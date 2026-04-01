10 câu hỏi trước thềm ĐHĐCĐ FPT Retail: Kế hoạch mở rộng chuỗi Long Châu, tiềm năng mảng UAV, cổ tức…

Ngày 17/4 tới đây, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail – mã FRT) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại TP.HCM. Tại Đại hội, FPT Retail sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt 59.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.550 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% và 27% so với thực hiện năm 2025.

Định hướng tăng trưởng được xây dựng trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều yếu tố khó lường. Doanh nghiệp cho biết các biến động địa chính trị trên thế giới, cùng với sự thay đổi về chính sách thương mại và thuế quan tại một số thị trường lớn, có thể tác động đến chi phí nhập khẩu cũng như chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, sức mua dù được kỳ vọng phục hồi nhưng chưa đồng đều giữa các nhóm ngành, đặt ra yêu cầu thận trọng trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh.

Với kết quả đạt được năm 2025 trước đó, HĐQT FPT Retail đề xuất phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Khối lượng phát hành tối đa dự kiến khoảng 8,5 triệu cổ phiếu, sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán.

Dưới đây là một số vấn đề cổ đông quan tâm tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của FPT Retail:

1. Kế hoạch 2026 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thế tăng 27%, cao hơn nhiều so với tăng trưởng doanh thu. Yếu tố chính giúp cải thiện biên lợi nhuận là gì?

2. Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận của chuỗi nhà thuốc Long Châu sẽ chiếm bao nhiêu cho FPT Retail?

3. Long Châu đặt mục tiêu doanh thu bình quân trên 1 nhà thuốc là bao nhiêu, dự kiến bao giờ đạt được?

4. Kế hoạch mở mới cửa hàng Long Châu trong năm 2026 là bao nhiêu? Công ty đánh giá thế nào về rủi ro “bão hòa” tại các đô thị lớn và chiến lược mở rộng về tỉnh/thị trường cấp 2?

5. Chiến lược mở rộng chuỗi tiêm chủng của Long Châu và dự kiến đóng góp vào kết quả kinh doanh như thế nào?

6. Long Châu có kế hoạch mở rộng sang các dịch vụ y tế khác như phòng khám, bảo hiểm, telemedicine… để hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khoẻ toàn diện hay không?

7. Ban lãnh đạo FPT Retail đánh giá triển vọng tăng trưởng của mảng ICT như thế nào và liệu có thể kỳ vọng chu kỳ nâng cấp rõ nét quay trở lại?

8. Kỳ vọng của FPT Retail với mảng bán buôn, cho thuê thiết bị bay không người lái (UAV)?

9. Các biến động về thuế quan và chính sách thương mại toàn cầu có thể ảnh hưởng đến giá vốn. FPT Retail có chiến lược như thế nào để đa dạng hóa nguồn cung, giảm thiểu rủi ro này?

10. FPT Retail dự kiến bao giờ sẽ chia cổ tức bằng tiền?