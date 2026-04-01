Một cổ phiếu bất động sản có nguy cơ bị loại khỏi rổ VNDiamond

Dương Ngọc | 14-04-2026 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

BSC cho biết cổ phiếu này có thể đối mặt với rủi ro bị đưa vào danh sách chờ loại trong kỳ cơ cấu quý 1/2026 do hệ số FOL không duy trì được mức tối thiểu 65%.

Ngày 20/04/2026 Hose sẽ công bố danh mục các cổ phiếu thuộc bộ chỉ số VN-Diamond Index đồng thời sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5/2026.

Dựa trên số liệu kết thúc ngày 31/3, Chứng khoán BIDV (BSC) trong báo cáo mới đây đưa ra dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số.

Cụ thể, BSC dự phóng sẽ không có cổ phiếu nào được thêm mới vào chỉ số. Một số mã được tăng tỷ trọng nhờ đó sẽ được các ETF mua mạnh, nổi bật là FPT (4,6 triệu cổ phiếu), MBB (900 nghìn cổ phiếu), TCB (900 nghìn cổ phiếu),....

Ngược lại, BSC cho biết cổ phiếu Nhà Khang Điền (mã: KDH) có thể đối mặt với rủi ro bị đưa vào danh sách chờ loại do hệ số FOL không duy trì được mức tối thiểu 65%. Ngoài ra, theo quy tắc của VN-Diamond Index, KDH có thể bị áp dụng mức giảm 50% tỷ trọng trong danh mục đầu tư.

Theo đó, hơn 4 triệu cổ phiếu KDH có thể bị các quỹ ETF bán ra nhằm loại khỏi danh mục. Cùng chiều, các quỹ ETF cũng có thể bán bớt NLG (-3,3 triệu cổ phiếu), HDB (-1 triệu cổ phiếu),…

Một cổ phiếu bất động sản có nguy cơ bị loại khỏi rổ VNDiamond- Ảnh 1.

Dự phóng thay đổi danh mục VNDiamond kỳ quý 1/2026.

Dương Ngọc

Em trai Tổng Giám đốc Vietcombank bất ngờ ứng cử vào HĐQT doanh nghiệp thép lâu đời hơn Hòa Phát

"Bất kỳ biến số kịch tính nào từ thế giới cũng có thể khiến VN-Index rung lắc mạnh"

Đại diện FTSE: Hàng tỷ USD sắp đổ vào Việt Nam và không còn "đánh nhanh rút gọn"

Nâng hạng thành công, vì sao khối ngoại vẫn bán ròng?

VN-Index tiếp tục tăng điểm

Chứng khoán ngày 13/4: Cổ phiếu Vingroup hỗ trợ VN-Index tăng điểm

