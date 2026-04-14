Hà Linh | 14-04-2026 - 06:04 AM | Thị trường chứng khoán

Gã khổng lồ quản lý 14.000 tỷ USD BlackRock khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu

BlackRock cho rằng, kỳ vọng về lợi nhuận doanh nghiệp đã tăng lên đối với cả Mỹ và các thị trường mới nổi (EM) trong năm 2026 bất chấp xung đột, nhờ chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo cáo tuần mới công bố, BlackRock – gã khổng lồ quản lý tài sản 14.000 tỷ USD đã chỉ ra hai dấu hiệu cho thấy cần tăng cường chấp nhận rủi ro hơn trên thị trường chứng khoán. Trước đó vài tuần, cuộc xung đột ở Trung Đông khiến tổ chức này giảm rủi ro và chuyển sang trạng thái trung lập đối với cổ phiếu Mỹ.

Theo BlackRock, Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đổ vỡ vào cuối tuần qua, nhưng cho thấy có những động lực kinh tế mạnh mẽ thúc đẩy tất cả các bên chấm dứt xung đột. Có những bằng chứng về các hành động có thể mở lại giao thông vận tải biển ở eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, một số dấu hiệu cho thấy bất kỳ tác động vĩ mô nào còn sót lại đều được kiểm soát.

BlackRock cho rằng lưu lượng hàng hóa qua eo biển Hormuz cần phải tăng trở lại để tạo ra tác động tích cực bền vững lên thị trường. Tác động của việc này đến vĩ mô là khá đáng kể nhưng không nhất thiết kỳ vọng sẽ quay trở lại môi trường trước khi xung đột bắt đầu. Theo BlackRock, các yếu tố khác có thể vượt qua tác động đó và quay trở lại mức độ chấp nhận rủi ro vừa phải trong một chiến lược dài hạn.

Đáng chú ý, kỳ vọng về lợi nhuận doanh nghiệp đã tăng lên đối với cả Mỹ và các thị trường mới nổi (EM) trong năm 2026 bất chấp xung đột, nhờ chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI). Các công ty ở Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) – những nhà sản xuất chính phần cứng cần thiết cho AI – đang thúc đẩy việc tăng trưởng lợi nhuận của các thị trường mới nổi. Tại Mỹ, dự báo tăng 80% lợi nhuận cổ phiếu bán dẫn trong năm nay đang giúp thúc đẩy việc nâng hạng trong lĩnh vực công nghệ và thị trường chung, dữ liệu của LSEG cho thấy.

Lợi nhuận doanh nghiệp dự phóng tăng lên trong khi thị trường chứng khoán giảm điểm. Định giá của ngành công nghệ đã bị xói mòn, với mức định giá kỳ vọng 12 tháng của ngành CNTT Hoa Kỳ so với các ngành khác ở mức thấp nhất kể từ giữa năm 2020. Đồng thời, ngành công nghệ hiện được dự báo sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận 43% vào năm 2026, tăng từ 26% năm ngoái.

Bên cạnh đó, BlackRock cho rằng sự phân mảnh địa chính trị đang hỗ trợ ngành quốc phòng và hàng không vũ trụ, thúc đẩy các chính phủ nỗ lực hơn nữa để đạt được sự độc lập về năng lượng và khiến các công ty đầu tư nhiều hơn vào khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. Cùng với chủ đề AI, điều này còn thúc đẩy nhu cầu về cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Nhìn chung, BlackRock nhận thấy bằng chứng về các động lực kinh tế nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran. Tổ chức này chuyển sang quan điểm rủi ro tích cực vừa phải và ưa thích cổ phiếu Mỹ như một lựa chọn tương đối. BlackRock cũng chuyển sang quan điểm nắm giữ nhiều hơn cổ phiếu thị trường mới nổi và vẫn ưu tiên các cơ hội theo chủ đề như quốc phòng.

