Một DN dầu khí sắp chốt danh sách trả cổ tức kỷ lục 3.900 đồng/cp

Ngọc Ly | 13-04-2026 - 14:21 PM | Thị trường chứng khoán

Một DN dầu khí sắp chốt danh sách trả cổ tức kỷ lục 3.900 đồng/cp

Với hơn 7,2 triệu cp đang lưu hành, công ty này dự chi khoảng 28 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

CTCP Cơ khí Xăng dầu (mã: PMS) thông báo ngày 24/4 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 39% (tương ứng 3.900 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/04. Thời gian thanh toán dự kiến từ 15/5.

Với hơn 7,2 triệu cp đang lưu hành, công ty dầu khí này dự chi khoảng 28 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Được biết, đây là doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt “đều như vắt tranh” trong 2 thập kỷ gần nhất kể từ năm 2005. Đáng chú ý, mức chi trả cho năm 2025 với tỷ lệ 39% là cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Trước đó, kỷ lục cũ được thiết lập vào năm 2016 với tỷ lệ cổ tức tiền mặt 33%.

Theo tìm hiểu, tiền thân của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu là xưởng Cơ Khí Thống Nhất thuộc Bộ Vật Tư được thành lập ngày 22/10/1975 trên cơ sở quốc hữu hoá 2 Công ty Bình Lợi và Công ty Khai Thác Kỹ Nghệ Semi. Doanh nghiệp được cổ phần hóa vào năm 1999, khi đó Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam trở thành cổ đông lớn nhất nắm giữ 35% vốn điều lệ.

Về ngành nghề kinh doanh, PMS sản xuất kinh doanh thùng phuy, các loại bồn, xột biển thương hiệu, xe bồn, thiết bị cứu hỏa, thiết bị xăng dầu và các dịch vụ xây dựng.

Về cơ cấu cổ đông tính đến hiện tại, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (công ty con của Petrolimex: PLX) nắm giữ 46,17% vốn tại PMS và là cổ đông lớn nhất. Như vậy, tổ chức này có thể nhận được 13 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt chi trả tháng 5 tới. Ngoài ra, cổ đông lớn còn lại là bà Trần Thị Hiền nắm khoảng 11% vốn, tương ứng số tiền cổ tức khoảng 3,2 tỷ đồng.﻿

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.184 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 21% còn 32 tỷ đồng. Dù vậy, PMS vẫn dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức tối thiểu 12%.

Trên thị trường, ﻿cổ phiếu PMS tăng mạnh trong phiên 13/4, thị giá tiến lên mốc đỉnh lịch sử 39.000 đồng/cp.

Ngọc Ly

