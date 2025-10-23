Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm 1 thủ đoạn lừa đảo mới chưa từng xuất hiện nhằm chiếm đoạt tiền của người dân

23-10-2025 - 14:51 PM | Xã hội

BHXH tỉnh Hưng Yên cảnh báo người dân cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn giả mạo cơ quan BHXH nhằm lừa đảo, chiếm đoạt thông tin và tài sản.

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hưng Yên và các BHXH cơ sở nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc xuất hiện một số đối tượng giả danh cán bộ cơ quan BHXH gọi điện, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, mã số BHXH, số tài khoản ngân hàng… với lý do phục vụ “tích hợp thẻ bảo hiểm y tế”, “chi trả chế độ hưu trí” hoặc “cập nhật ứng dụng VssID - BHXH số”.

Thêm 1 thủ đoạn lừa đảo mới chưa từng xuất hiện nhằm chiếm đoạt tiền của người dân- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

BHXH tỉnh Hưng Yên khẳng định, đây là hành vi giả mạo cán bộ cơ quan BHXH, có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. BHXH tỉnh và các BHXH cơ sở không bao giờ gọi điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, thẻ BHYT hay mã định danh cá nhân để thực hiện các nội dung liên quan đến BHXH, BHYT.

Để bảo vệ quyền lợi, an toàn thông tin cá nhân, BHXH tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn của các cuộc gọi tự xưng cán bộ BHXH.

Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện, hoặc thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID - BHXH số. Các giao dịch này đều không mất phí.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách BHXH, BHYT qua các kênh chính thống của ngành; đồng thời theo dõi cảnh báo từ cơ quan chức năng về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu giả mạo, cần thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan BHXH gần nhất để được xử lý kịp thời.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tài chính, ưu tiên mua nhà ở xã hội

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tài chính, ưu tiên mua nhà ở xã hội Nổi bật

Bắt CEO Đậu Thế Anh

Bắt CEO Đậu Thế Anh Nổi bật

Người đàn ông đâm nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Người đàn ông đâm nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

14:42 , 23/10/2025
Công an Hà Nội lắp gần 1.900 camera AI, vận hành từ tháng 12

Công an Hà Nội lắp gần 1.900 camera AI, vận hành từ tháng 12

14:22 , 23/10/2025
Thông báo khẩn: Hơn 60 xã, phường đặc biệt chú ý

Thông báo khẩn: Hơn 60 xã, phường đặc biệt chú ý

13:59 , 23/10/2025
Xuất hiện clip gom 218 đơn xin giảm án cho Ngân 98, luật quy định ra sao?

Xuất hiện clip gom 218 đơn xin giảm án cho Ngân 98, luật quy định ra sao?

13:40 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên