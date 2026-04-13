CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An bị đưa vào diện kiểm tra thuế

Trước đó, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có văn bản số 1927 gửi cơ quan thuế trực thuộc về việc tăng cường kiểm tra và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp báo cáo thuế thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.

Trong đó, đáng chú ý là danh sách chi tiết 302 doanh nghiệp đính kèm phụ lục có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, nằm ở khắp các địa bàn trong cả nước, tập trung chủ yếu tại TP. HCM, TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Nai, Phú Thọ…

Theo Cục Thuế, các doanh nghiệp này được thống kê dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành thuế. Từ dữ liệu toàn bộ doanh nghiệp nộp thuế, cơ quan thuế sẽ chọn lọc ra những doanh nghiệp doanh thu lớn, lợi nhuận mỏng thậm chí thua lỗ để kiểm tra, rà soát.

Đáng chú ý, trong danh sách này có Công ty Cổ phân vận tải và xếp dỡ Hải An với mã số thuế 0103818809.

Kết thúc năm tài chính 2025, Công ty Cổ phân vận tải và xếp dỡ Hải An đã có tổng lợi nhuận sau thuế đạt mức 1.400 tỷ đồng.

Cụ thể, về quy mô hoạt động, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 5.091 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 27% so với năm trước đó. Đáng chú ý, nhờ kiểm soát tốt giá vốn hàng bán với mức tăng chỉ khoảng 14%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận gộp của Hải An đã vọt lên ngưỡng 1.964 tỷ đồng.

Kết quả này giúp biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp được nâng từ mức 31,7% của năm cũ lên tới 38,6%.

Một điểm nhấn bất ngờ khác trong công tác quản trị là sự sụt giảm đáng kể của chi phí quản lý doanh nghiệp. Dù quy mô sản xuất kinh doanh mở rộng nhưng chi phí này lại giảm mạnh từ 210 tỷ đồng xuống còn 147 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 30%.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính, đặc biệt là lãi vay, có xu hướng tăng lên 131 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu, hay còn gọi là biên lợi nhuận ròng, đã tăng mạnh từ 20% của năm trước lên mức 27,5% trong năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi 100 đồng doanh thu mang về, doanh nghiệp thu lại được tới 27,5 đồng lợi nhuận ròng sau khi đã trừ đi tất cả các loại chi phí và thuế. Đây là mức sinh lời vượt trội trong ngành vận tải biển, giúp lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng gần gấp đôi, từ 3.773 đồng lên tới 6.830 đồng.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính lại ghi nhận khoản lỗ khác tăng từ 3,1 tỷ đồng lên hơn 24,6 tỷ đồng, cho thấy các hoạt động ngoài cốt lõi hoặc việc thanh lý tài sản gặp một số trở ngại. Đồng thời, áp lực từ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành cũng tăng mạnh lên mức 322 tỷ đồng khi lợi nhuận chạm đỉnh và các ưu đãi thuế thu hẹp dần.

