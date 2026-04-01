Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm 2 đơn vị xin sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng, NHNN đang xem xét

Theo Châu Anh | 15-04-2026 - 00:10 AM | Thị trường chứng khoán

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay đã có 11 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng.

Tại buổi họp báo chiều 14/4, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã có 11 đơn vị gồm doanh nghiệp, tổ chức tín dụng nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng.

Như vậy, so với thông tin được NHNN đưa ra vào đầu năm, đã có thêm 2 đơn vị nộp hồ sơ.

Hiện NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng cho các đơn vị đủ điều kiện. Sau khi các đơn vị được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, NHNN sẽ xem xét cấp phép nhập khẩu vàng cho các đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Thêm 2 đơn vị xin sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng. (Ảnh minh họa: SJC).

Cũng theo ông Tuấn, hiện nay, việc cấp phép không thực hiện đơn lẻ mà có sự phối hợp rất chặt chẽ, mật thiết giữa các Bộ, ngành liên quan. Quy trình này đòi hỏi các bên phải tổ chức họp bàn thường xuyên, rà soát kỹ các tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo tính minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Việc xét duyệt hồ sơ rất chặt chẽ nên NHNN đang phối hợp để xem xét. Khi có kết quả chính thức sẽ thông báo ”, ông Đào Xuân Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, thị trường vàng đang có nhiều biến động, cơ quan chức năng đã và đang triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường. Việc bổ sung thêm các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung trong thời gian tới, qua đó góp phần bình ổn thị trường và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới.

NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và quốc tế, phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác quản lý và có biện pháp ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền.

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên