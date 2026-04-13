Chứng khoán Bảo Minh đã nộp hồ sơ niêm yết trên HoSE

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo đã nhận được hồ sơ niêm yết của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã: BMS) vào ngày 8/4 vừa qua. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 203,93 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 2.039,3 tỷ đồng.

Kế hoạch chuyển niêm yết trên HoSE đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vào ngày 10/1/2026. Trước đó, cổ phiếu BMS đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 08/08/2018.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán Bảo Minh sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào sáng 23/4.

Tại đại hội, công ty sẽ trình cổ đông 2 phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn với tổng số lượng 113,18 triệu đơn vị. Trong đó, công ty dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5,5%, tương đương phát hành 11,2 triệu cổ phiếu. Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5,5 cổ phiếu mới. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ tại BCTC kiểm toán năm 2025.

Phương án còn lại là chào bán 101,96 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 1.019,6 tỷ đồng. Trong đó 70% số vốn được dùng cho hoạt động tự doanh và 30% bổ sung vốn cho hoạt động ký quỹ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Chứng khoán Bảo Minh đặt mục tiêu tổng doanh thu 797 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 260 tỷ đồng.

Về vấn đề nhân sự, công ty sẽ miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Trần Văn Ngừng theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.



