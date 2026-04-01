"Bất kỳ biến số kịch tính nào từ thế giới cũng có thể khiến VN-Index rung lắc mạnh"

Thị trường chứng khoán đã trải qua một tuần giao dịch đầy cảm xúc với bước ngoặt bùng nổ vào phiên thứ Tư (8/4), VN-Index tăng gần 80 điểm với sắc tím lan tỏa rộng khắp.

Theo nhận định của bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree , động lực khiến VN-Index bùng nổ cộng hưởng từ ba yếu tố chính bao gồm:

(1) Kiện toàn bộ máy Chính phủ: Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng chính thức nhậm chức với thông điệp coi mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% là "mệnh lệnh phát triển" và Tân Thống đốc NHNN chỉ đạo các NHTM cam kết hạ lãi suất từ 0,5% – 1% để ổn định kinh tế vĩ mô;

(2) FTSE Russell xác nhận lộ trình đưa Việt Nam lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026, tạo niềm tin lớn cho dòng vốn ngoại;

(3) Căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt thông qua thỏa thuận đình chiến 2 tuần giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu thế giới sụt giảm mạnh hơn 15% góp phần giải tỏa áp lực lạm phát toàn cầu.

Về mặt kỹ thuật, phiên tăng điểm mạnh đã tạo ra một gap up lớn tại vùng 1.677 - 1.705 điểm. Áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện ở phiên thứ Năm và thứ Sáu nhưng thị trường nhanh chóng ổn định lại và không giảm quá sâu cho thấy lực cầu vẫn đang hấp thụ tốt, đây cũng là tín hiệu xác nhận tạo đáy ngắn hạn thành công.﻿

Không phải "sóng lớn"

Dự đoán về diễn biến sắp tới, bà Trang cho rằng mặc dù phiên tăng 80 điểm mang lại sự phấn khích lớn, tuy nhiên biến động hiện tại của thị trường thiên về một nhịp nảy hồi kỹ thuật hơn là khởi đầu cho một "siêu sóng" tăng trưởng mới .

" Mặt khác, thị trường hiện tại vô cùng nhạy cảm với các yếu tố vĩ mô và địa chính trị. Động lực thực sự giúp VN-Index tăng 80 điểm vừa qua không hẳn đến từ việc nâng hạng thị trường, mà là từ thỏa thuận đình chiến kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran, khiến giá dầu thế giới lập tức rớt hơn 15% ", bà Trang nhấn mạnh.

Trong bối cảnh này, chuyên gia Pinetree đánh giá rằng bất kỳ sự kiện kịch tính nào từ thế giới cũng có thể khiến chỉ số dao động cực mạnh, có thể tăng/giảm vài chục điểm chỉ sau một đêm. Việc thị trường hở gap quá lớn ở dưới (1.677 điểm) và tiệm cận khoảng gap cũ ở trên (1.769 điểm) sẽ tạo ra các dao động giằng co.

Thêm nữa, thông thường sau những phiên hở gap lớn, chỉ số sẽ không kéo tăng thẳng đứng mà có xu hướng chững lại, lình xình và điều chỉnh lùi về để lấp lại khoảng trống giá này trong những phiên sau đó.

Về chiến lược, nhà đầu tư nên tránh tâm lý fomo và ưu tiên quan sát nhịp "trùng xuống" để lấp gap trước khi giải ngân mới, tập trung vào các cổ phiếu có nội tại tốt và chưa tăng quá mạnh. Cụ thể, các cổ phiếu có thể đưa vào danh sách theo dõi được gọi tên: TCB đang thu hút dòng tiền tốt, HPG cần theo dõi khả năng bứt phá khỏi vùng tích lũy 28 - 29. MSN với định giá hấp dẫn dựa vào triển vọng thu hút dòng vốn ngoại sau nâng hạng.﻿