TCBS mở rộng dòng vốn toàn cầu, hút gần nửa tỷ USD

Đây là hạn mức vay hợp vốn lớn nhất từng được ghi nhận đối với một công ty chứng khoán tại Việt Nam, đồng thời đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp TCBS thiết lập kỷ lục mới trong việc tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Khoản vay hợp vốn năm 2026 được thu xếp bởi nhóm các định chế tài chính quốc tế uy tín, bao gồm Cathay United Bank, CTBC Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Mizuho Bank và Taipei Fubon Commercial Bank. Cơ cấu bên cho vay mang tính đa dạng và mở rộng chưa từng có. Ngoài các ngân hàng đóng vai trò thu xếp chính, khoản vay còn thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính quốc tế lần đầu cấp tín chấp cho một công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Nguồn vốn được thu xếp từ 26 tổ chức đến từ nhiều khu vực khác nhau, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Hồng Kông, Singapore, Trung Đông, Ấn Độ, Malaysia, Đài Loan, cho thấy phạm vi tín nhiệm của TCBS đã vượt ra khỏi khu vực, mở rộng sang các thị trường vốn có tiêu chuẩn thẩm định khắt khe.

Trước đó, vào tháng 2, TCBS cũng đã ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế khi ký kết khoản vay chuyển đổi dài hạn với DEG - Tổ chức tài chính phát triển trực thuộc KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (Ngân hàng Tái thiết Đức), với tổng giá trị lên tới 50 triệu USD. Đây được xem là một trong những giao dịch tiên phong, góp phần khơi thông dòng vốn từ châu Âu vào lĩnh vực tài chính chứng khoán tại Việt Nam.

Nguồn vốn từ khoản vay hợp vốn 488 triệu USD, khi được giải ngân, dự kiến sẽ được TCBS sử dụng để nâng cao năng lực cho vay ký quỹ, duy trì vị thế dẫn đầu thị trường trong nhiều năm liên tiếp, đồng thời tăng cường hoạt động đầu tư và tạo lập thị trường cho các sản phẩm tài chính. Bên cạnh đó, việc củng cố thanh khoản cũng giúp công ty nâng cao khả năng ứng phó linh hoạt trước các biến động của thị trường.

Chia sẻ về thương vụ này, ông Nguyễn Tuấn Cường - Phó Tổng Giám đốc TCBS cho biết:

"Việc hoàn tất ký kết khoản vay hợp vốn 488 triệu USD không chỉ là một cột mốc về quy mô huy động vốn, mà còn là sự ghi nhận của các định chế tài chính quốc tế đối với nền tảng tài chính, năng lực quản trị và chiến lược phát triển dài hạn của TCBS. Trong nhiều năm qua, TCBS được biết đến là doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động tài chính, phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và xây dựng mô hình WealthTech tại Việt Nam. Thương vụ vay hợp vốn lần này tiếp tục củng cố vị thế của TCBS như một định chế tài chính dẫn dắt xu hướng, không chỉ trong nước mà còn từng bước khẳng định năng lực trên thị trường quốc tế".

Bên cạnh đó, giao dịch cũng góp phần thiết lập chuẩn mực mới về khả năng huy động vốn quốc tế đối với các công ty chứng khoán tại Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam được FTSE Russell xác nhận sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi từ tháng 9/2026, mở ra cơ hội thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư toàn cầu, việc một công ty chứng khoán trong nước chủ động tiếp cận và hoàn tất ký kết nguồn vốn quốc tế quy mô lớn được xem là bước đi đón đầu xu hướng.

Năng lực tài chính và thanh khoản của TCBS nhờ đó được tăng cường đáng kể, tạo nền tảng để tận dụng hiệu quả làn sóng vốn ngoại trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ phát triển mới, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết nối và dẫn dắt dòng chảy vốn trên thị trường Việt Nam.