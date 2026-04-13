Chứng khoán ngày 13/4: Cổ phiếu Vingroup hỗ trợ VN-Index tăng điểm

Theo Hoàng Lam (t/h) | 13-04-2026 - 22:15 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán ngày 13/4 giao dịch tích cực với động lực chính đến từ cổ phiếu nhà Vingroup. Qua đó, VN-Index tăng 8 điểm.

VN-Index tăng 8 điểm phiên 13/4

Phiên 13/4, VN-Index tăng 8,96 điểm (+0,51%), lên 1.758,96 điểm.

Nhóm Vingroup là điểm tựa chính của thị trường với cặp đôi VIC – VHM đã đóng góp tới 16 điểm cho chỉ số chung. Kết phiên, VIC tăng 5,5% và VHM tăng 1,5%.

Với sự dẫn dắt đó, nhóm bất động sản được phủ sắc xanh với NVL tăng 2,4% và có thanh khoản sôi động nhất nhóm này, đạt 29,3 triệu đơn vị; DXG tăng 1,3% và khớp hơn 19 triệu đơn vị; các mã TCH, DIG, PDR, KBC, NLG, IJC… tăng nhẹ gần 1%.

Nhóm dầu khí với điểm sáng là BSR kết phiên tăng 2,2% lên mức 27.350 đồng/cổ phiếu và thanh khoản đạt hơn 13,4 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán hồi phục nhẹ. Trong đó, điểm sáng là HCM kết phiên tăng 2,4% với thanh khoản đạt 19,5 triệu đơn vị; VPX tăng 2,5%; VCK, ORS, CTS tăng trên dưới 1%. Cổ phiếu VIX vẫn dẫn đầu thanh khoản của ngành, với gần 33,4 triệu đơn vị khớp lệnh, kết phiên lấy lại mốc tham chiếu 18.050 đồng/cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng lại gây sức ép cho thị trường khi phần đông đóng cửa trong sắc đỏ. Các mã chủ yếu giảm trên dưới 1%. Ngược dòng có NVB +3,6%, VBB +2,4%, VIB +1,7%; MSB, STB, TPB, VAB tăng nhẹ.

Khối ngoại giao dịch hơn 2.900 tỷ đồng và bán ròng hơn 122 tỷ đồng. Tuần trước, khối này bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với tuần trước đó.

Các mã bị bán ròng mạnh hôm nay là FPT 92 tỷ đồng, VCB 71 tỷ đồng, VPB 62 tỷ đồng, VHM 58 tỷ đồng, BID 53 tỷ đồng, GVR 51 tỷ đồng… Chiều mua ròng dẫn đầu là VNM 79 tỷ đồng, kế đến là VIC 64 tỷ đồng; HPG, GEE, HCM hơn 30 tỷ đồng…

Sàn HoSE có 137 mã tăng và 171 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 880,4 triệu đơn vị, giá trị 22.532 tỷ đồng, cùng giảm khoảng 8,5% cả về khối lượng và giá trị so với phiên cuối tuần trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 113,1 triệu đơn vị, giá trị 2.975,9 tỷ đồng.

Sàn HNX có 75 mã tăng và 75 mã giảm, HNX-Index giảm 0,25 điểm (-0,1%) xuống 251,66 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 78 triệu đơn vị, giá trị 1.435 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 3,24 triệu đơn vị, giá trị 44,1 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng 0,32 điểm (+0,25%) lên 127,7 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 37,6 triệu đơn vị, giá trị 534 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 16,1 triệu đơn vị, giá trị 224,7 tỷ đồng.

Em trai Tổng Giám đốc Vietcombank bất ngờ ứng cử vào HĐQT doanh nghiệp thép lâu đời hơn Hòa Phát

Em trai Tổng Giám đốc Vietcombank bất ngờ ứng cử vào HĐQT doanh nghiệp thép lâu đời hơn Hòa Phát Nổi bật

"Bất kỳ biến số kịch tính nào từ thế giới cũng có thể khiến VN-Index rung lắc mạnh"

"Bất kỳ biến số kịch tính nào từ thế giới cũng có thể khiến VN-Index rung lắc mạnh" Nổi bật

VN-Index tiếp tục tăng điểm

VN-Index tiếp tục tăng điểm

22:16 , 13/04/2026
Chứng khoán LPBank muốn đổi tên thành Chứng khoán LPS

Chứng khoán LPBank muốn đổi tên thành Chứng khoán LPS

16:39 , 13/04/2026
Chứng khoán Bảo Minh đã nộp hồ sơ niêm yết trên HoSE

Chứng khoán Bảo Minh đã nộp hồ sơ niêm yết trên HoSE

16:38 , 13/04/2026
Khối ngoại bán ròng trong phiên VN-Index đảo chiều tăng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Khối ngoại bán ròng trong phiên VN-Index đảo chiều tăng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

15:46 , 13/04/2026

