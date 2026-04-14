CEO Masan không mua đủ lượng cổ phiếu MSN đã đăng ký

Ông Danny Le - Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan (mã: MSN) thông báo đã mua vào hơn 4 triệu cổ phiếu MSN trên tổng số 5 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó. Nguyên nhân không mua đủ là do diễn biến thị trường không phù hợp. Giao dịch được thực hiện từ ngày 16/3 đến hết ngày 14/4 theo phương thức khớp lệnh.

Như vậy, tỷ lệ sở hữu của ông Lê Danny tại Masan Group tăng từ 0,26% lên xấp xỉ 0,55% vốn điều lệ (tương đương gần 8 triệu cổ phiếu).﻿

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/4, cổ phiếu MSN dừng ở mức 77.600 đồng/cp, với thanh khoản hơn 4,5 triệu đơn vị. Tạm tính theo mức giá này, ước tính ông Danny Le chi khoảng 310 tỷ đồng để tăng sở hữu.

Trong một diễn biến liên quan, theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 24/4/2026 tới đây, Masan sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần dự kiến đạt 93.500 - 98.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng từ 15 - 20% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 7.250 - 7.900 tỷ đồng, tăng trưởng từ 7 - 17%.

Doanh nghiệp cho biết, hiện vẫn đang theo dõi tác động đang diễn ra của bối cảnh địa chính trị và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tổng thể, bao gồm lạm phát, rủi ro chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào, rủi ro lãi suất và xu hướng tiêu dùng, tâm lý thị trường. Doanh nghiệp cũng đã quản trị các rủi ro và chưa bị ảnh hưởng đáng kể.

Bước sang 2026, doanh nghiệp tiếp tục tăng tốc mở rộng mạng lưới, với kế hoạch mở thêm hàng trăm cửa hàng mới ngay trong quý I và xa hơn là 1.000-1.500 cửa hàng trong cả năm, cho thấy Masan đang ưu tiên mở rộng độ phủ song song với cải thiện hiệu quả vận hành.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, Masan còn trình cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức năm 2025. Nếu được thông qua thì đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp cổ đông Masan không nhận cổ tức kể từ sau năm 2022.

Bên cạnh đó, Masan dự kiến phát hành tối đa gần 14,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương tối đa 1% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.﻿

Thời điểm dự kiến phát hành trong năm 2026 hoặc 4 tháng đầu năm 2027. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể.