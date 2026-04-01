Đại diện FTSE: Hàng tỷ USD sắp đổ vào Việt Nam và không còn “đánh nhanh rút gọn”

Ngày 13/4, CTCP Chứng khoán SSI tổ chức webinar với chủ đề “FTSE Inclusion - Structural Changes and Investment Opportunities”, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư.

Tham gia thảo luận, bà Wanming Du - Giám đốc Chính sách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của FTSE Russell cho rằng Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được nâng hạng lên Thị trường Mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market). Đại diện FTSE Russell tin tưởng Việt Nam đang đi đúng hướng và có thể đạt mục tiêu trở thành thị trường mới nổi thứ cấp vào khoảng tháng 9/2026.

Quá trình chuyển đổi sẽ không diễn ra ngay lập tức mà được thực hiện theo 4 đợt, tương ứng với từng quý trong vòng một năm kể từ thời điểm nâng hạng. Việc phân bổ theo từng giai đoạn là cần thiết trong bối cảnh quy mô tài sản quản lý (AUM) gia tăng, nhằm đảm bảo các yếu tố về vận hành, thanh khoản và đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.

Liên quan đến quan điểm cho rằng nâng hạng sẽ kéo theo dòng tiền tăng đột biến, bà Wanming Du cho rằng cách hiểu này chưa đầy đủ. Theo bà, ý nghĩa quan trọng hơn của việc được đưa vào các rổ chỉ số toàn cầu là giúp thị trường Việt Nam được theo dõi rộng rãi hơn bởi nhà đầu tư quốc tế.

"Quan trọng là luồng tiền sẽ vào thị trường và ở lại lâu hơn, không phải chỉ đi ra đi vào thường xuyên. Sự minh bạch và chuẩn hóa trong đánh giá cũng sẽ góp phần thu hút các dòng vốn lớn, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng quy mô và phát triển minh bạch và chuyên nghiệp hơn" , đại diện FTSE cho biết.

So sánh giữa thị trường cận biên và thị trường mới nổi, chuyên gia FTSE Russell chỉ ra sự khác biệt lớn về quy mô dòng vốn. Trong khi thị trường cận biên có quy mô tài sản quản lý và dòng vốn thụ động còn hạn chế, thì ở thị trường mới nổi, các rổ chỉ số có quy mô rất lớn.

" Ngay cả khi Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 1,4% trong một danh mục quỹ thụ động quy mô hàng trăm tỷ USD, thì giá trị tuyệt đối cũng có thể lên tới hàng tỷ USD hoặc hàng trăm tỷ USD tùy thuộc vào quy mô quỹ . Điều này đồng nghĩa với việc nâng hạng sẽ giúp Việt Nam chuyển từ việc thu hút dòng vốn quy mô nhỏ sang tiếp cận nguồn vốn lớn hơn đáng kể" , chuyên gia FTSE nhận định.

Đưa ra quan điểm, ông David Rabinowitz, Giám đốc Phân tích Chỉ số Toàn cầu và Cấu trúc Thị trường châu Á – Thái Bình Dương tại UBS đánh giá cao những nỗ lực cải cách của Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý và chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư tham gia thị trường. Đặc biệt, việc chuyển sang mô hình giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước (non pre-funding) cùng với việc cải thiện thanh khoản được xem là những bước tiến quan trọng.

Đánh giá về vị thế của Việt Nam trên bản đồ đầu tư quốc tế, ông David Rabinowitz cho rằng thị trường đang ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ở nhóm nhà đầu tư cá nhân. Hiện khoảng 12% dân số Việt Nam đã tham gia thị trường chứng khoán – tỷ lệ cao hơn một số quốc gia trong khu vực như Indonesia. Quy mô thị trường cũng tăng mạnh trong thập kỷ qua, từ khoảng 52 tỷ USD lên mức cao hơn đáng kể hiện nay. Theo ông, với nền tảng này, Việt Nam đang sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi để đa dạng hóa danh mục đầu tư, trong đó tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) ở mức tích cực.

So sánh với kinh nghiệm quốc tế, chuyên gia cho rằng thị trường Việt Nam đang đi theo lộ trình tương tự Trung Quốc cách đây khoảng 10–15 năm – giai đoạn thu hút mạnh dòng vốn từ nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, điều quan trọng là phải đảm bảo các yếu tố mang tính nền tảng như khả năng tiếp cận thị trường, tính thuận tiện trong hoạt động đầu tư và sự hoàn thiện của cấu trúc thị trường.