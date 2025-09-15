Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thêm 1 thứ tiếng chính thức dạy trong trường phổ thông ngay năm sau

15-09-2025 - 20:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hiện nay, chương trình ngoại ngữ phổ thông của Việt Nam đã có 7 thứ tiếng được dạy chính thức: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bđề xuất mới trong Đán dạy và học ngoại ngữ hệ giáo dục quốc dân giai đoạn 2026-2035, hướng tới năm 2045. Rrong đó đáng chú ý là việc bổ sung tiếng Lào, Campuchia, Thái Lan và Indonesia vào danh mục ngoại ngữ được giảng dạy ở bậc phổ thông.

Theo lộ trình đề xuất, Bộ GDĐT dự kiến đưa tiếng Lào vào trường phổ thông từ năm 2026. Tới năm 2028, tiếng Campuchia được đưa vào giảng dạy và từ năm 2030, tiếng Thái Lan và Indonesia cũng sđược bổ sung vào các trường phổ thông nếu đáp ứng được điều kiện.

Riêng với tiếng Lào, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn từng đề cập trong buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, đầu tháng 6 vừa qua. Bước đầu, tiếng Lào sđược dạy thí điểm cho học sinh vùng biên giới, mở rộng khi đủ giáo viên.

Hiện nay, chương trình ngoại ngữ phổ thông của Việt Nam đã có 7 thứ tiếng được dạy chính thức: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn. Việc mở rộng này nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa, đặc biệt với các nước láng giềng trong khu vực, cũng như những nơi có nhu cầu cao đặt ra.

Thêm 1 thứ tiếng chính thức dạy trong trường phổ thông ngay năm sau- Ảnh 1.

Hiện tại cả nước có 7 thứ tiếng được dạy chính thức - Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh không phải tất cả trường đều sẽ dạy ngay lập tức. Việc ứng dụng các ngôn ngữ mới sẽ được triển khai tại những trường có nhu cầu và đđiều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, giáo trình và học liệu.

Việc bổ sung các ngoại ngữ mới này được đánh giá là bước tiến hết sức quan trọng để tăng cường năng lực ngoại ngữ cho học sinh, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược trong hợp tác giáo dục với các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những thách thức lớn cần được giải quyết: đào tạo và tuyển số lượng giáo viên đủ năng lực, xây dựng bộ giáo trình phù hợp, và đảm bảo sự đồng đều trong chất lượng đào tạo giữa các vùng miền.

Để thực hiện thành công đề xuất này, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ nỗ lực phát triển đội ngũ nhà giáo, tăng số lượng giáo viên bản ngữ, đồng thời chú trọng xây dựng hệ thống học liệu, giáo trình phù hợp. Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng các nền tảng công nghệ và trí tuệ nhân tạo cũng được xác định là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ.

Đưc biết, cả nước hiện có hơn 14 triệu học sinh phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 12).


 

