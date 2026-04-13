Nhiều lãnh đạo công ty dược Imexpharm bán cổ phiếu

Tuần này, có 9 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 6 công ty trả cổ tức bằng tiền, 3 doanh nghiệp trả bằng cổ phiếu.

Bà Trần Thị Đào - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) - đăng ký bán 371.400 cổ phiếu IMP. Nếu giao dịch thành công, bà Đào sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại Imexpharm xuống còn 300.000 cổ phiếu.

Tương tự, ông Ngô Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Imexpharm - đăng ký bán 156.000 cổ phiếu IMP để giảm sở hữu về còn 150.000 cổ phiếu. Hai giao dịch này dự kiến thực hiện trong thời gian từ 15/4-14/5 với lý do cân đối tài chính gia đình.

Một phó tổng giám đốc khác của Imexpharm là ông Huỳnh Văn Nhung cũng đăng ký bán 80.000 cổ phiếu IMP trong thời gian từ 16/4-15/5 cũng với lý do cân đối tài chính gia đình. Nếu giao dịch thành công, ông Nhung sẽ giảm sở hữu xuống 100.000 cổ phiếu.

Công ty CP Diamond Properties vừa có văn bản báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland. Theo đó, Diamond Properties đã bán khớp lệnh 930.800 cổ phiếu trong tổng số 2,15 triệu cổ phiếu NVL đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là do thay đổi kế hoạch.

Sau giao dịch, Diamond Properties giảm sở hữu xuống còn hơn 170 triệu cổ phiếu, tương đương 7,6% vốn điều lệ. Được biết, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland - đang là người quản lý doanh nghiệp của Diamond Properties.

Trước đó, Diamond Properties cũng đã đăng ký bán ra số lượng cổ phiếu nêu trên trong khoảng thời gian từ 29/1 - 27/2, tuy nhiên giao dịch không được thực hiện do thay đổi kế hoạch.

Bà Nguyễn Việt Triều vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB). Theo đó, bà Triều bán ra 500.000 cổ phiếu OCB. Sau giao dịch, bà Triều giảm sở hữu xuống còn hơn 3,9 triệu cổ phiếu. Bà Triều được biết đến là vợ ông Ngô Hà Bắc - thành viên Hội đồng quản trị của OCB. Hiện tại, ông Bắc đang nắm giữ gần 16,7 triệu cổ phiếu OCB.

Pyn Elite Fund - quỹ ngoại đến từ Phần Lan vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS). Theo đó, Pyn Elite Fund đã mua 8 triệu cổ phiếu SHS, nâng sở hữu lên hơn 70,3 triệu cổ phiếu, tương đương 7,82% vốn điều lệ SHS.

Gần đây, quỹ ngoại đến từ Phần Lan này liên tục mua vào cổ phiếu SHS. Cụ thể, ngày 25/3, quỹ này mua vào gần 2,9 triệu cổ phiếu SHS để nâng sở hữu lên 5,26% vốn và trở thành cổ đông lớn của SHS. Đến ngày 31/3, Pyn Elite Fund tiếp tục mua thêm 15 triệu cổ phiếu SHS.

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS - mã chứng khoán: VPX) vừa có văn bản về việc nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Trung - thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày được đại hội cổ đông thông qua.

Trong đơn từ nhiệm, ông Trung cho biết, ngày 3/9/2025, ông được đại hội cổ đông VPBankS tín nhiệm bầu chọn làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Kể từ đó đến nay, ông đã tuân thủ và làm tròn vai trò của thành viên Hội đồng quản trị VPBankS. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân nên hiện tại ông Nguyễn Quang Trung không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Trước đó, ông Vũ Hữu Điền cũng xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị VPBankS do kế hoạch cá nhân thay đổi. Đơn từ nhiệm của ông Điền sẽ có hiệu lực khi đại hội cổ đông 2026 thông qua.

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) thông báo ngày 24/4 sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 170 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1, có nghĩa cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận một cổ phiếu mới. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của PNJ sẽ tăng lên 5.119 tỷ đồng.

Ngày 14/4, Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad (mã chứng khoán: VNX) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 130%, tương đương 13.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 3,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VNX sẽ chi gần 42 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Vinexad từ lâu được biết đến là doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức tiền mặt ở mức cao. Năm 2022, công ty chi trả 6.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 60%), năm 2023 nâng lên 150% và năm 2024 duy trì ở mức 120% bằng tiền mặt.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNS) thông báo, 17/4 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2025. Theo đó, QNS trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền, tỷ lệ 20%. Với hơn 367 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đường Quảng Ngãi sẽ phải chi hơn 735 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.