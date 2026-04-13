Con trai tỷ phú Trần Đình Long hé lộ lý do không mua đủ lượng cổ phiếu Hòa Phát đăng ký

Ông Trần Vũ Minh – con trai tỷ phú Trần Đình Long vừa thông báo đã mua vào gần 33,3 triệu cổ phiếu Hòa Phát (mã HPG) trên tổng số 50 triệu đơn vị đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ 12/3 đến 9/4/2026. Lý do không mua đủ số cổ phiếu đăng ký là diễn biến thị trường không phù hợp.

Sau giao dịch, gia đình ông Trần Đình Long và các cổ đông liên quan đã nâng lượng cổ phiếu HPG nắm giữ lên trên 2,7 tỷ đơn vị, tương ứng 35,45% vốn của Hòa Phát.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HPG chủ yếu dao động trong vùng giá 25.000 – 28.000 đồng/cp trong thời gian diễn ra giao dịch. Ước tính, giá trị giao dịch của ông Trần Vũ Minh vào khoảng 800 tỷ đồng.

Ngày 21/4 tới đây, Hòa Phát sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 trình kế hoạch kinh doanh tham vọng với doanh thu dự kiến 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt khoảng 35% và 42% so với năm 2025. Động lực chính đến từ việc Khu liên hợp Dung Quất 2 hoạt động 100% công suất, nâng tổng công suất thép lên 16 triệu tấn/năm.

Bên cạnh đó, Hòa Phát sẽ trình cổ đông cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) và cổ tức tiền mặt 5%. Tập đoàn dự kiến phát hành thêm hơn 767,5 triệu cổ phiếu. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 04/2026 sau khi có sự chấp thuận của cơ quan chức năng.