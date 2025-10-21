Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thêm 1 Á hậu Sen Vàng được gả làm dâu nhà hào môn?

21-10-2025 - 14:55 PM | Lifestyle

Từ khi hoạt động showbiz, Á hậu Việt sống kín tiếng và chưa từng công khai chuyện tình cảm.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam khi mới 20 tuổi. Cuối tháng 12/2024, người đẹp sinh năm 2000 xác nhận rời khỏi công ty Sen Vàng. Trước đó, Á hậu Ngọc Thảo đã có 4 năm đồng hành với công ty. 

Thời gian gần đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt thay đổi lạ của người đẹp gen Z. Cô liên tục đăng tải hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc say mê cắm hoa. Khi làm dâu nhà hào môn, nhiều sao Việt như Hoa hậu Đỗ Hà, Hương Liên... cũng có thói quen này. 

Trên Instagram cá nhân, Hoa hậu sinh năm 2000 còn tạo một mục tin nổi bật gồm những hình ảnh chăm chỉ đi học cắm hoa. Ngọc Thảo thời gian gần đây lại chuyển hướng hình ảnh sang nữ tính, nền nã và kín đáo hơn. Khán giả liền đặt nghi vấn rằng cô sắp theo chân loạt mỹ nhân Vbiz để trở thành dâu hào môn. 

Thêm 1 Á hậu Sen Vàng được gả làm dâu nhà hào môn?- Ảnh 1.

Á hậu Ngọc Thảo vướng nghi vấn rục rịch chuẩn bị làm dâu nhà gia đình giàu có

Thêm 1 Á hậu Sen Vàng được gả làm dâu nhà hào môn?- Ảnh 2.
Thêm 1 Á hậu Sen Vàng được gả làm dâu nhà hào môn?- Ảnh 3.
Thêm 1 Á hậu Sen Vàng được gả làm dâu nhà hào môn?- Ảnh 4.

Người đẹp sinh năm 2000 liên tiếp đăng tải khoảnh khắc học cắm hoa trong thời gian qua

Thêm 1 Á hậu Sen Vàng được gả làm dâu nhà hào môn?- Ảnh 5.

Thậm chí, cô còn tạo 1 mục nổi bật gồm các story đi học cắm hoa

Thêm 1 Á hậu Sen Vàng được gả làm dâu nhà hào môn?- Ảnh 6.
Thêm 1 Á hậu Sen Vàng được gả làm dâu nhà hào môn?- Ảnh 7.

Ngọc Thảo thời gian gần đây lại chuyển hướng hình ảnh sang nữ tính, nền nã và kín đáo hơn

Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, người đẹp đã gây chú ý bởi nhan sắc cuốn hút. Không lâu sau đó, Ngọc Thảo được chọn là đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2020. 

Tại đấu trường nhan sắc này, cô thể hiện phong thái tự tin, rạng rỡ và lọt vào top 20 chung cuộc. Sau khi trở về nước, Á hậu sinh năm 2000 dành phần lớn thời gian để hoàn thành việc học và tập trung cho cuộc sống cá nhân, thay vì chạy theo hào quang showbiz.

Khi được hỏi về những thay đổi khi trở thành Á hậu, Ngọc Thảo từng nói: "Em nghĩ sau cuộc thi, điều em học được chính là chúng ta nên dám nghĩ và dám làm, hành động hay hơn lời nói. Em nghĩ vẻ đẹp không phải là tất cả, mà sâu thẳm bên trong tâm hồn mình vẻ đẹp tri thức mới là thứ khiến chúng ta tỏa sáng và tạo nên giá trị cho mỗi người".

Thêm 1 Á hậu Sen Vàng được gả làm dâu nhà hào môn?- Ảnh 8.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam khi mới 20 tuổi

Về lý do dừng hợp tác sau 4 năm, phía công ty chia sẻ do hiện tại cô đã trưởng thành, có khả năng phát triển cá nhân. Cụ thể, phía công ty cho hay: "Chúng tôi vô cùng tự hào về những thành tựu mà Á hậu Ngọc Thảo đã đạt được trong thời gian công ty Sen Vàng quản lý. 

Kết thúc hợp đồng, chúng tôi nhận thấy Ngọc Thảo đã thật sự trưởng thành và có tiềm năng phát triển độc lập cho nên chúng tôi mong muốn và cổ vũ cô tự do phát huy những dự định của mình trong tương lai. Ngọc Thảo là một Á Hậu xinh đẹp, có trách nhiệm, chu đáo và nhiệt tình trong công việc. Sắp đến, Á hậu Ngọc Thảo sẽ vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động của công ty. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ Ngọc Thảo trong hành trình tuổi trẻ xinh đẹp của mình".

Thêm 1 Á hậu Sen Vàng được gả làm dâu nhà hào môn?- Ảnh 9.

Cuối tháng 12/2024, người đẹp sinh năm 2000 xác nhận rời khỏi công ty Sen Vàng

Thêm 1 Á hậu Sen Vàng được gả làm dâu nhà hào môn?- Ảnh 10.

Từ khi hoạt động showbiz, Ngọc Thảo khá kín tiếng và chưa từng công khai chuyện tình cảm

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

