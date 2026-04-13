CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An bị đưa vào diện kiểm tra thuế
Dù doanh thu năm 2025, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) đạt gần 5.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1.400 tỷ đồng. Dù lãi kỷ lục nhưng HAH bất ngờ lọt vào danh sách doanh nghiệp bị kiểm tra thuế.
Trước đó, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có văn bản số 1927 gửi cơ quan thuế trực thuộc về việc tăng cường kiểm tra và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp báo cáo thuế thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.
Trong đó, đáng chú ý là danh sách chi tiết 302 doanh nghiệp đính kèm phụ lục có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, nằm ở khắp các địa bàn trong cả nước, tập trung chủ yếu tại TP. HCM, TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Nai, Phú Thọ…
Theo Cục Thuế, các doanh nghiệp này được thống kê dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành thuế. Từ dữ liệu toàn bộ doanh nghiệp nộp thuế, cơ quan thuế sẽ chọn lọc ra những doanh nghiệp doanh thu lớn, lợi nhuận mỏng thậm chí thua lỗ để kiểm tra, rà soát.
Đáng chú ý, trong danh sách này có Công ty Cổ phân vận tải và xếp dỡ Hải An với mã số thuế 0103818809.
Kết thúc năm tài chính 2025, Công ty Cổ phân vận tải và xếp dỡ Hải An đã có tổng lợi nhuận sau thuế đạt mức 1.400 tỷ đồng.
Cụ thể, về quy mô hoạt động, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 5.091 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 27% so với năm trước đó. Đáng chú ý, nhờ kiểm soát tốt giá vốn hàng bán với mức tăng chỉ khoảng 14%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận gộp của Hải An đã vọt lên ngưỡng 1.964 tỷ đồng.
Kết quả này giúp biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp được nâng từ mức 31,7% của năm cũ lên tới 38,6%.
Một điểm nhấn bất ngờ khác trong công tác quản trị là sự sụt giảm đáng kể của chi phí quản lý doanh nghiệp. Dù quy mô sản xuất kinh doanh mở rộng nhưng chi phí này lại giảm mạnh từ 210 tỷ đồng xuống còn 147 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 30%.
Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính, đặc biệt là lãi vay, có xu hướng tăng lên 131 tỷ đồng.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu, hay còn gọi là biên lợi nhuận ròng, đã tăng mạnh từ 20% của năm trước lên mức 27,5% trong năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi 100 đồng doanh thu mang về, doanh nghiệp thu lại được tới 27,5 đồng lợi nhuận ròng sau khi đã trừ đi tất cả các loại chi phí và thuế. Đây là mức sinh lời vượt trội trong ngành vận tải biển, giúp lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng gần gấp đôi, từ 3.773 đồng lên tới 6.830 đồng.
Tuy nhiên, báo cáo tài chính lại ghi nhận khoản lỗ khác tăng từ 3,1 tỷ đồng lên hơn 24,6 tỷ đồng, cho thấy các hoạt động ngoài cốt lõi hoặc việc thanh lý tài sản gặp một số trở ngại. Đồng thời, áp lực từ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành cũng tăng mạnh lên mức 322 tỷ đồng khi lợi nhuận chạm đỉnh và các ưu đãi thuế thu hẹp dần.
Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An thành lập ngày 08 tháng 05 năm 2009 với các lĩnh vực kinh doanh chính: Khai thác cảng, Vận tải Container đường biển và Dịch vụ Logistics. Công ty đã chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu HAH vào ngày 11/03/2015.
Hiện Hải An sở hữu đội tàu container gồm 17 chiếc, tổng sức chở khoảng 28.200TEU, chiếm gần 68% tổng sức chở đội tàu container Việt Nam và khoảng 30% thị phần vận tải container nội địa. Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu vận tải biển Alphaliner (Pháp), Hải An nằm trong Top 100 đội tàu container lớn nhất thế giới.
Mới đây, Hải An trình cổ đông kế hoạch tiếp tục đầu tư đóng mới 2 tàu container với tổng vốn dự kiến 184 triệu USD (khoảng 4.800 tỷ đồng). Hai tàu mới dự kiến có chiều dài tối đa 255m, rộng 42,8m, chiều cao tới boong chính 24,6m, trọng tải thiết kế 81.000 tấn, với sức chở lên tới 7.165 TEU.
Đối tác đóng tàu là China Shipbuilding Trading Co., Ltd (CSTC) và Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd (DSIC) của Trung Quốc. Nguồn vốn sẽ được huy động từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn hợp pháp khác; trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp có thể trình phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu.
Trước đó, vào tháng 5/2025, Hải An cũng đã ký hợp đồng đóng mới 4 tàu container loại 3.000 TEU nhằm nâng cao năng lực vận tải và mở rộng hợp tác với các hãng tàu quốc tế. Hai tàu đầu tiên trong số này dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2027 và đầu năm 2028, tiếp tục củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường vận tải biển.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAH hiện được giao dịch ở quanh mức 55.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa Hải An đạt trên 10.000 tỷ đồng.
