ.

The Tropic sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng

Bên cạnh đó, hệ thống công viên nội khu kết hợp cùng công viên trung tâm 7,5 ha tạo nên một bộ lọc không khí khổng lồ cho The Tropic. Cây xanh tại đây được quy hoạch theo mô hình đa tầng tán để hấp thụ tối đa bức xạ nhiệt, giữ độ ẩm lý tưởng và hạ nhiệt độ môi trường.

Mảnh ghép hoàn thiện chuẩn sống nhiệt đới tại The Tropic chính là hệ sinh thái tiện ích tích hợp độc bản. Tọa lạc tại giao điểm hai trục đường huyết mạch Hạnh Phúc và Tương Lai, phân khu sở hữu khả năng kết nối hoàn hảo khi đưa cư dân tiếp cận những đặc quyền thượng lưu như sân golf 36 hố, bến du thuyền Royal Marina, công viên giải trí VinWonders và Safari, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy chỉ trong vài bước chân.

Cộng đồng cư dân tinh hoa được trải nghiệm chuỗi sự kiện, lễ hội quanh năm trên đảo

Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của cộng đồng tinh hoa còn được nuôi dưỡng trọn vẹn nhờ sự hiện diện của phố đi bộ ven sông, quảng trường Châu Âu, Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới sức chứa lên tới 5.000 người ngay kế cận. Nơi đây hứa hẹn là tâm điểm của những lễ hội rực rỡ và các sự kiện văn hóa tầm cỡ, làm phong phú thêm trải nghiệm sống mỗi ngày.

Cơ hội sở hữu không gian sống thượng lưu tại The Tropic đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ chính sách ưu đãi cực kỳ hấp dẫn dành riêng cho khách hàng không vay ngân hàng.

Cụ thể, người mua sẽ được ưu đãi ngay 5% khi thanh toán theo tiến độ thường, 3,5% cho tiến độ giãn, và nhận mức ưu đãi cao nhất lên đến 13% nếu thanh toán sớm 50% trong vòng 15 ngày kể từ khi ký hợp đồng mua bán.

Vũ Yên hôm nay đã khẳng định vị thế của một trung tâm mới. Tại đây, trong dòng chảy của bất động sản wellness toàn cầu, The Tropic góp phần định hình một chuẩn mực sống mới, nơi thiên nhiên, kiến trúc và trải nghiệm thượng lưu hòa quyện trong từng ngày sống.