Mặt bằng lãi suất hạ nhiệt, chuyên gia chỉ ra 2 tác động chính tới chứng khoán

Mới đây, nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay, đảo chiều so với xu hướng tăng kéo dài từ cuối năm 2025. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm tín hiệu hỗ trợ mới cho dòng tiền.

Đánh giá về tác động, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cho rằng việc hạ lãi suất có thể mang lại hai hiệu ứng chính:

Thứ nhất, tạo ra hiệu ứng tâm lý khả quan trong ngắn hạn đối với các nhóm cổ phiếu “nhạy” với lãi suất, chẳng hạn như Bất động sản nhà ở, Xây dựng, Chứng khoán,..

Thứ hai, tạo điều kiện để một phần dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán, nhất là khi mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn hơn so với trung bình 5 năm sau nhịp biến động vừa qua.

Vị chuyên gia cũng lưu ý rằng xu hướng giảm lãi suất hiện tại có thể chỉ mang tính ngắn hạn. Việc duy trì một chu kỳ lãi suất thấp kéo dài sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm diễn biến khó lường của các biến số vĩ mô cũng như nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 10% trong năm 2026.

"Nhìn chung, xung đột tại Trung Đông vẫn là yếu tố ảnh hưởng trọng yếu tới triển vọng thị trường chứng khoán. Tuy vậy, vận động trong ngắn hạn của VN-Index hiện đang được nâng đỡ bởi kỳ vọng nền lãi suất hạ nhiệt", ông Tâm nêu quan điểm.

Thêm "chất xúc tác" cho giá cổ phiếu trong ngắn hạn﻿

Ở một góc nhìn khác, mùa đại hội cổ đông năm nay ghi nhận nhiều doanh nghiệp công bố kế hoạch tăng trưởng tích cực cùng mức cổ tức cao. Theo ông Tâm, đây có thể trở thành chất xúc tác cho giá cổ phiếu trong ngắn hạn, đặc biệt khi thông tin vượt kỳ vọng ban đầu.

Nhà đầu tư có thể xem xét nhiều yếu tố để đánh giá một kế hoạch kinh doanh có thực sự khả thi. Trong đó, đáng chú ý là mức độ hoàn thành kế hoạch trong quá khứ, khả năng tăng trưởng có đến từ yếu tố nền thấp hay không, cũng như các biến số vĩ mô có thể tác động đến lợi nhuận doanh nghiệp.

Chưa hết, để tự đo lường tiềm năng của các kế hoạch kinh doanh, chuyên gia TVS 'mách nước' nhà đầu tư về việc phân tích các biến số quan trọng tác động tới xu hướng lợi nhuận của doanh nghiệp, ví dụ như theo dõi xu thế lãi suất huy động – lãi suất cho vay để đánh giá xu hướng của NIM (vốn là yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của ngành Ngân hàng).﻿

Trước bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, ông Tâm khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì chiến lược thận trọng. Cụ thể, nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức tối đa khoảng 60% danh mục, ưu tiên các cổ phiếu có giá vốn thấp và đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn. Việc chưa nâng tỷ trọng lên mức cao hơn nhằm hạn chế rủi ro trước các biến số khó lường từ bên ngoài, đặc biệt là yếu tố địa chính trị.

Đối với nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao, ông Tâm cho rằng chỉ nên giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc của thị trường. Danh mục nên ưu tiên các nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng thị trường, cũng như những doanh nghiệp được dự báo có tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2026.