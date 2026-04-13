Người nhà Phó Chủ tịch HĐQT VIB đăng ký giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, MCK: VIB) vừa thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người liên quan của ông Đặng Văn Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT VIB.

Cụ thể, bà Đặng Thị Thu Hà- vợ ông Đặng Văn Sơn, đã đăng ký mua vào 6 triệu cổ phiếu VIB trong thời gian từ ngày 14/4 đến ngày 18/5/2026 nhằm tái cấu trúc tài chính. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

Nếu hoàn tất giao dịch, bà Hà sẽ nâng sở hữu từ 106,84 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 3,139% vốn điều lệ lên mức 112,84 triệu cổ phiếu, tương đương 3,315% vốn.

Ở chiều ngược lại, trong cùng khoảng thời gian trên, bà Đặng Minh Trang- con gái ông Sơn, đăng ký bán ra toàn bộ 5,601 triệu cổ phiếu VIB, tương đương tỷ lệ 0,165% đang nắm giữ và cũng nhằm mục đích tái cấu trúc tài chính.

Hiện, ông Đặng Văn Sơn đang nắm giữ 12,7 triệu cổ phiếu VIB, tương ứng 0,373% vốn điều lệ ngân hàng này.

Đến sáng 13/4, cổ phiếu VIB đang giao dịch quanh mức 17.450 đồng. Tạm tính theo mức giá này, bà Đặng Thị Thu Hà sẽ cần chi khoảng 104,7 tỷ đồng để mua cổ phiếu VIB trong khi bà Đặng Minh Trang có thể thu về khoảng 97,7 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu.

Trong diễn biến khác, VIB đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 8/4 vừa qua. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng tài sản đạt khoảng 637.826 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2025. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 439.273 tỷ đồng, trong khi huy động vốn dự kiến đạt 415.968 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 26%. Vốn chủ sở hữu cũng được đặt mục tiêu đạt 55.369 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước.

Trên cơ sở đó, VIB kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt 11.550 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. Ngân hàng đồng thời đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, cao hơn mức 2,2% của năm 2025 nhưng vẫn nằm trong ngưỡng an toàn theo định hướng chung của ngành.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ tối đa 9%/mệnh giá, tương đương số tiền dự kiến chi trả là 3.063 tỷ đồng.

Ngoài ra, VIB dự kiến phát hành hơn 323 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và khoảng 8 triệu cổ phiếu thưởng ESOP cho người lao động. Nếu hoàn tất, VIB sẽ tăng vốn điều lệ từ 34.040 tỷ đồng lên xấp xỉ 37.354 tỷ đồng.



